Teleshow

Juana Viale habló de su ausencia en el cumpleaños de Marcela Tinayre: “No vivo de los rumores”

Luego de faltar a la fiesta de 75 años de su mamá, la conductora enfrentó la polémica y se refirió al vínculo entre ambas

Guardar
En medio de la polémica por la presunta tensión con Marcela Tinayre, Juana Viale dio detalles sobre su relación (LAM – América)

La intimidad de las familias del espectáculo suele estar bajo la lupa, y el pasado fin de semana, Marcela Tinayre fue el centro de la atención al celebrar sus 75 años en una cena rodeada de seres queridos y figuras del ambiente. La presencia de su madre, Mirtha Legrand, sumó brillo al festejo, pero la gran ausente fue su hija, Juana Viale, desatando versiones sobre distanciamiento y supuestas tensiones en la familia más famosa de la televisión argentina. Los rumores crecieron a tal punto, que fue la propia Juana quien decidió enfrentar las especulaciones y contar su versión de los hechos ante las cámaras de LAM (América).

Al llegar a un evento, la conductora de Almorzando con Juana se encontró rodeada de preguntas acerca de su vínculo con Marcela. Sin perder la calma ni la ironía, Juana respondió: “Hay tantos rumores que han pasado en mi vida que uno más o menos...”, expresó. La incomodidad siguió cuando le preguntaron si era cierto que su madre podría reemplazar a Legrand en la pantalla chica. La presentadora, tajante, bajó el tema: “No tengo ni idea de eso... No vivo de los rumores, de verdad”. Su gesto dejó claro que no está dispuesta a engancharse con el ida y vuelta que suele circular sobre su vida.

El punto más álgido llegó cuando intentaron indagar las razones de su ausencia en el cumpleaños de Marcela. Ella no esquivó la responsabilidad, pero pidió dejar en claro la situación: “No me desafíes en la mentira ni la verdad. No lo hagan. Yo no tengo que explicar nada a vos, ni de mí, ni de mi madre, ni de ningún vínculo”. Y sumó: “. Te digo que llegué el día anterior y la verdad, estaba muerta. No tenía ganas de ir al cumpleaños, que había tanta gente, no podía, no me daba el cuero. Venía de estar afuera”. Así, negó categóricamente cualquier pelea y confesó que el agotamiento fue el verdadero motivo de la ausencia.

Juana fue consultada sobre su
Juana fue consultada sobre su relación con su madre, Marcela Tinayre, y el futuro laboral de su abuela, Mirtha Legrand (DRC)

Juana también se refirió al tipo de relación que pueden existir entre madres e hijas famosas y a la insistencia de los medios en buscar indicios de conflicto. Y sobre el rol de los periodistas y los años de exposición, ironizó ante un notero: “Chicos, tengo cuero de chancho con ustedes… ¿Cuántos años tenés vos? Vos no habías nacido y yo estaba metida acá adentro”.

Frente a la presión por confirmar o negar distanciamientos con Tinayre, la conductora volvió a plantear su postura: “No sé qué información les llegó. Estuve de viaje, tuve que hablarme todos los días con ella. Si hubiese pasado, jamás lo expondría acá”.

La charla se extendió a los posibles roces y a la forma en que las familias del espectáculo manejan los desacuerdos internos. Sobre si charló el tema con su madre, Juana fue directa: “Sabemos que inventan y que todos los medios se han creado mil veces mil cosas. Tengo 43 años, ¿cómo no me voy a pelear con una madre?”.

Marcela Tinayre se refirió a su vínculo con Mirtha Legrand y su hija Juana Viale (Fin del mundo - Olga)

El furor mediático sobre el futuro de Mirtha en la televisión fue otra de las consultas obligadas. Juana se desligó del asunto y sostuvo: “No lo sé. Es una decisión de mi abuela que la va a tomar cuando tenga que hacerlo. Creo que no la tiene que tomar ahora. Seguimos hasta diciembre acá. Estábamos viendo de la negociación para Mar del Plata. Supongo que si vamos a Mar del Plata, ella va a estar feliz de estar ahí. No lo sé, la verdad no sé”. Sobre si tiene ganas de continuar con su propio programa, respondió tranquila: “Sí, por ahora sigo. Yo no me reuní, aunque me junto con mi hermano y con Diego cuando grabo todos los viernes. Además, tenemos reuniones telefónicas”. Y antes de despedirse, cuando le preguntaron cuándo fue el último mensaje con su mamá, giró los ojos con cierto cansancio y cerró con naturalidad: “Fue el sábado. No sé qué día es hoy”.

Cabe destacar que Tinayre también aportó su mirada sobre su vínculo familiar en el programa Fin del mundo (Olga), con Lizy Tagliani. Allí fue clara: “En mi familia trabajamos todos, y es una de las cosas más lindas, porque no pasa en todas las familias famosas. Ellas también me acompañan a mí. Nadie se mete en el trabajo del otro, pero nos damos ánimo todo el tiempo".

Así, lejos de las versiones de crisis, queda claro que los vínculos, como en cualquier familia, se manejan de puertas adentro: con autonomía, respeto y, a veces, también con cansancio y agenda apretada.

Temas Relacionados

Juana VialeMarcela TinayreMirtha LegrandRumoresCumpleañosLAMPolémica

Últimas Noticias

La reacción de Ivana Figueiras luego de las duras comparaciones que recibió con la China Suárez

La modelo expuso los comentarios críticos que le llegan en redes sociales por su relación con Darío Cvitanich, exmarido de Chechu Bonelli

La reacción de Ivana Figueiras

Wanda Nara replicó uno de sus looks más emblemáticos para la gala nostálgica de MasterChef Celebrity

La conductora siguió la consigna de la noche y evocó un momento de su pasado con un outfit que llamó la atención de todos

Wanda Nara replicó uno de

La furia de Tamara Báez por el hostigamiento de una seguidora por su aspecto físico: “¿No tenés vida?"

La influencer expresó su enojo y compartió la actitud de una usuaria que le escribe mensajes negativos desde hace casi un año

La furia de Tamara Báez

Carlos Rottemberg recuerda a su amigo Juan Carlos Calabró a 12 años de su muerte: “Nunca se creyó el cuento de la fama”

El productor homenajeó al entrañable actor en un nuevo aniversario de su partida. Una relación de afecto y respeto construida entre bambalinas de algunos de los personajes más populares del humor argentino

Carlos Rottemberg recuerda a su

Ailén Cova llevó a su hija Alaia por primera vez a la cancha a ver a Alexis Mac Allister: “El amuleto”

En una jornada única, la influencer y su beba presenciaron desde la platea la tarde en que el futbolista marcó el gol decisivo ante el Real Madrid

Ailén Cova llevó a su
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

De Riquelme a Batistuta: el informe que reveló los 5 futbolistas argentinos que más nombres inspiraron en Brasil

El sorpresivo cambio de escudería de una figura de la Fórmula 1 que provocaría un giro radical al mapa de pilotos para 2026

De Rossi recibió una oferta y habría cancelado su viaje a Argentina para ver el Superclásico: asumirá como DT de un equipo de la Serie A

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

TELESHOW
La reacción de Ivana Figueiras

La reacción de Ivana Figueiras luego de las duras comparaciones que recibió con la China Suárez

Wanda Nara replicó uno de sus looks más emblemáticos para la gala nostálgica de MasterChef Celebrity

La furia de Tamara Báez por el hostigamiento de una seguidora por su aspecto físico: “¿No tenés vida?"

Carlos Rottemberg recuerda a su amigo Juan Carlos Calabró a 12 años de su muerte: “Nunca se creyó el cuento de la fama”

Ailén Cova llevó a su hija Alaia por primera vez a la cancha a ver a Alexis Mac Allister: “El amuleto”

INFOBAE AMÉRICA

El modelo colombiano de cultura

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Bob Dylan recibió un doctorado honoris causa de Berklee College of Music por su influencia en la música moderna

Encontraron la telaraña más grande del mundo en una cueva de azufre entre Grecia y Albania

Ciencia ecológica y cambio climático: el caso de Surtsey revela el papel inesperado de las aves en la restauración de hábitats

A días de la COP30 países de la UE acordaron recortar un 90% de CO2 en 2040