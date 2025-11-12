Itziar Ituño, de La casa de papel, recordó la incómoda reacción de sus padres al verla en una escena de sexo

La actriz Itziar Ituno y cómo se despegó de La casa de Papel

El estudio retumbaba con la anécdota. Itziar Ituño relató en vivo la reacción de sus padres al verla completamente desnuda en una escena de cine. En un instante, la entrevista viró del repaso de éxitos a una confesión que sorprendió a todos, en especial al conductor, Mario Pergolini.

Era una noche más en Otro día perdido. El ritmo del programa lo marcaba el conductor, inquieto ante la presencia de una de las protagonistas de La casa de papel. No tardó en lanzar una de sus preguntas filosas: “Siempre tuviste personajes así, de mujer fuerte. De hecho, La casa de papel es un personaje fuerte que tenés. ¿Crees que te condicionó mucho para tus otros trabajos después de haber hecho algo tan fuerte?”.

Itziar tomó aire y respondió con una mezcla de sinceridad y cansancio: “Es verdad que te encasilla mucho, pero luego en tu mano está el elegir proyectos donde puedas demostrar que no solamente sabes hacer eso, de policía, de atracadora, de lo que sea. Que nos hemos formado para hacer comedia, para hacer un poco de todo. Entonces, ahí estoy, tratando de ser camaleónica todo lo posible y, bueno, estoy eligiendo proyectos muy diferentes ahora”, destacó sobre le fantasma que pesa sobre los intérpretes que gozaron de fama nesperada por un papel que explotó en el mundo, y luego debieron resignarse a ese encasillamiento.

La conversación derivó, casi sin querer, hacia la privacidad. Mario, curioso, indagó: “¿Tu familia, cómo está compuesta?”. La respuesta de la actriz vino cargada de ternura y cierta melancolía: habló de su madre y su padre. El entrevistador sugirió que debían sentirse orgullosos de ver a su hija convertida en un ejemplo de éxito en el ambiente. Pero Ituño bajó el perfil de golpe: “Son vascos, son austeros, se cortan un poco”.

Itziar Ituno, sus papeles hot y la reacción de sus padres (Video: Otro día perdido. El Trece)

¿Era cierto que ese bajo perfil se mantenía incluso ante los logros más notorios? La actriz no dudó: sí. Fue entonces cuando el recuerdo incómodo irrumpió en el estudio y la charla tomó otro giro. ¿Alguna vez sus padres la habían visto en escenas atrevidas? ¿Les avisó de antemano?

La risa fue nerviosa. “Me pasó que en una película que hice, El final de la noche, tenía una escena de cama. Así, muy filmada. Muy filmada, en pelotas. Y bueno, era el estreno y estaban mi padre y mi madre y yo. Escurriéndome. Cuando llega esa, te agarras a la silla y te empiezas a escurrir”, confesó la actriz. Ahí estaba ella, “totalmente en pelotas”. El pudor viajó de la pantalla a la butaca, y el silencio se instaló con la llegada de esa escena tan expuesta, ante los ojos de quienes la vieron nacer.

La incomodidad de la situación quedó sellada para siempre en la familia. “Al día de hoy no se habla”, remarcó la actriz, mientras la audiencia imaginaba aquellos minutos eternos en el cine, cuando los padres de Itziar presenciaron lo que ningún progenitor está listo para ver. ¿Cómo se atraviesa el umbral entre lo público y lo privado cuando el arte exige tanto?

Entre recuerdos de viejas obras donde compartía tambíen escenas íntimas —“Eran dos amigas, súper amigas, que al final se enamoran. Prefiero que me toque con ella, que es maravillosa, que sea entrar por ahí a alguno que no me cae”— y confesiones sobre lo que significa elegir papeles, y lograr salir del encasillamiento posterior, Itziar demostró que la actuación, como la vida, rara vez ofrece respuestas cómodas. “Cuando llega esa, te agarras a la silla y te empiezas a escurrir”, repitió, casi como un mantra. El silencio, en la familia, dice más que cualquier ovación.