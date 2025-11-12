Teleshow

Qué pasará con la continuidad de Soy Rada en la nueva temporada del programa de Mario Pergolini

La superposición de compromisos artísticos y negociaciones económicas deja abierta la incógnita sobre el 2026 de Otro Día Perdido. Teleshow accedió a información exclusiva sobre el futuro del actor

La continuidad de Agustín Soy Rada Aristarán en el exitoso programa Otro Día Perdido de El Trece está en duda para 2026. Aunque la producción celebró la renovación de Mario Pergolini como conductor principal, la posible salida de uno de sus integrantes más reconocidos genera incertidumbre sobre el futuro del ciclo. El motivo principal de este alejamiento es la agenda artística de Aristarán, quien asumirá el papel protagónico en el musical Charlie y la Fábrica de Chocolate, previsto para estrenarse en las vacaciones de invierno de 2026. A este compromiso teatral se suman tensiones contractuales que complejizan el panorama, de acuerdo a la información difundida por Los Profesionales de siempre con la conducción de Flor de la V en El Nueve.

En este panorama, Teleshow pudo saber por allegados a la producción que el actor habría podido negociar su participación para el próximo año en el staff de Pergolini y además en el teatro con la versión de Willy Wonka.

Agustín Aristarán en "Otro día perdido"

La noticia sobre la posible desvinculación a futuro de Soy Rada surgió tras la confirmación de que el comediante ya realizó la sesión de fotos oficial para el musical, donde interpretará a Willy Wonka. Su participación en esta producción teatral coincide con el cierre de las grabaciones de Otro Día Perdido, programado para diciembre de 2025. Así, la superposición de fechas entre ambos proyectos evidencia la dificultad de compatibilizar sus compromisos a futuro, lo que pone en duda su permanencia en el programa televisivo.

Mientras tanto, Pergolini ya tiene definido su calendario para el próximo año. Tras finalizar las grabaciones en diciembre, el conductor planea tomarse el verano de vacaciones y regresar a la pantalla en marzo o abril de 2026, manteniendo el mismo horario. La renovación del ciclo por un año más confirma la confianza del canal en el formato y en la figura de Pergolini, aunque la posible baja de Soy Rada introduce un elemento de incertidumbre sobre la composición definitiva del elenco.

Incógnita sobre la continuidad de Aristarán en “Otro Día Perdido”

A medida que se acerca el cierre de la actual temporada y se perfilan los nuevos proyectos de sus protagonistas, la incógnita sobre la continuidad de Aristarán en “Otro Día Perdido” permanece abierta, dejando a la audiencia a la espera de una definición sobre si el equipo original volverá a reunirse en la próxima etapa del programa.

La llegada de Agustín Soy Rada Aristarán al elenco de la versión argentina de Charlie y la Fábrica de Chocolate promete renovar la escena teatral porteña en 2026. El actor asumirá el papel de Willy Wonka, un personaje emblemático que, bajo su interpretación, buscará cautivar al público con una combinación de ternura, excentricidad y energía escénica. La producción, que se presentará en el Teatro Gran Rex, se perfila como uno de los acontecimientos más esperados del próximo año en Buenos Aires.

Agustín Rada Aristarán interpretará al mítico Willy Wonka en La fábrica de chocolate que llega a la calle Corrientes

El anuncio de Aristarán como protagonista generó una ola de expectativas tanto entre los seguidores del teatro como en la industria cultural. Su trayectoria, marcada por la versatilidad y el carisma, lo posiciona como una elección estratégica para encarnar a un personaje con una profunda tradición en la cultura popular. La producción destacó que la selección de Aristarán responde a la necesidad de encontrar un intérprete capaz de fusionar humor, emoción y creatividad, con el objetivo de conectar con espectadores de todas las edades.

La historia se inspira tanto en la célebre novela de Roald Dahl como en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, manteniendo el foco en el universo fantástico de Wonka y el joven Charlie Bucket. El fenómeno global de este musical se consolidó desde su estreno en el West End londinense en 2013, bajo la dirección de Sam Mendes, y continuó con su llegada a Broadway y una exitosa gira por Estados Unidos. Ahora, la versión argentina aspira a superar las expectativas, con la búsqueda de un nuevo elenco infantil y la construcción de una propuesta que integre música, danza, actuaciones en vivo y una escenografía de gran impacto. La intención es ofrecer una experiencia que combine la imaginación desbordante con la calidad de las grandes producciones internacionales.

