Luis Ventura habló de Wanda Nara tras su salida de Masterchef: “Fue el avispón que te deja el aguijón”

Luis Ventura y Vero Lozano, cara a cara después de la polémica del Martín Fierro: "El que se queja es porque valora el premio"

La escena transcurrió en un ambiente de confianza, donde Verónica Lozano y Luis Ventura compartieron una conversación íntima en el diván. Ambos, figuras reconocidas de la televisión argentina, abordaron con franqueza sus experiencias y emociones en torno a los premios Martín Fierro, eje central de su charla. El tono distendido permitió que afloraran reflexiones sobre el valor de los reconocimientos y las reacciones que estos generan en el medio televisivo.

El diálogo giró hacia los premios Martín Fierro, símbolo de reconocimiento en la industria televisiva argentina. “No está mal que la gente se enoje cuando no gana, y te explico por qué: es valorar el premio”, argumentó el director de APTRA. Lozano coincidió, subrayando que la importancia de los premios radica en el interés genuino que despiertan entre los profesionales del medio.

Ventura añadió que Germán “no tiene un pelo de sonso”, resaltando su astucia en el contexto de la competencia por los galardones.

En el transcurso de la charla, surgieron menciones a colegas que también vivieron de cerca la tensión y las expectativas ligadas a los premios. Germán Martitegui, identificado como un colega exigente, fue descripto por Ventura como “verdugo”, mientras que Lozano recordó que él hasta intentó “canjear el balcón de Masterchef por el Martín Fierro”. Ventura añadió que el cocinero “no tiene un pelo de sonso”, resaltando su astucia en el contexto de la competencia por los galardones. Wanda, en tanto, fue caracterizada como irónica y provocadora. Ventura la definió como “el avispón que te deja el aguijón”, aludiendo a su actitud punzante y a los reclamos que realizó sobre la conducción y los premios. Lozano reconoció que Wanda “no se quedó atrás” en sus demandas y que su insistencia se mantuvo incluso después de la ceremonia.

Verónica Lozano y Luis Ventura compartieron una conversación íntima en el diván.

Hacia el final de la conversación, tanto Lozano como Ventura coincidieron en la importancia de expresar emociones genuinas en el ámbito televisivo. La sinceridad y la capacidad de reconocer el valor de los premios, así como de aceptar las propias reacciones ante ellos, se presentaron como aspectos fundamentales para quienes forman parte de la industria. La charla concluyó con la idea de que solo quienes otorgan importancia a un reconocimiento experimentan realmente el impacto de no obtenerlo.

Sin delantal

La dura devolución del jurado que puso a dos participantes de MasterChef al borde de la eliminación

La noche de eliminación en MasterChef Celebrity dejó una huella particular en el certamen, cuando Luis Ventura se despidió del programa tras un desafío técnico que exigió precisión y destreza a los participantes. La gala, transmitida por Telefe, estuvo marcada por la complejidad de la prueba propuesta por el chef Tomás Treschanski, responsable del restaurante Trescha y galardonado con una estrella Michelin. En esta ocasión, los concursantes debieron replicar una trucha confitada en aceite con curry verde, aceite de eneldo y jengibre, siguiendo las indicaciones detalladas del chef invitado.

El reto, considerado uno de los más exigentes de la temporada, obligó a los nueve participantes con delantal negro a mantener el aceite entre 35° y 45° para preservar el color del pescado y a medir con exactitud el uso de especias. Los cocineros contaron con la receta, los ingredientes exactos y un plato de muestra como referencia, pero la presión del tiempo y la dificultad técnica elevaron la tensión en el estudio. El jurado reconoció como los mejores platos los de Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez, quienes alcanzaron el punto justo en sabor y estética.

En un segundo grupo de concursantes salvados se ubicaron Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, Emilia Attias y Walas. Por el contrario, Julia Calvo, Andy Chango y Luis Ventura recibieron las críticas más severas de la noche debido a errores en la preparación. Tras la deliberación, el jurado decidió salvar a Julia Calvo, dejando a Ventura y Chango en la instancia final de eliminación.

Germán, identificado como un colega exigente, fue descrito por Ventura como “verdugo”

La decisión recayó finalmente sobre Luis Ventura, quien se convirtió en el cuarto eliminado del certamen. El periodista se despidió entre aplausos y expresó su gratitud por la experiencia vivida: “Acá vieron el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado”, afirmó Ventura al despedirse. Añadió: “Me voy muy agradecido y sabiendo que me llevo algo nuevo, así como cuando hice teatro infantil con Panam, revista con Moria Casán o coreografías con Ricardo Fort. Siempre fui un atrevido de la vida, y así llegué a ser director técnico de fútbol o presidente de APTRA. No sé si me voy siendo cocinero pero pude aprender a usar ollas y hornallas”