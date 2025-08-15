El paradisíaco destino que eligieron Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para sus vacaciones en familia: el álbum de fotos

Las vacaciones de Alejandro Fantino y su familia en un paradisíaco destino (Instagram)

Lejos de los compromisos laborales, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira decidieron pasar unos días de relax en familia en un paradisíaco destino. Fue así como el conductor y su pareja viajaron a Punta Cana para disfrutar del calor, el sol y la playa con sus seres queridos. Fiel a su estilo, la influencer compartió el álbum de fotos a través de sus redes sociales.

“Siendo feliz”, escribió la modelo en una publicación en su perfil para describir la emoción que sentía luego de una jornada soñada en República Dominicana. En la primera foto se la veía a Mosqueira posar, junto a su familia, sobre una embarcación de espaldas al mar cristalino. En sus brazos, la influencer sostenía a su hijo Beltrán, quien lucía lentes azules y una remera mangas largas blanca para cubrirse del sol.

En otra de las fotos del carrusel hizo su aparición Alejandro Fantino que, fiel a su estilo, expresó su alegría con un grito al tiempo que levantaba los brazos. El conductor lucía una remera azul manga corta junto a una bermuda beige a rayas. A su lado, hermanos, tíos y sobrinos posaban, reflejando el viaje familiar que estaban viviendo.

Hacia el final del carrete, la modelo incluyó una serie de fotos en las que posaba y jugaba junto a Fantino y Beltrán en el mar. Bajo un sol radiante, los tres sonreían, reflejando su alegría por el día vivido. Además, en otra de las imágenes, el conductor sostenía a Coni mientras ella se reclinaba y levantaba su pierna izquierda. Acto seguido, la figura de la televisión tomó a su enamorada y la alzó, al tiempo que ella lo rodeaba con sus brazos.

En otra de las fotos, Mosqueira lució su traje de baño completo mientras posaba sentada sobre sus rodillas con las manos apoyadas a cada lado, mientras sonreía y miraba hacia su izquierda. La joven destacaba con una malla en tono verde oliva con un recorte central en el escote ribeteado en blanco. Complementaba el look con un pañuelo estampado de motivos florales en tonos claros que cubría su pelo rubio suelto. Además usaba lentes de sol oscuros de montura metálica y una pulsera blanca en la muñeca izquierda.

Esta no es la primera vez que la pareja visita el país. Años atrás, en 2022, Alejandro Fantino y su novia, Coni Mosqueira, realizaron unas románticas vacaciones juntos. En aquella oportunidad Desde la paradisíaca isla Saona compartieron postales con las aguas turquesas de fondo y se animaron a hacer algunas actividades acuáticas para conocer los rincones más pintorescos del lugar.

“¡Descubrir mares, descubrir nuevas arenas! Y también seguir descubriendo que la vida a tu lado es un sereno navegar con vientos favorables. Todo me muestra que la felicidad está en el día a día con vos”, escribió Fantino junto a una secuencia de fotos que resumen los momentos que vivieron juntos en medio de los arrecifes de coral y las palmeras como paisaje.

“¿Me puedo quedar a vivir acá?”, tituló la modelo en otra de las publicaciones donde incluyó varias postales con su novio, abrazados en el atardecer. Alejandro no se quedó atrás y redobló la apuesta con otra tierna respuesta: “¿En la playa o en mi pecho? Porque si es mi pecho ya es tuyo”. En otro de los posteos se fundieron en un apasionado beso que retrataron con otra fotografía. “Y en una gruta que se abre hacia el cielo construyeron este imponente lugar”, detalló Fantino, sobre uno de los atractivos turísticos de Punta Cana.

En aquel entonces, la pareja llevaba más de cuatro años de relación, y después de su primer aniversario habían apostado a la convivencia. La modelo oriunda de Bahía Blanca conoció al conductor en una salida nocturna al boliche Tequila en diciembre de 2017. En el verano de 2018 se mostraron por primera vez en público en Punta del Este y desde ese momento avanzaron a paso firme.