Alejandro Fantino mostró cómo se recupera de la operación junto a su hijo Beltrán: “Día 1 superado”

Fantino se recupera junto a su hijo Beltrán

Un superhéroe de capa negra y sonrisa infantil se ha convertido en el mejor aliado de Alejandro Fantino durante su recuperación posoperatoria. Tras someterse a una cirugía en el tendón de Aquiles izquierdo, el reconocido conductor transita los primeros días de reposo en su hogar, acompañado por su hijo Beltrán, quien, enfundado en una camiseta de Batman, le lee cuentos y le brinda cuidados llenos de ternura.

La escena familiar, compartida por Fantino a través de sus redes sociales, muestra al periodista recostado en un sofá, con la pierna extendida y la bota ortopédica, mientras Beltrán, con un libro abierto, asume el papel de enfermero y superhéroe. En una de las imágenes, el propio Fantino se suma al juego y posa con la máscara de Batman, resumiendo la jornada con un mensaje optimista: “Día 1 superado”.

Beltrán, el hijo de Fantino, asume un rol protagónico en la recuperación de su padre, brindándole cuidados y compañía

La intervención quirúrgica, planificada con antelación, tuvo como objetivo reparar una molestia crónica que Fantino arrastró durante años en el tendón de Aquiles izquierdo. El conductor explicó que la decisión de operarse buscaba mejorar su calidad de vida.

Horas antes de recibir el alta médica, transmitió tranquilidad a sus seguidores con un mensaje breve: “Listo. En unas horas a casa”, su actitud relajada y el gesto de optimismo habitual acompañaron la comunicación sobre el éxito de la operación y el inicio de la recuperación en el entorno familiar.

La bota ortopédica y el sofá se convierten en el escenario de la recuperación y los juegos familiares de Fantino

El ambiente en casa, marcado por la complicidad entre padre e hijo, ha sido clave en este proceso. Fantino, al referirse al primer día de reposo, destacó el valor del humor y el apoyo emocional que le brinda Beltrán, quien no solo lo cuida, sino que transforma la rutina posoperatoria en una experiencia lúdica y afectuosa. La presencia del pequeño, convertido en Batman, parece allanar el camino hacia una recuperación más llevadera y el cuidado de su esposa.

Mientras la recuperación avanza, la promesa de nuevas jornadas entre cuentos, máscaras y sonrisas se mantiene, con la certeza de que el superhéroe de la casa estará siempre listo para acompañar a Fantino cuando lo necesite.

El periodista destaca la importancia del entorno familiar durante los primeros días de reposo posoperatorio

La recuperación física puede marcar un antes y un después en la vida de quienes, como Alejandro Fantino, encuentran en el deporte una pasión que trasciende el simple entretenimiento. El conductor, conocido por su versatilidad en los medios, compartió con sus seguidores la noticia de su intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles izquierdo, un paso que lo acerca nuevamente a las canchas de tenis, disciplina que considera mucho más que un pasatiempo.

En los últimos años, la trayectoria de Fantino ha reflejado una transformación profunda, en sintonía con los cambios que atraviesa el ecosistema mediático argentino. De sus recordadas apariciones en la televisión abierta y el cable —como en el emblemático Mar de Fondo de TyC Sports o en la pantalla de ESPN—, el conductor ha migrado hacia plataformas digitales como Neura, su propio espacio, y Carnaval, donde comparte escenario con figuras como Jorge Rial, Fabián Doman y Viviana Canosa. Esta transición ha consolidado su presencia en el streaming, adaptándose a las nuevas formas de consumo de contenidos.

La intervención quirúrgica de Fantino fue planificada para solucionar una molestia crónica en el tendón de Aquiles

A través de su cuenta de Instagram, Fantino comunicó a sus seguidores que fue sometido a una cirugía para reconstruir el tendón de Aquiles izquierdo. La noticia representa un hito personal, dado que el tenis ocupa un lugar central en su vida, no solo como actividad recreativa, sino como un ámbito donde mantiene intacto su espíritu competitivo. En su mensaje, el conductor expresó: “¡Listo! En unas horas a casa. Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo. Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar tenis y disfrutar el placer del deporte”, publicó esperanzado.