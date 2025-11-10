Teleshow

El reto de Maxi López en Masterchef: cena romántica para Wanda Nara y una devolución inesperada

La dinámica de la noche propició ingenio y espontaneidad entre los protagonistas, bajo la atenta mirada de los cocineros evaluadores en un momento desopilante con la expareja

Maxi López tuvo una consigna sorprendente en Masterchef Celebrity: preparar una cena romántica para Wanda Nara (Video: Masterchef Celebrity, Telefe)

Un intercambio cargado de humor y complicidad marcó la última emisión de Masterchef Celebrity, donde Wanda Nara y Maxi López protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche. La consigna de preparar una cena romántica para la conductora sirvió de excusa para que ambos, con guiños a su historia compartida, desplegaran bromas y recuerdos ante la mirada del jurado y la audiencia.

El regreso del exfutbolista al certamen no pasó inadvertido. Tras pasar unos días en Suiza, donde residen su esposa Daniela Christiansson y su hija Elle, el participante retomó su lugar en la competencia. Al inicio del programa, la conductora celebró su vuelta, mientras López expresó su entusiasmo por continuar y mencionó el apoyo constante que recibe de su familia desde Europa.

¡Bienvenido, Maxi López, a la Argentina nuevamente! Había apuestas de todo tipo. Decían: ‘Se fue para no volver, no soporta más el programa’”, destaco la conductora.

El exjugador, fresco y con la risa a flor de piel, devolvió el guiño al instante. “Volví porque la estoy pasando muy bien”. La respuesta arrancó sonrisas a todos los presentes. Pero la verdadera chispa se encendió cuando Wanda llevó el juego más allá. Miró al invitado, pero habló dirigiéndose a las cámaras. “Contanos, ¿Daniela qué piensa del programa?”, lanzó, al buscar en el público a esa cómplice silenciosa que es la pareja actual de Maxi.

El desopilante ida y vuelta entre Maxi López y Wanda Nara en Masterchef Celebrity por una consigna muy particular (Masterchef Celebrity)

Sin titubear, él soltó la anécdota: “Me mandó un block con todas recetas nuevas.” Ahí, Wanda, rápida como siempre, no perdió la oportunidad de arrojar un comentario que encendió la pantalla: “¡Qué bien, recomprometida! ¿Sabe que el premio es en pesos y no en libras esterlinas?”. El estudio estalló de carcajadas. Los jurados, los otros participantes, incluso la producción detrás de cámaras, se entregaron al humor de la escena.

¿Se detuvo ahí el duelo verbal? De ninguna manera. Maxi, con esa media sonrisa clásica, aumentó la apuesta. “Me preguntó por vos, el 50%. Le tuve que explicar que no, que ya no, que se terminó.” Puede sonar trivial, pero el aire se volvió expectante. ¿Hasta dónde iban a llevar la provocación? Wanda afiló la estocada final: “Bueno, también le podés explicar que estás soltero y que te podés casar de nuevo, Maxi”.

La dinámica de la noche giró en torno a una consigna inspirada en publicaciones de la propia Wanda en redes sociales: los participantes debían cocinar un plato pensado para la imagen que se veía en cada uno de los posteos de Instagram de la empresaria. Al asignar el reto a Maxi, la conductora no dudó en dejarle el espacio de una cena romántica, lo que generó expectativas en el estudio sobre cómo abordaría el desafío.

Wanda Nara se sorprendió con
Wanda Nara se sorprendió con la propuesta gastronómica que elaboró Maxi López para una cena romántica con ella (Masterchef Celebrity)

Damián Betular, miembro del jurado, se acercó a la estación de López para conocer su propuesta culinaria. El chef elogió la idea, lo que motivó una respuesta pícara del participante: “¿Vos decís que vuelvo a conquistar ahí?”, preguntó López, lo que provocó la sorpresa del reconocido pastelero. Ante la reacción del jurado, el exfutbolista aclaró que su comentario aludía a la posibilidad de obtener la medalla del programa, y no a cuestiones sentimentales.

La interacción continuó cuando la propia Wanda se aproximó a la cocina de López. Al observar el avance del plato, Maxi insistió en la idea de la conquista: “Viste que hay que conquistar de nuevo”, señaló. La conductora, con tono firme y divertido, le recordó: “No hay que conquistar de nuevo, no es la consigna esa”. López, sin perder el humor, replicó: “Bueno, pero ¿qué conquistás? Una medalla, ¿no?”.

El momento de la presentación ante el jurado sumó una cuota de nostalgia y sinceridad. Germán Martitegui, otro de los chefs evaluadores, indagó sobre las cenas románticas que compartieron en el pasado. Tanto López como Nara confirmaron que existieron esos encuentros, aunque admitieron que, en la mayoría de las ocasiones, era la conductora quien se encargaba de la cocina, aunque el exfutbolista también participó en algunas oportunidades.

Mientras explicaba su plato, Wanda resumió el tono de la velada y la relación entre ambos: aunque siempre existió el deseo de que ella adoptara un perfil más sofisticado, ese objetivo nunca se concretó, dejando en claro que la espontaneidad y el humor siguen siendo su sello personal.

