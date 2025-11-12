Teleshow

Juana Viale volvió al gimnasio: “Tuve un temita con mi rodilla izquierda”

La nieta de Mirtha Legrand mostró a través de sus redes su regreso a la actividad física, en pleno proceso de recuperación por una lesión. “Subiré más”, promete. El video

JUANA VIALE MOSTRO SU NUEVO ENTRENAMIENTO

Esta vez Juanita Viale no luce uno de esos Boganis con los que suele deslumbrar en cada uno de sus almuerzos, cada domingo por eltrece. Esta vez La Nieta decidió mostrale a sus seguidores en redes su experiencia en el gimnasio.

“Les cuento, porque muuuchos me preguntan... estuve parada un tiempo porque tuve muuuucho temita con mi rodilla izquierda. Estoy tratandola y ahora volvi a las pistas. Corriendo 6/8 kms, gimnasio... todo de a poco. Es importante todo lo que es gimnasio y lo regenerativo ( todo esto lo estoy aprendiendo) hay maquinas, sauna, botas, pistolita, rolo, pelotitas... algunas cosas compre, otras me prestan pero TODO es importante ¿Desafios? Si. Pero hasta no estar segura no quiero contar.....Subiré maaaasssssss"

Juana compartió su entrenamiento por las redes

Por supuesto, la reacción de sus seguidores no se hizo esperar: “Grande Juani. De a poco. Tranqui . Este año lo tenés más que ganado” (Alicia Ojeda); “Buenisimooo Juana .. de a poco . estan tus logros” (AdrianaMaior); “Fíjate el significado, el para qué viene está lesión a tu vida. Qué viene a enseñarte. Rodilla izquierda biodecodificación” (Rulisg). Son apenas algunos de los comentarios de apoyo que recibió Juana,

Asuntos de familia

La intimidad de las familias del espectáculo suele estar bajo la lupa, y el pasado fin de semana, Marcela Tinayre fue el centro de la atención al celebrar sus 75 años en una cena rodeada de seres queridos y figuras del ambiente. La presencia de su madre, Mirtha Legrand, sumó brillo al festejo, pero la gran ausente fue su hija, Juana Viale, desatando versiones sobre distanciamiento y supuestas tensiones en la familia más famosa de la televisión argentina. Los rumores crecieron a tal punto, que fue la propia Juana quien decidió enfrentar las especulaciones y contar su versión de los hechos ante las cámaras de LAM (América).

Al llegar a un evento, la conductora de Almorzando con Juana se encontró rodeada de preguntas acerca de su vínculo con Marcela. Sin perder la calma ni la ironía, Juana respondió: “Hay tantos rumores que han pasado en mi vida que uno más o menos...”, expresó. La incomodidad siguió cuando le preguntaron si era cierto que su madre podría reemplazar a Legrand en la pantalla chica. La presentadora, tajante, bajó el tema: “No tengo ni idea de eso... No vivo de los rumores, de verdad”. Su gesto dejó claro que no está dispuesta a engancharse con el ida y vuelta que suele circular sobre su vida.

Marcela Tinayre, Mirtha Legrand y Juana Viale

El punto más álgido llegó cuando intentaron indagar las razones de su ausencia en el cumpleaños de Marcela. Ella no esquivó la responsabilidad, pero pidió dejar en claro la situación: “No me desafíes en la mentira ni la verdad. No lo hagan. Yo no tengo que explicar nada a vos, ni de mí, ni de mi madre, ni de ningún vínculo”. Y sumó: “. Te digo que llegué el día anterior y la verdad, estaba muerta. No tenía ganas de ir al cumpleaños, que había tanta gente, no podía, no me daba el cuero. Venía de estar afuera”. Así, negó categóricamente cualquier pelea y confesó que el agotamiento fue el verdadero motivo de la ausencia.

Juana también se refirió al tipo de relación que pueden existir entre madres e hijas famosas y a la insistencia de los medios en buscar indicios de conflicto. Y sobre el rol de los periodistas y los años de exposición, ironizó ante un notero: “Chicos, tengo cuero de chancho con ustedes… ¿Cuántos años tenés vos? Vos no habías nacido y yo estaba metida acá adentro”.

Frente a la presión por confirmar o negar distanciamientos con Tinayre, la conductora volvió a plantear su postura: “No sé qué información les llegó. Estuve de viaje, tuve que hablarme todos los días con ella. Si hubiese pasado, jamás lo expondría acá”.

La charla se extendió a los posibles roces y a la forma en que las familias del espectáculo manejan los desacuerdos internos. Sobre si charló el tema con su madre, Juana fue directa: “Sabemos que inventan y que todos los medios se han creado mil veces mil cosas. Tengo 43 años, ¿cómo no me voy a pelear con una madre?”.

