Teleshow

La palabra de Agustín Rada tras ser demandado por plagio en su espectáculo: “Me puso muy triste”

El actor habló de la situación judicial que enfrenta hace unos años y dio detalles del proceso legal

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar

Desde actuar en un semáforo a impresionar grandes multitudes en teatros, Agustín Rada recorrió un extenso camino el mundo artístico. Con habilidades para la música, la magia y la comedia, ahora el actor brilla como presentador y humorista en el late night show de Mario Pergolini. Sin embargo, no todo su presente es color de rosa, actualmente, el influencer enfrenta una demanda judicial por plagio por su show Serendipia, el cual se encuentra en Netflix.

“Te venimos a preguntar por una demanda de una escenógrafa que denunció que la escenografía que había plasmado para tu obra teatral, la utilizaron en una plataforma en Netflix cuando hicieron unos episodios. ¿Vos estás al tanto de eso?”, comenzó preguntándole el cronista de A la tarde (América) al actor. Con tono de desgano y desánimo, Rada confirmó que estaba en conocimiento de la situación: “Sí, claro que estoy al tanto, por supuesto, porque soy a la persona que se la está acusando de eso. Mal acusado. Ahí, tengo que dejarlo en manos de abogados, que hace un rato que estamos en juicio. No se me tendría que haber acusado”.

Con la ida de conocer más detalles, el periodista le preguntó por su vínculo con la escenógrafa: “¿Te sorprendió? ¿Lo pudiste hablar con ella?”. Rápidamente, Agustín respondió de forma tajante: “Sí, me recontra sorprendió. No lo hablé con ella. Me puso muy triste también en su momento. Nunca me hubiese gustado tener que llamar a un abogado, pero, bueno, lo tuve que hacer”.

Agustín Rada contó cómo
Agustín Rada contó cómo es la situación judicial que enfrenta tras la demanda de una escenógrafa

Fue entonces cuando el movilero dio más detalles del inicio del conflicto y preguntó: “¿Qué dicen tus abogados? Porque viene de hace unos cuatro o cinco años”. Lejos de dar detalles, Rada comentó: “La verdad que lo hablan con la producción y con mi equipo. Sé que está en curso, pero te vuelvo a repetir, le pago a abogados para que se ocupen de eso para que se pueda solucionar. Yo no tengo intención de que pase a más, que se solucione”.

Así el cronista quiso saber más detalles de la demanda y le preguntó a Rada: “¿Es así como contó ella?, que era solamente exclusivamente para usarlo en la obra teatral”. Al escucharlo, el actor tomó distancia y reveló: “No tengo ni idea qué dijo ella. No sé, porque no tuve más contacto con ella, ni hablar ni nada. Fue una producción muy grande. No era una producción mía, pero por supuesto que yo tengo injerencia en todas las cosas que hago en mis espectáculos. Hay un montón de gente involucrada. Es un espectáculo que ya no hago más y que lo pueden ver. Los invito a todos a verlo en Netflix”.

La demanda que le iniciaron
La demanda que le iniciaron a Agustín Rada fue por su show Serendipia

Ya de vuelta en el piso de A la tarde, una de las panelistas mostró la demanda y aclaró: “Esto es lo que figura en la demanda. Las fotografías de la escenografía en el teatro. Acá vemos la escenografía y al costado la de Netflix. Ves que es muy similar. Tiene solamente algunas intervenciones que han hecho para televisión. Según cuenta la denunciante, ella había firmado para el teatro, no para plataformas. Entonces, reclama un dinero y dice: “No me estás dando el crédito, no me pagaste lo que me tendrías que pagar por ser utilizada”. Rada no es el único demandado, también está el productor general y el director de arte”.

El término “serendipia” se refiere a ese hallazgo afortunado, valioso e inesperado que ocurre por accidente o casualidad. Esta idea da nombre al nuevo especial de comedia que Agustín “Soy Rada” Aristarán. La elección de este título define el espíritu que el actor buscó plasmar en el especial. La esencia de lo inesperado y el valor de los hallazgos casuales se convierten en hilo conductor del show, situando al espectador frente a un material que promete salirse de lo convencional. La llegada de Serendipia a la programación de Netflix amplía además la oferta de comedia argentina en la plataforma, proponiendo una mirada personal y creativa en tiempos que demandan adaptaciones y nuevas formas de conectar con el público.

El desarrollo de “Serendipia” introdujo un cambio significativo respecto a las prácticas habituales de los shows de stand up: la ausencia total de público durante su grabación. Esta decisión surgió como una propuesta directa de Agustín “Soy Rada” Aristarán a Netflix, con el objetivo de adaptarse a las exigencias y protocolos del contexto actual. La plataforma acogió favorablemente la sugerencia, allanando el camino para la producción del primer especial de comedia rodado sin público presente en sus escenarios.

Este enfoque tuvo implicancias destacadas en la realización del espectáculo. Rodar sin público obligó a repensar la interacción, la puesta en escena y la energía que normalmente se canaliza a partir de la respuesta instantánea de los asistentes. A pesar de estas particularidades, la intención se mantuvo en acercar al espectador una experiencia genuina y acorde a los tiempos vigentes, donde la presencialidad y los eventos multitudinarios se encuentran condicionados por nuevos desafíos sanitarios.

Temas Relacionados

Agustín RadaRadagastSoy Rada

Últimas Noticias

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

LAM tuvo imágenes de la exparticipante del reality show en una fuertísima disputa con su hermana en el barrio de Saavedra. El video

La pelea de las mellizas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

La conductora dio detalles de su encuentro con el cantante y destacó la belleza que reflejaba en su juventud

Viviana Canosa recordó su historia

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

El abogado de la conductora expuso cómo la policía logró identificar a los sospechosos y recuperar objetos clave. Los posibles cómplices y el origen de la información interna

Fernando Burlando habló tras la

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

La actriz formó parte del show de Esto es ¡FA! y causó furor al mostrar su talento vocal. Además, en el evento participaron artistas como Ivonne Guzmán, de La Delio Valdez, Pipo Cipolatti y Los Fundamentalistas del aire acondicionado

Florencia Peña sorprendió al cantar

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

La actriz compartió todos los preparativos de la celebración que tendrá el fin de semana para conocer si está en la dulce espera de un varón o una mujer. Su palabra

Rocío Marengo prepara a lo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos pronostican episodios simultáneos de

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

TELESHOW
La pelea de las mellizas

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”