Teleshow

Fantino, feliz tras operarse del tendón de Aquiles

El conductor mostró su alegría en las redes tras la intervención, expectante por volver al tenis

Guardar
Fanta y su optimismo tras
Fanta y su optimismo tras la operación

Su público lo sabe perfectamente: en los últimos tiempos, Alejandro Fantino viene experimentando una metamorfosis tan radical como la que está experimentando el ecosistema mediático todo, sobre todo en esta fase donde la palabra clave es streaming.

Habitué de la TV abierta o el cable (ahí, pensar en Fantino es verlo, hace mucho ya, en Mar de Fondo, clásico noventoso de TyC Sports, o más cercano en el tiempo, en la pantalla de ESPN), hoy la presencia mediática de Fantino escila entre Neura, su propia plataforma, o Carnaval, donde comparte cartel con Jorge Rial, Fabián Doman y Viviana Canosa.

Por estas horas, a través de su cuenta de Instagram, Fantino anunció que acaba de operarse el tendón de Aquiles izquierdo, una gran novedad para alguien que jugar al tenis no es un simple pasatiempo, sino mucho más que eso: una actividad en la que no abandona el espíritu competitivo.

“LISTO!! EN UNAS HORAS A CASA!! DESPUÉS DE AÑOS PASE POR ESTA CIRUGIA PARA RECONSTRUIR MI TENDON DE AQUILES IZQIERDO. RECUPERACION LARGA PERO YA NO VEO LA HORA DE VOLVER AJUGAR TENIS Y DISFRUTAR EL PLACER DEL DEPORTE”, posteó.

El posteo, tras la operación
El posteo, tras la operación

Postales del paraíso

Lejos de los compromisos laborales, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira decidieron pasar unos días de relax en familia en un paradisíaco destino. Fue así como el conductor y su pareja viajaron a Punta Cana para disfrutar del calor, el sol y la playa con sus seres queridos. Fiel a su estilo, la influencer compartió el álbum de fotos a través de sus redes sociales.

Postales del paraíso: Fantino en
Postales del paraíso: Fantino en familia, junto a Coni Mosqueira y su hijo Beltrán en Punta Cana

“Siendo feliz”, escribió la modelo en una publicación en su perfil para describir la emoción que sentía luego de una jornada soñada en República Dominicana. En la primera foto se la veía a Mosqueira posar, junto a su familia, sobre una embarcación de espaldas al mar cristalino. En sus brazos, la influencer sostenía a su hijo Beltrán, quien lucía lentes azules y una remera mangas largas blanca para cubrirse del sol.

En otra de las fotos del carrusel hizo su aparición Alejandro Fantino que, fiel a su estilo, expresó su alegría con un grito al tiempo que levantaba los brazos. El conductor lucía una remera azul manga corta junto a una bermuda beige a rayas. A su lado, hermanos, tíos y sobrinos posaban, reflejando el viaje familiar que estaban viviendo.

Hacia el final del carrete, la modelo incluyó una serie de fotos en las que posaba y jugaba junto a Fantino y Beltrán en el mar. Bajo un sol radiante, los tres sonreían, reflejando su alegría por el día vivido. Además, en otra de las imágenes, el conductor sostenía a Coni mientras ella se reclinaba y levantaba su pierna izquierda. Acto seguido, la figura de la televisión tomó a su enamorada y la alzó, al tiempo que ella lo rodeaba con sus brazos.

En otra de las fotos, Mosqueira lució su traje de baño completo mientras posaba sentada sobre sus rodillas con las manos apoyadas a cada lado, mientras sonreía y miraba hacia su izquierda. La joven destacaba con una malla en tono verde oliva con un recorte central en el escote ribeteado en blanco. Complementaba el look con un pañuelo estampado de motivos florales en tonos claros que cubría su pelo rubio suelto. Además usaba lentes de sol oscuros de montura metálica y una pulsera blanca en la muñeca izquierda.

Esta no era la primera vez que la pareja visita el país. Años atrás, en 2022, Alejandro Fantino y su novia, Coni Mosqueira, realizaron unas románticas vacaciones juntos. En aquella oportunidad Desde la paradisíaca isla Saona compartieron postales con las aguas turquesas de fondo y se animaron a hacer algunas actividades acuáticas para conocer los rincones más pintorescos del lugar.

Temas Relacionados

Alejandro FantinoNeuraCarnaval

Últimas Noticias

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

Yanina Latorre en SQP afirmó que la actriz y la cantante se habrían peleado por un jugador que terminó con su amistad

El futbolista por el que

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

La joven compartió imágenes y mensajes llenos de humor y nostalgia para felicitar al reconocido humorista, mostrando la cercanía y el cariño que los une en una fecha especial

La dedicatoria de Minerva Casero

La sorprendente transformación de Damián Betular para su debut teatral: “Es un checklist gigante que me da la vida”

El reconocido chef, célebre por su carisma y presencia en la televisión, asumirá el reto en el musical Hairspray, donde interpretará a Edna Turnblad

La sorprendente transformación de Damián

Maru Botana denunció una estafa y quedó envuelta en un escándalo: “Me dejaron en banda”

La reconocida cocinera expuso el dolor y la decepción que le provocó la falta de cumplimiento de una constructora, que prometió una pastelería para jóvenes y dejó el sueño en la nada tras usar su imagen

Maru Botana denunció una estafa

Tras la polémica por sus notas frustradas, la China Suárez respondió con un detalle que no pasó desapercibido

Luego de una noche agitada en redes, la actriz se mostró enfocada en su trabajo, compartiendo imágenes en un estudio y dejando claro que prefiere el silencio antes que más explicaciones

Tras la polémica por sus
DEPORTES
La crítica del DT de

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

Solana Sierra: “Es un orgullo representar a Argentina en la Billie Jean King Cup”

TELESHOW
El futbolista por el que

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

La sorprendente transformación de Damián Betular para su debut teatral: “Es un checklist gigante que me da la vida”

Maru Botana denunció una estafa y quedó envuelta en un escándalo: “Me dejaron en banda”

Tras la polémica por sus notas frustradas, la China Suárez respondió con un detalle que no pasó desapercibido

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica