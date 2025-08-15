Teleshow

El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

El conductor y su pareja decidieron relajarse y alejarse de los compromisos laborales junto a su hijo Beltrán. En ese marco, ambos disfrutaron del sol y la playa junto a sus seres queridos

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Las vacaciones de Alejandro Fantino
Las vacaciones de Alejandro Fantino y su familia en un paradisíaco destino (Instagram)

Lejos de los compromisos laborales, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira decidieron pasar unos días de relax en familia en un paradisíaco destino. Fue así como el conductor y su pareja viajaron a Punta Cana para disfrutar del calor, el sol y la playa con sus seres queridos. Fiel a su estilo, la influencer compartió el álbum de fotos a través de sus redes sociales.

“Siendo feliz”, escribió la modelo en una publicación en su perfil para describir la emoción que sentía luego de una jornada soñada en República Dominicana. En la primera foto se la veía a Mosqueira posar, junto a su familia, sobre una embarcación de espaldas al mar cristalino. En sus brazos, la influencer sostenía a su hijo Beltrán, quien lucía lentes azules y una remera mangas largas blanca para cubrirse del sol.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira
Alejandro Fantino y Coni Mosqueira disfrutaron de un divertido momento en las aguas cristalinas de Punta Cana (Instagram)

En otra de las fotos del carrusel hizo su aparición Alejandro Fantino que, fiel a su estilo, expresó su alegría con un grito al tiempo que levantaba los brazos. El conductor lucía una remera azul manga corta junto a una bermuda beige a rayas. A su lado, hermanos, tíos y sobrinos posaban, reflejando el viaje familiar que estaban viviendo.

Hacia el final del carrete, la modelo incluyó una serie de fotos en las que posaba y jugaba junto a Fantino y Beltrán en el mar. Bajo un sol radiante, los tres sonreían, reflejando su alegría por el día vivido. Además, en otra de las imágenes, el conductor sostenía a Coni mientras ella se reclinaba y levantaba su pierna izquierda. Acto seguido, la figura de la televisión tomó a su enamorada y la alzó, al tiempo que ella lo rodeaba con sus brazos.

Coni Mosqueira lució su look
Coni Mosqueira lució su look veraniego con sensualidad (Instagram)
Coni Mosqueira aprovechó la situación
Coni Mosqueira aprovechó la situación para realizar una sensual producción de fotos (Instagram)

En otra de las fotos, Mosqueira lució su traje de baño completo mientras posaba sentada sobre sus rodillas con las manos apoyadas a cada lado, mientras sonreía y miraba hacia su izquierda. La joven destacaba con una malla en tono verde oliva con un recorte central en el escote ribeteado en blanco. Complementaba el look con un pañuelo estampado de motivos florales en tonos claros que cubría su pelo rubio suelto. Además usaba lentes de sol oscuros de montura metálica y una pulsera blanca en la muñeca izquierda.

Esta no es la primera vez que la pareja visita el país. Años atrás, en 2022, Alejandro Fantino y su novia, Coni Mosqueira, realizaron unas románticas vacaciones juntos. En aquella oportunidad Desde la paradisíaca isla Saona compartieron postales con las aguas turquesas de fondo y se animaron a hacer algunas actividades acuáticas para conocer los rincones más pintorescos del lugar.

La pareja realizó el viaje
La pareja realizó el viaje a Punta Cana junto a sus seres queridos (Instagram)
Alejandro Fantino junto a su
Alejandro Fantino junto a su hijo Beltrán en brazos (Instagram)

¡Descubrir mares, descubrir nuevas arenas! Y también seguir descubriendo que la vida a tu lado es un sereno navegar con vientos favorables. Todo me muestra que la felicidad está en el día a día con vos”, escribió Fantino junto a una secuencia de fotos que resumen los momentos que vivieron juntos en medio de los arrecifes de coral y las palmeras como paisaje.

¿Me puedo quedar a vivir acá?”, tituló la modelo en otra de las publicaciones donde incluyó varias postales con su novio, abrazados en el atardecer. Alejandro no se quedó atrás y redobló la apuesta con otra tierna respuesta: “¿En la playa o en mi pecho? Porque si es mi pecho ya es tuyo”. En otro de los posteos se fundieron en un apasionado beso que retrataron con otra fotografía. “Y en una gruta que se abre hacia el cielo construyeron este imponente lugar”, detalló Fantino, sobre uno de los atractivos turísticos de Punta Cana.

En aquel entonces, la pareja llevaba más de cuatro años de relación, y después de su primer aniversario habían apostado a la convivencia. La modelo oriunda de Bahía Blanca conoció al conductor en una salida nocturna al boliche Tequila en diciembre de 2017. En el verano de 2018 se mostraron por primera vez en público en Punta del Este y desde ese momento avanzaron a paso firme.

Temas Relacionados

Alejandro FantinoConi Mosqueira

Últimas Noticias

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

La cantante, actual integrante de La Voz Argentina, le dedicó una publicación muy especial a “La Nati” por sus 43 años

Soledad compartió emotivos recuerdos por

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La 15ª edición de la entrega de premios está marcada por la diversidad de estilos y este año se suma la entrega de un galardón de Oro

Los nominados a los Premios

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Claudia Valenzuela se refirió al presente amoroso del cantante de cumbia 420 luego de los rumores de una vuelta con la madre de Jamaica

La mamá de L-Gante opinó

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

La empresaria regresó de México, donde grabó con Darío Barassi y respondió las consultas de la prensa. Mauro Icardi, sus hijas, su futuro y la sorpresiva actitud del cumbiero

Wanda Nara habló de la

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei

La posible candidatura de la panelista por La Libertad Avanza trajo el recuerdo del intercambio que tuvo con el gobernador bonaerense en Polémica en el Bar. El repaso del programa y una llamativa referencia al actual Presidente

Así fue el cruce viral
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuántos minutos de actividad física

Cuántos minutos de actividad física son ideales para potenciar la concentración de los niños

Las acciones y los bonos argentinos operaron en baja en Wall Street, afectados por las tensiones del mercado local

Quién era la mujer que asesinaron frente a su hijo de 15 años durante un asalto en La Matanza

La oposición busca los votos para ir el miércoles a Diputados e insistir con las leyes vetadas por Miei

Crimen en La Matanza: los videos que permitieron localizar y detener al sospechoso de asesinar a una mujer frente a su hijo

INFOBAE AMÉRICA
El trauma de la infancia

El trauma de la infancia en Gaza

Evo Morales volvió a sembrar dudas sobre las elecciones del domingo en Bolivia: cuestionó el cambio en el alto mando militar

Carros híbridos en Colombia: tipos, beneficios y cómo funcionan

Un bombardero B-2 Spirit y cuatro F-35 sobrevolaron a Trump y Putin en el inicio de la cumbre en Alaska

La cumbre Trump-Putin en Alaska en fotos

TELESHOW
Soledad compartió emotivos recuerdos por

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei