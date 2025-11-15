Tini Stoessel adelantó el show de este sábado en FUTTTURA: el motivo

Tini Stoessel y su equipo decidieron adelantar media hora el concierto del sábado por la noche (Instagram)

El recital de Tini Stoessel programado para este sábado en el marco de la gira FUTTTURA en Tecnópolis se vio obligado a modificar su horario original debido a una alerta meteorológica que anticipa una tormenta para la madrugada. Ante el pronóstico climático adverso, la decisión de adelantar el comienzo del show apunta a resguardar la seguridad de los espectadores, el staff y todo el equipo de la artista, priorizando el bienestar colectivo sin resignar la experiencia de un espectáculo multitudinario.

El show, que originalmente tenía otro horario de inicio, fue finalmente adelantado 30 minutos y comenzará a las 19:30. La organización detalló en redes sociales los cambios en toda la jornada: las puertas del predio se abrirán a las 12:00, los molinetes funcionarán desde las 16:00, y el cierre de experiencias será a las 18:00, con el espectáculo central arrancando puntualmente a las 19:30.

La medida busca anticipar cualquier complicación que pudiera causar la tormenta prevista y garantizar un desarrollo seguro y ordenado tanto para el público como para el equipo de Martina Stoessel. La producción apeló a la rápida difusión del nuevo cronograma para que los asistentes puedan ajustar sus planes y disfrutar el evento sin contratiempos, poniendo en primer plano el cuidado de cada uno de los involucrados en la cita musical del año.

Desde el inicio de FUTTTURA, los conciertos de Stoessel se transformaron en verdaderos acontecimientos musicales donde la lista de invitados está a la altura del despliegue y la puesta escénica que caracteriza a la actriz y cantante desde sus inicios en Violetta. La consagración de estos shows no solo recae en la producción visual y sonora, sino también en las sorpresas que suman nombres clave del pop y la escena urbana, ratificando a Tini como una de las artistas más convocantes e integradoras del momento.

Uno de los grandes momentos llegó el sábado 1 de noviembre por la noche, cuando Nicki Nicole—tras su reciente y mediática separación del delantero del Barcelona, Lamine Yamal—apareció en escena y sorprendió a todos. Viviendo un presente emocional intenso, la rosarina evitó el bajo perfil y apostó por volcar la energía en la música: “Blackout”, el hit compartido con Tini y Emilia Mernes, fue el vehículo elegido para demostrarlo. Vestida con un minimono rojo de espalda descubierta y escote pronunciado, Nicki generó una ovación inmediata en el estadio cuando Tini la anunció y compartieron micrófono, coreografía y complicidad sobre las tablas.

La expectativa del público no era menor: el viernes anterior, Tiago PZK y La Joaqui ya habían dejado su huella en el mismo escenario, lo que multiplicó las especulaciones entre los fans sobre nuevas apariciones. Para completar la escena, terminada su participación, Nicki Nicole se instaló en el sector VIP y, desde allí, transmitió a sus seguidores el clima desbordante y la intensidad del evento, subiendo videos y mensajes de la noche.

Pero el asombro no terminó ahí. El domingo 2 de noviembre, el show de FUTTTURA alcanzó uno de sus picos inesperados: Chris Martin, vocalista de Coldplay, irrumpió sorpresivamente en el escenario. Su presencia desató la euforia inmediata y un trance colectivo entre los miles de fanáticos que ocuparon el predio. El británico se unió a Tini para interpretar juntos “We Pray”, la colaboración reciente de Coldplay, y luego armó, solo con guitarra acústica, una delicada y emotiva versión de “Carne y Hueso”.

Las imágenes—viralizadas rápidamente en redes—muestran a Tini vestida con conjunto negro de cuero, botas altas y campera de plumas, mientras Martin optó por una remera negra con el logo de FUTTTURA, sumando aún más mística a la noche.

El repertorio de invitades no se agota allí: en distintas fechas se sumaron María Becerra, Patricio Sardelli de Airbag, Juanes y Maxi Espindola, entre otros, consolidando a FUTTTURA como una experiencia colectiva, marcada por la celebración, la diversidad musical y el talento reunido sobre la misma tarima. Cada aparición suma un nuevo capítulo a la lista de grandes momentos del pop nacional actual, y posiciona a Tini Stoessel y su espectáculo como hubs centrales de la cultura musical argentina contemporánea.