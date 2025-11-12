Teleshow

El sueño cumplido de Oriana Sabatini en sus vacaciones con sus padres Ova y Catherine Fulop en Nueva York

La cantante se encuentra en Estados Unidos junto a su familia y logró hacer realidad uno de sus mayores deseos

Oriana Sabatini cumplió el sueño de conocer a Tom Felton (Video: Instagram)

Oriana Sabatini, mientras atraviesa su primer embarazo, compartió los detalles de un viaje especial por Nueva York junto a sus padres, Ova Sabatini y Catherine Fulop. A través de una serie de postales y relatos en sus redes mostró la combinación de paisajes clásicos de la ciudad, como el turismo en familia y una intensa emoción por cumplir uno de sus sueños más grandes: conocer desde adentro el mundo de Harry Potter. La visita incluyó recorridos por puntos emblemáticos y vivencias pensadas para atesorar en familia, sumando además un hito personal vinculado a una de sus pasiones más profundas.

En una de las imágenes, Oriana y Catherine aparecen relajadas y sonrientes dentro de un helicóptero, vestidas en tonos oscuros y con auriculares de aviación, mientras el fondo deja ver parte de la estructura interna y el paisaje de la ciudad. La atmósfera de complicidad madre-hija se refuerza en cada foto, ya sea en pleno vuelo o abrigadas caminando sobre el puente de Brooklyn, donde la familia se detuvo para darse un abrazo bajo el cielo gris y entre el entramado metálico y urbano.

Entre abrigos de invierno, gorros y bufandas, recorrieron Central Park y se detuvieron frente a la Biblioteca Pública de Nueva York, sumando escenas que combinan naturaleza, arquitectura y el ritmo inconfundible de la Gran Manzana. Sin embargo, la jornada familiar tuvo su momento culminante durante la noche: Oriana, fanática confesa de la saga de libros de J.K. Rowling, cumplió uno de sus grandes sueños al asistir al musical Harry Potter and the Cursed Child.

Este viaje se da luego de que Oriana pasara algunas semanas en Buenos Aires
A pesar del frío y la lluvia, la familia cruzó el puente de Brooklyn caminando
Padres e hija en la Biblioteca Pública de Nueva York

Para ella, tener la posibilidad de ver en acción a Tom Felton —el recordado Draco Malfoy de las películas originales— fue mucho más que una salida cultural, convirtiéndose en un verdadero hito en su vida personal. La emoción alcanzó su punto más alto porque fue el esperado debut de Felton en Broadway y, en el momento exacto en que salió a escena, recibió una ovación tan fuerte como memorable, que contagió a todo el auditorio y amplificó el vínculo entre artista y público.

Oriana volcó gran parte de ese fervor y asombro en sus redes sociales, subiendo el video que le envió a sus amigas camino al teatro. “Me parece muy surreal la experiencia de estar caminando por Nueva York para ir a ver (ríe) a Tom Felton y hacer video, what? ¿Qué, qué?”, relató con espontaneidad y humor.

Durante la función, se encontró luchando con la sensación de no estar viendo una película, sino la vida real. “Fue un delirio total, tuve que recordarme varias veces durante la función que no estaba viendo una peli y que era la vida real”, escribió no bien terminó la obra. En el segundo video, bromeó sobre el insomnio que le generó semejante experiencia: “Chau, no sé quién me duerme ahora. Coleccionista de Harry Potter, sos la responsable de que ahora ya nadie me va a aguantar”.

Oriana junto al cartel que anuncia el debut de Felton en Broadway, retomando su rol como Draco Malfoy (Instagram)

Mientras la esposa de Paulo Dybala estaba disfrutando de cumplir su sueño, sus papás hacían lo propio en la Gran Manzana. El matrimonio también aprovechó de la experiencia cultural que tiene la ciudad para ofrecer y decidió ir por uno de los clásicos Mouling Rouge.

Documentada en imágenes de ternura familiar, admiración y asombro, la estadía de Oriana en Nueva York se confirmó como un viaje de descubrimientos y logros personales. No solo queda el recuerdo de una ciudad vibrante recorrida junto a sus padres, sino también la emoción única de presenciar en vivo y por primera vez a uno de sus ídolos de la saga literaria que marcó su vida. Para la cantante y actriz, la experiencia sumó un capítulo imborrable a su historia: la mezcla exacta de familia, arte, pasión y sueños cumplidos en la ciudad que nunca duerme.

