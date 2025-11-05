Juana Viale habló de su ausencia en el cumpleaños de Marcela Tinayre: “No vivo de los rumores”

En medio de la polémica por la presunta tensión con Marcela Tinayre, Juana Viale dio detalles sobre su relación (LAM – América)

La intimidad de las familias del espectáculo suele estar bajo la lupa, y el pasado fin de semana, Marcela Tinayre fue el centro de la atención al celebrar sus 75 años en una cena rodeada de seres queridos y figuras del ambiente. La presencia de su madre, Mirtha Legrand, sumó brillo al festejo, pero la gran ausente fue su hija, Juana Viale, desatando versiones sobre distanciamiento y supuestas tensiones en la familia más famosa de la televisión argentina. Los rumores crecieron a tal punto, que fue la propia Juana quien decidió enfrentar las especulaciones y contar su versión de los hechos ante las cámaras de LAM (América).

Al llegar a un evento, la conductora de Almorzando con Juana se encontró rodeada de preguntas acerca de su vínculo con Marcela. Sin perder la calma ni la ironía, Juana respondió: “Hay tantos rumores que han pasado en mi vida que uno más o menos...”, expresó. La incomodidad siguió cuando le preguntaron si era cierto que su madre podría reemplazar a Legrand en la pantalla chica. La presentadora, tajante, bajó el tema: “No tengo ni idea de eso... No vivo de los rumores, de verdad”. Su gesto dejó claro que no está dispuesta a engancharse con el ida y vuelta que suele circular sobre su vida.

El punto más álgido llegó cuando intentaron indagar las razones de su ausencia en el cumpleaños de Marcela. Ella no esquivó la responsabilidad, pero pidió dejar en claro la situación: “No me desafíes en la mentira ni la verdad. No lo hagan. Yo no tengo que explicar nada a vos, ni de mí, ni de mi madre, ni de ningún vínculo”. Y sumó: “. Te digo que llegué el día anterior y la verdad, estaba muerta. No tenía ganas de ir al cumpleaños, que había tanta gente, no podía, no me daba el cuero. Venía de estar afuera”. Así, negó categóricamente cualquier pelea y confesó que el agotamiento fue el verdadero motivo de la ausencia.

Juana fue consultada sobre su relación con su madre, Marcela Tinayre, y el futuro laboral de su abuela, Mirtha Legrand (DRC)

Juana también se refirió al tipo de relación que pueden existir entre madres e hijas famosas y a la insistencia de los medios en buscar indicios de conflicto. Y sobre el rol de los periodistas y los años de exposición, ironizó ante un notero: “Chicos, tengo cuero de chancho con ustedes… ¿Cuántos años tenés vos? Vos no habías nacido y yo estaba metida acá adentro”.

Frente a la presión por confirmar o negar distanciamientos con Tinayre, la conductora volvió a plantear su postura: “No sé qué información les llegó. Estuve de viaje, tuve que hablarme todos los días con ella. Si hubiese pasado, jamás lo expondría acá”.

La charla se extendió a los posibles roces y a la forma en que las familias del espectáculo manejan los desacuerdos internos. Sobre si charló el tema con su madre, Juana fue directa: “Sabemos que inventan y que todos los medios se han creado mil veces mil cosas. Tengo 43 años, ¿cómo no me voy a pelear con una madre?”.

Marcela Tinayre se refirió a su vínculo con Mirtha Legrand y su hija Juana Viale (Fin del mundo - Olga)

El furor mediático sobre el futuro de Mirtha en la televisión fue otra de las consultas obligadas. Juana se desligó del asunto y sostuvo: “No lo sé. Es una decisión de mi abuela que la va a tomar cuando tenga que hacerlo. Creo que no la tiene que tomar ahora. Seguimos hasta diciembre acá. Estábamos viendo de la negociación para Mar del Plata. Supongo que si vamos a Mar del Plata, ella va a estar feliz de estar ahí. No lo sé, la verdad no sé”. Sobre si tiene ganas de continuar con su propio programa, respondió tranquila: “Sí, por ahora sigo. Yo no me reuní, aunque me junto con mi hermano y con Diego cuando grabo todos los viernes. Además, tenemos reuniones telefónicas”. Y antes de despedirse, cuando le preguntaron cuándo fue el último mensaje con su mamá, giró los ojos con cierto cansancio y cerró con naturalidad: “Fue el sábado. No sé qué día es hoy”.

Cabe destacar que Tinayre también aportó su mirada sobre su vínculo familiar en el programa Fin del mundo (Olga), con Lizy Tagliani. Allí fue clara: “En mi familia trabajamos todos, y es una de las cosas más lindas, porque no pasa en todas las familias famosas. Ellas también me acompañan a mí. Nadie se mete en el trabajo del otro, pero nos damos ánimo todo el tiempo".

Así, lejos de las versiones de crisis, queda claro que los vínculos, como en cualquier familia, se manejan de puertas adentro: con autonomía, respeto y, a veces, también con cansancio y agenda apretada.