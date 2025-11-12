Germán Martitegui se atragantó en MasterChef Celebrity con un plato de Luis Ventura: el momento

Germán Martitegui se atragantó con un carozo de aceituna dejado por Luis Ventura en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Las noches de MasterChef Celebrity (Telefe) suelen regalar momentos de tensión, emoción y risas, pero el programa de este martes tuvo una escena inesperada que mezcló las tres cosas en cuestión de segundos. Durante la devolución del jurado a Luis Ventura, un detalle mínimo terminó robándose toda la atención: Germán Martitegui se atragantó con un carozo de aceituna que el periodista había dejado en el plato.

Todo comenzó cuando Ventura presentó su preparación, un pionono salado de atún, tomates y pimientos asados que, a simple vista, parecía no tener mayores riesgos. Con el tono relajado que viene mostrando en el reality, el presidente de APTRA se acercó al jurado con una sonrisa y una frase que anticipó lo que vendría: “Me quedó el pionono de primera”.

El clima cambió inmediatamente cuando Martitegui tomó el tenedor, probó un bocado y comenzó a toser. Donato De Santis lo miró con gesto de alerta. Betular corrió rápidamente y le acercó un vaso de agua. “Un carozo, chef Germán”, le dijo.

El chef, todavía con la boca semi cerrada, se llevó la mano al cuello y dijo: “¿Tiene carozo la aceituna?”. El estudio entero hizo silencio. Luis Ventura afirmó, y Betular, sorprendido, le preguntó: “¿Te tragaste un carozo?“, a lo que Martitegui asintió. Entre divertido y preocupado, Ventura intentó justificar el error en la entrevista detrás de escena: “No… la intención no era esa. Pero por lo menos que se tragante un poquito, ¿no?”.

Ya repuesto del susto, Donato retomó su devolución técnica: “Te salió bien el pionono. Le faltó un poco de cocción, pero levantó bien y tiene esponjosidad. Te estás acercando de a poquito, pero tenés que acelerar el paso, porque si no, te vas a quedar atrás”.

Ventura escuchó atento y respondió con seguridad: “Creo haber tenido una evolución en la presentación”. Betular coincidió con el comentario: “Te lo iba a remarcar porque, la verdad, es lo mejor que tiene el plato, Luis. Un poco más de cocción le hubiera venido bien, pero crudo no está”. Entre risas, el periodista señaló: “Lo enamoré a Betular”.

Martitegui, por su parte, fue más crítico: “Para mí hay un tema de grosor. Está muy grueso y es muy invasivo el bizcocho. Y después ya el relleno está ‘venturizado’. Es raro que no tenga huevo duro, le hubiera venido muy bien”.

Ventura explicó su decisión: “Porque me adapté al estilo”. Wanda Nara lo interrumpió divertida: “Pero si ya podías, te dije al inicio”. “Lo que incorporé es no tanto huevo. Me bajaron una línea editorial que no tenía que tener huevo”, contestó él. A lo que la conductora, con su habitual picardía, remató: “No, no, no, tus huevos ya están liberados”. La ocurrencia desató una ola de risas en el estudio. Ventura siguió el juego: “Me cortaron las piernas. Es lo peor que me pudieron hacer. Pasé noches sin dormir, soñaba con los huevos”.

Entre bromas, Wanda le pidió su propia evaluación: “Vos sos un muy buen jurado. ¿Qué evaluación hacés de tu pionono? Siempre das una evaluación propia sin que te la pidan”. Ventura no dudó: “Seis y medio sobre diez”. La conductora lo desafió: “¿Qué le parece al jurado? ¿Más de seis y medio?”

Betular respondió: “No sé, Wanda, acá no ponemos números”. “Entonces, ¿aprobado?”, insistió ella. Martitegui esquivó la respuesta: “Ya se develará”. “Basta, Wanda, lo embarrás a Luis. Basta”, agregó Betular entre risas.

“No se va. ¿Qué querés que haga?”, bromeó la conductora. Martitegui retrucó: “Vos tenés que decir que se vaya”. “Se queda acá”, dijo Wanda, riéndose. “Cómo se va a ir, si no le parás de hablar”, completó Betular. Entre risas, Ventura cerró la devolución con una frase que sintetizó el momento: “Es una devolución de concepto, de contenido, la que me dio el jurado”.