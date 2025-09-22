Crecen los rumores de romance entre Ángela Torres y Marcos Giles: el video bailando juntos

Ángela Torres y Marquito Torres fueron vistos disfrutando de una fiesta en medio de las versiones de romance que los vinculan (X)

Aunque hace poco tiempo que Ángela Torres se separó de Rusherking y transita su nueva vida de soltera, el universo de las redes no tardó en lanzarse en busca de un nuevo candidato para la cantante y actriz. Y el favorito del fandom, esta vez, tiene nombre propio: Marcos Giles. Todo comenzó casi como un juego, entre charlas y complicidad durante las largas jornadas de streaming en Luzu, donde ambos se lucen al aire con desparpajo y química visible. Pero en los últimos días, la relación dejó el terreno de la especulación para instalarse entre los temas más comentados, gracias a un video que circuló en redes y desató una verdadera euforia.

La escena fue grabada durante una de las salidas nocturnas de ambos. Allí, Ángela y Marcos fueron captados bailando abrazados, riendo y compartiendo gestos de intimidad que, para la audiencia digital, no pasaron desapercibidos. Las imágenes, tomadas en un boliche, mostraron a ambos en plena pista, envueltos en una energía de confianza y coqueteo. En cuestión de horas, el video voló por X, Instagram y TikTok, convirtiéndose en la prueba más clara para los seguidores de que, entre ellos, existe algo más que una simple amistad.

La respuesta del fandom inundó las redes como una catarata. “Mis padres”; “Imagínense lo atrás que estoy de este ship que ver este video me alegró el día”; “Qué lindos se ven juntos”; “Estoy obsesionada mal con ellos” y “Hoy duermo feliz”, fueron algunas de las reacciones que inundaron los comentarios. La escena se viralizó y, sin vuelta atrás, la pareja quedó sellada en el corazón del público de Luzu, que ya no duda en manifestar su deseo de ver a Ángela y Marcos como pareja oficial. Los posteos, memes y hashtags no tardaron en convertirse en tendencia, alimentando el fenómeno alrededor de la dupla.

Los gestos de la dupla causaron furor en las redes (Captura de video)

Pero la historia no es nueva para los seguidores atentos del streaming. Giles, conocido como El Mito, ya había dado señales firmes de su interés a lo largo de las últimas semanas. Giles, platense, exfutbolista que pasó por Claypole y llegó a probar suerte con la pelota en Nueva Zelanda e Italia, cambió el rumbo de su vida tras la pandemia y se volcó de lleno al mundo digital. Hoy se reparte entre la simpatía al frente de Se nota mucho (Vorterix) y sus participaciones en Nadie dice nada (Luzu), donde la química con Ángela ganó terreno desde los primeros cruces al aire.

El primer gesto concreto que revolucionó al público sucedió en una de las mañanas del programa, cuando Giles apareció en el estudio con un desayuno especial: macarrones. No un simple capricho, sino la variedad favorita de Ángela, que al recibirlos no pudo ocultar su sorpresa ni su sonrisa. “No puedo creer esto que hiciste”, lanzó la cantante, entre risas y complicidad, mientras el chat explotaba de teorías y apuestas. La conversación subió de tono cuando, charlando sobre películas, Marcos confesó que le gustaba El viaje de Chihiro, detalle nada menor, ya que Ángela tiene tatuada a la protagonista de esa cinta en su antebrazo.

Uno de los gestos que emocionó a los fans de la dupla (X)

En los días siguientes, lejos de aflojar, Giles se animó a una jugada que terminó de confirmar el shippeo para los fans de la dupla. Ayer, ingresó al estudio disfrazado de oso, trayendo flores ocultas y, al sacarse el disfraz, dejó ver una remera con la frase: “No me olvides”, un guiño directo a uno de los mayores hits de Torres y declaración de intenciones hacia la artista. El gesto desató carcajadas, aplausos y la ovación inmediata de quienes seguían la transmisión, mientras las redes sociales hacían su parte viralizando el momento y sumando cada vez más romanticismo al supuesto vínculo.

Hoy, tanto Ángela como Marcos están en el centro de la escena y ya no escapan de los rumores ni de la ilusión de sus seguidores, que a fuerza de videos, gestos y frases ingeniosas los sueñan como pareja. Por ahora, el ship tiene vida propia, va camino a ser uno de los temas del momento y deja en claro el poder de la comunidad digital para transformar simples guiños en verdaderos fenómenos sentimentales.