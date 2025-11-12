Teleshow

Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

El jurado preocupó en el reality culinario cuando, en plena devolución, terminó tosiendo por un descuido del periodista en su preparación

Guardar
Germán Martitegui se atragantó con un carozo de aceituna dejado por Luis Ventura en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Las noches de MasterChef Celebrity (Telefe) suelen regalar momentos de tensión, emoción y risas, pero el programa de este martes tuvo una escena inesperada que mezcló las tres cosas en cuestión de segundos. Durante la devolución del jurado a Luis Ventura, un detalle mínimo terminó robándose toda la atención: Germán Martitegui se atragantó con un carozo de aceituna que el periodista había dejado en el plato.

Todo comenzó cuando Ventura presentó su preparación, un pionono salado de atún, tomates y pimientos asados que, a simple vista, parecía no tener mayores riesgos. Con el tono relajado que viene mostrando en el reality, el presidente de APTRA se acercó al jurado con una sonrisa y una frase que anticipó lo que vendría: “Me quedó el pionono de primera”.

El clima cambió inmediatamente cuando Martitegui tomó el tenedor, probó un bocado y comenzó a toser. Donato De Santis lo miró con gesto de alerta. Betular corrió rápidamente y le acercó un vaso de agua. “Un carozo, chef Germán”, le dijo.

El pionono salado de atún,
El pionono salado de atún, tomates y pimientos de Luis Ventura generó un momento inesperado en el reality de Telefe

El chef, todavía con la boca semi cerrada, se llevó la mano al cuello y dijo: “¿Tiene carozo la aceituna?”. El estudio entero hizo silencio. Luis Ventura afirmó, y Betular, sorprendido, le preguntó: “¿Te tragaste un carozo?“, a lo que Martitegui asintió. Entre divertido y preocupado, Ventura intentó justificar el error en la entrevista detrás de escena: “No… la intención no era esa. Pero por lo menos que se tragante un poquito, ¿no?”.

Ya repuesto del susto, Donato retomó su devolución técnica: “Te salió bien el pionono. Le faltó un poco de cocción, pero levantó bien y tiene esponjosidad. Te estás acercando de a poquito, pero tenés que acelerar el paso, porque si no, te vas a quedar atrás”.

Ventura escuchó atento y respondió con seguridad: “Creo haber tenido una evolución en la presentación”. Betular coincidió con el comentario: “Te lo iba a remarcar porque, la verdad, es lo mejor que tiene el plato, Luis. Un poco más de cocción le hubiera venido bien, pero crudo no está”. Entre risas, el periodista señaló: “Lo enamoré a Betular”.

La devolución del jurado a
La devolución del jurado a Luis Ventura estuvo marcada por risas, tensión y un incidente con una aceituna

Martitegui, por su parte, fue más crítico: “Para mí hay un tema de grosor. Está muy grueso y es muy invasivo el bizcocho. Y después ya el relleno está ‘venturizado’. Es raro que no tenga huevo duro, le hubiera venido muy bien”.

Ventura explicó su decisión: “Porque me adapté al estilo”. Wanda Nara lo interrumpió divertida: “Pero si ya podías, te dije al inicio”. “Lo que incorporé es no tanto huevo. Me bajaron una línea editorial que no tenía que tener huevo”, contestó él. A lo que la conductora, con su habitual picardía, remató: “No, no, no, tus huevos ya están liberados”. La ocurrencia desató una ola de risas en el estudio. Ventura siguió el juego: “Me cortaron las piernas. Es lo peor que me pudieron hacer. Pasé noches sin dormir, soñaba con los huevos”.

Wanda Nara y Luis Ventura
Wanda Nara y Luis Ventura protagonizaron un divertido intercambio sobre la ausencia de huevo en la receta

Entre bromas, Wanda le pidió su propia evaluación: “Vos sos un muy buen jurado. ¿Qué evaluación hacés de tu pionono? Siempre das una evaluación propia sin que te la pidan”. Ventura no dudó: “Seis y medio sobre diez”. La conductora lo desafió: “¿Qué le parece al jurado? ¿Más de seis y medio?”

Betular respondió: “No sé, Wanda, acá no ponemos números”. “Entonces, ¿aprobado?”, insistió ella. Martitegui esquivó la respuesta: “Ya se develará”. “Basta, Wanda, lo embarrás a Luis. Basta”, agregó Betular entre risas.

“No se va. ¿Qué querés que haga?”, bromeó la conductora. Martitegui retrucó: “Vos tenés que decir que se vaya”. “Se queda acá”, dijo Wanda, riéndose. “Cómo se va a ir, si no le parás de hablar”, completó Betular. Entre risas, Ventura cerró la devolución con una frase que sintetizó el momento: “Es una devolución de concepto, de contenido, la que me dio el jurado”.

Temas Relacionados

Germán MartiteguiLuis VenturaMasterChef Celebrity

Últimas Noticias

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

La conductora, en diálogo con LAM, expresó su postura en medio del conflicto legal que mantiene su expareja con la actriz. El video

La palabra de Pampita sobre

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

La popular influencer grabó un video desde el velatorio de la bebé y compartió su profunda tristeza. Su palabra

El desconsolado llanto de La

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Familiares, músicos y referentes culturales se reunieron en el Salón San Martín para celebrar la carrera del conductor, quien fue homenajeado con palabras y una placa que resalta su legado artístico

Silvio Soldán fue distinguido en

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

La actriz compartió un divertido video que muestra la complicidad entre su hijo y Norma Finoli, su mamá, durante sus vacaciones en el Caribe

Flor Peña presentó a su

Moria Casán contó si Susana Giménez la llevará a juicio y se emocionó al ver a Sofía Gala en su serie: “Es extraordinaria”

La diva en La mañana con Moria, su flamante programa en Eltrece, compartió su felicidad por la composición que su hija realiza en la biopic de Netflix

Moria Casán contó si Susana
DEPORTES
Sebastián Báez no levanta cabeza:

Sebastián Báez no levanta cabeza: se despidió en su debut en el Challenger de Montevideo

La hazaña histórica del novato de los Hornets que impactó a la NBA: el récord inédito que alcanzó en sus primeros diez juegos

Conmoción en el fútbol: una figura de Brasil sufrió un problema cardíaco durante una práctica y podría anunciar su retiro

Argentina ya se entrena en Córdoba de cara a los playoffs de la Billie Jean King Cup

La posible formación de Argentina para enfrentar a Angola: de la titularidad de Messi al reemplazante de Dibu Martínez

TELESHOW
La palabra de Pampita sobre

La palabra de Pampita sobre el reencuentro entre sus hijos con Benjamín Vicuña y los de la China Suárez

El desconsolado llanto de La Chabona por la muerte de su sobrina de 9 meses: “¿Por qué Dios pega donde más duele?”

Silvio Soldán fue distinguido en su 90° aniversario por la Legislatura porteña

Flor Peña presentó a su mamá en un video bailando con Juan Otero: “Mi madre a los 82 años”

Moria Casán contó si Susana Giménez la llevará a juicio y se emocionó al ver a Sofía Gala en su serie: “Es extraordinaria”

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “No quiero ser

Salman Rushdie: “No quiero ser una especie de gurú u oráculo”

Ingenioso, divertido y humano: así es el nuevo disco de Rosalía

“El mundo es malo, las calles son peligrosas y no se puede confiar en la gente”: sale en Argentina “La azotea”, aquella novela de Fernanda Trías

Las guerras, ataques y negociaciones que han marcado la historia del Estado de Israel

Israel advirtió que Hezbollah busca rearmarse: los terroristas apoyados por Irán volvieron a lanzar amenazas