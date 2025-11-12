Fantino, feliz tras operarse del tendón de Aquiles

Fanta y su optimismo tras la operación

Su público lo sabe perfectamente: en los últimos tiempos, Alejandro Fantino viene experimentando una metamorfosis tan radical como la que está experimentando el ecosistema mediático todo, sobre todo en esta fase donde la palabra clave es streaming.

Habitué de la TV abierta o el cable (ahí, pensar en Fantino es verlo, hace mucho ya, en Mar de Fondo, clásico noventoso de TyC Sports, o más cercano en el tiempo, en la pantalla de ESPN), hoy la presencia mediática de Fantino escila entre Neura, su propia plataforma, o Carnaval, donde comparte cartel con Jorge Rial, Fabián Doman y Viviana Canosa.

Por estas horas, a través de su cuenta de Instagram, Fantino anunció que acaba de operarse el tendón de Aquiles izquierdo, una gran novedad para alguien que jugar al tenis no es un simple pasatiempo, sino mucho más que eso: una actividad en la que no abandona el espíritu competitivo.

“LISTO!! EN UNAS HORAS A CASA!! DESPUÉS DE AÑOS PASE POR ESTA CIRUGIA PARA RECONSTRUIR MI TENDON DE AQUILES IZQIERDO. RECUPERACION LARGA PERO YA NO VEO LA HORA DE VOLVER AJUGAR TENIS Y DISFRUTAR EL PLACER DEL DEPORTE”, posteó.

El posteo, tras la operación

Postales del paraíso

Lejos de los compromisos laborales, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira decidieron pasar unos días de relax en familia en un paradisíaco destino. Fue así como el conductor y su pareja viajaron a Punta Cana para disfrutar del calor, el sol y la playa con sus seres queridos. Fiel a su estilo, la influencer compartió el álbum de fotos a través de sus redes sociales.

Postales del paraíso: Fantino en familia, junto a Coni Mosqueira y su hijo Beltrán en Punta Cana

“Siendo feliz”, escribió la modelo en una publicación en su perfil para describir la emoción que sentía luego de una jornada soñada en República Dominicana. En la primera foto se la veía a Mosqueira posar, junto a su familia, sobre una embarcación de espaldas al mar cristalino. En sus brazos, la influencer sostenía a su hijo Beltrán, quien lucía lentes azules y una remera mangas largas blanca para cubrirse del sol.

En otra de las fotos del carrusel hizo su aparición Alejandro Fantino que, fiel a su estilo, expresó su alegría con un grito al tiempo que levantaba los brazos. El conductor lucía una remera azul manga corta junto a una bermuda beige a rayas. A su lado, hermanos, tíos y sobrinos posaban, reflejando el viaje familiar que estaban viviendo.

Hacia el final del carrete, la modelo incluyó una serie de fotos en las que posaba y jugaba junto a Fantino y Beltrán en el mar. Bajo un sol radiante, los tres sonreían, reflejando su alegría por el día vivido. Además, en otra de las imágenes, el conductor sostenía a Coni mientras ella se reclinaba y levantaba su pierna izquierda. Acto seguido, la figura de la televisión tomó a su enamorada y la alzó, al tiempo que ella lo rodeaba con sus brazos.

En otra de las fotos, Mosqueira lució su traje de baño completo mientras posaba sentada sobre sus rodillas con las manos apoyadas a cada lado, mientras sonreía y miraba hacia su izquierda. La joven destacaba con una malla en tono verde oliva con un recorte central en el escote ribeteado en blanco. Complementaba el look con un pañuelo estampado de motivos florales en tonos claros que cubría su pelo rubio suelto. Además usaba lentes de sol oscuros de montura metálica y una pulsera blanca en la muñeca izquierda.

Esta no era la primera vez que la pareja visita el país. Años atrás, en 2022, Alejandro Fantino y su novia, Coni Mosqueira, realizaron unas románticas vacaciones juntos. En aquella oportunidad Desde la paradisíaca isla Saona compartieron postales con las aguas turquesas de fondo y se animaron a hacer algunas actividades acuáticas para conocer los rincones más pintorescos del lugar.