Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La lactancia constituye uno de los vínculos más potentes y primarios entre una madre y su hijo, y el final de esta etapa suele marcar un antes y un después tanto en la vida familiar como en la emocionalidad cotidiana. Con este marco, Coni Mosqueira, pareja de Alejandro Fantino, decidió compartir públicamente el cierre de su ciclo de amamantamiento con Beltrán.

Tras 18 meses de entrega y conexión silenciosa, la modelo plasmó en palabras y fotografías la intensidad de esa vivencia, visibilizando no solo el agradecimiento hacia su cuerpo y la vida, sino también el rol clave del acompañamiento familiar en esos procesos que transforman y consolidan los primeros lazos.

Con un mensaje simple y emotivo, Mosqueira anunció el cambio a través de sus redes sociales: “Chau teta. 18 meses de amor y conexión. Hoy despedimos la teta. Fueron 18 meses de un lenguaje sin palabras, donde el amor se decía en silencio. Ahora empieza una nueva etapa —pero este lazo, el primero, el más profundo, no se corta nunca“, comenzó el mensaje de la modelo.

Coni eligió fotos de diferentes etapas en estos 18 meses

"Fueron 18 meses de un lenguaje sin palabras", Mosqueira definió el momento

Con el mar de fondo, el atardecer y la conexión madre e hijo, Coni inmortalizó un momento

Y siguió: “Gracias, teta. Gracias, cuerpo. Gracias, vida, por este milagro tan simple y tan inmenso. Con ayuda. Rol del papá y de la abuela clave. Pero se puede”. Acompañó el relato con una serie de imágenes que capturan escenarios íntimos y luminosos atravesados por la maternidad en su faceta más real y cotidiana.

Las fotografías exploran distintos momentos y escenarios de la experiencia, tanto en ambientes domésticos como al aire libre. En los interiores, Mosqueira aparece amamantando a Beltrán sentada en sillones, mecedoras o recostada en la cama, en escenas dominadas por la luz suave, la serenidad y el contacto piel a piel. La elección de colores claros, la mirada atenta y calmada entre madre e hijo y la cálida decoración del entorno transmiten tranquilidad, paciencia y la intimidad de los primeros vínculos. A estas postales se suman gestos cotidianos como la mariposa posada en la mano de Coni, o imágenes frente al espejo que resaltan el crecimiento compartido día tras día, sin perder de vista la excepcionalidad de esos momentos sencillos.

La secuencia sumó escenarios al aire libre y espacios más amplios, donde la lactancia acompañó a madre e hijo en distintas etapas y lugares. En una de las fotos, Coni amamanta a Beltrán a bordo de un barco, sentada frente a un mar en calma bajo la luz del atardecer, vestidos en tonos neutros y abrigados por la brisa. El texto “Chau teta” sobre la imagen, además de dar cierre a la etapa, resalta la decisión consciente de registrar y comunicar el final de este vínculo único mientras inicia una etapa nueva en el desarrollo del niño.

"Sólo te lo agradezco como papá, y te estoy eternamente agradecido, por tanto amor a nuestro chiquito", las emotivas palabras de Fantino

"Chau Teta", así título Coni Mosqueira el posteo que le dedicó a su hijo Beltrán (Foto: Instagram)

La presencia de Alejandro Fantino aporta al registro otro matiz. En un entorno familiar y luminoso, el periodista se aproxima sonriente a la escena donde Coni sostiene y amamanta a Beltrán, sumando aliento y complicidad. Fantino sumó también su agradecimiento público con palabras destinadas a resaltar el esfuerzo y la entrega de su pareja durante este trayecto: “Siempre dije, desde el primer momento, que llevaste a Beltrán por un mar embravecido, hasta la orilla, llegaste a la orilla, y esa teta lo alimentó para poder resistir los vientos que venían“.

“Cada gramo, luego cada kilo, cada explosión de salud, es un homenaje a lo que le brindaste desde tu ser de madre. Solo te lo agradezco como papá, y te estoy eternamente agradecido, por tanto amor a nuestro chiquito”, cerró el conductor su mensaje de agradecimiento a su esposa

El entorno familiar extendido también aparece nombrado, con mención especial al sostén que brindaron el padre y la abuela durante todo el proceso. Mosqueira hizo hincapié en la importancia del acompañamiento, la ayuda y la presencia de los seres queridos en el desafío que implica el destete y la adaptación a una nueva rutina afectiva.