Wanda Nara, Maxi López y una pregunta que despertó viejos rencores: “¿Habías hecho conejo alguna vez?”

La expareja protagonizó un momento divertido entre recuerdos y pases de factura en un nuevo episodio de MasterChef Celebrity

Wanda Nara y Maxi López y una nueva muestra de su buena relación (Video: MasterChef Celebrity)

Un intercambio cargado de ironía y complicidad entre Maxi López y Wanda Nara se robó la atención en la última emisión de MasterChef Celebrity. Ambos, conocidos por su pasado mediático y conflictivo, le regalaron a la audiencia un diálogo repleto de bromas sobre su historia en común, referencias a terceros y una dinámica que evidenció la transformación de su relación.

Durante el desafío culinario, que exigía a los participantes preparar platos medievales, Wanda Nara, conductora del programa, se acercó a Maxi López con una pregunta que marcó el tono del encuentro: “¿Habías hecho conejo alguna vez?”. López respondió que era su primera vez cocinando ese plato, aunque sí lo había probado antes.

Las indirectas sobre Mauro Icardi
Las indirectas sobre Mauro Icardi y la vida en común generan uno de los momentos más comentados del reality MasterChef Celebrity

La conversación continuó con Wanda indagando sobre el lugar donde lo había comido, a lo que Maxi contestó que fue en un restaurante. La conductora remarcó: “Yo cocino conejo, por eso”. Fue entonces cuando López lanzó una de las frases más filosas de la noche: “Yo llegué en la etapa medieval, me parece. No había nada: ni un tostado, ni una milanesa, nunca un conejo”.

Lejos de cualquier incomodidad, Nara respondió con humor: “Después de vos tuve otro marido”. López replicó: “Claro, a ese le cocinabas conejo”. La conductora, manteniendo el tono lúdico, agregó: “Traía conejos y yo los hacía a la cacerola, era casi como vivir en la época medieval”. Este ida y vuelta, cargado de ironía y referencias a su pasado, marcó uno de los momentos más comentados del programa.

Las indirectas no se limitaron a su relación. En medio de las bromas, surgieron alusiones a Mauro Icardi, expareja de Nara, lo que añadió una capa de picardía al intercambio. López, al referirse a la época en la que compartía la vida con Wanda, dejó entrever que su experiencia fue menos glamorosa que la de quienes la sucedieron, mientras que Nara remarcó los cambios en su vida tras la separación.

La relación entre Maxi López
La relación entre Maxi López y Wanda Nara evoluciona hacia la cordialidad, a pesar de sus nuevas parejas y familias

La complicidad entre ambos se extendió más allá del reality. Días antes, compartieron una entrevista en el canal de YouTube de Telefe, en el ciclo Ferne con Grego, donde repasaron anécdotas de su matrimonio y abordaron temas como la división de bienes. En ese espacio, López relató una historia sobre los inicios de Wanda en Rusia que desató risas y sorpresa: “¿Te acordás cuándo llegaste a Rusia? Zapatillas y valija rota. Me pregunté de dónde vino, vino de Kabul. Yo la recibí con flores, y ella era de Kabul... adentro. Empezamos a recorrer un par de locales porque tenía una princesa cascoteada en ese momento. ¡Mirá ahora!”, relató, mientras Nara lo escuchaba entre risas y sin poder desmentirlo.

Daniela Christiansson y Maxi López
Daniela Christiansson y Maxi López una historia de amor

Este tipo de interacción marca un cambio notable respecto a los años de enfrentamientos públicos. López y Nara, quienes comparten tres hijos, han dejado atrás los escándalos y muestran una relación basada en el humor y la cordialidad. La participación de Maxi en MasterChef Celebrity no fue casual: aceptó la invitación impulsado por la propia Wanda, quien gestionó su incorporación al programa.

Actualmente, López mantiene una relación con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien tiene una hija y espera otro bebé, lo que no ha impedido que la relación con Nara evolucione hacia una convivencia armónica y cómplice.

La boda de Maxi López
La boda de Maxi López y Wanda Nara

El clima de reconciliación y la capacidad de ambos para reírse de su historia en común han captado la atención de quienes siguen sus vidas. Las bromas sobre el pasado, las referencias a la vida en común y la naturalidad con la que abordan temas antes conflictivos reflejan una etapa de madurez y entendimiento mutuo.

En medio de las bromas y recuerdos, López resumió con ironía su experiencia en la relación, dejando claro que, a pesar de todo, supo encontrar el lado humorístico de los momentos más difíciles.

