La palabra de Ángela Torres luego de confirmar su separación de Rusherking: “Era mejor estar solos”

Ángela Torres habló de su separación de Rusherking

Después de idas y vueltas, y a pesar de superar un distanciamiento entre ambos, Ángela Torres y Rusherking decidieron poner punto final a su relación. A un año de haber confirmado su noviazgo, los cantantes no pudieron mejorar su vínculo y decidieron separarse más allá del cariño mutuo que se tenían. Así las cosas, este viernes se conoció la palabra de la joven luego de cerrar una etapa de su vida.

"Ayer Ángel de Brito contó en LAM la separación de Ángela Torres y Rusherking. Hablé con Ángela", comenzó diciendo la Candela Mazzone en Bondi Live. Luego, la periodista continuó relatando su charla con la cantante: “Me puso: ‘Holis. Sí, es cierto. Terminamos súper bien y hay mucho respeto entre nosotros, pero decidimos que era mejor estar solos para que no se inventen bol...’. Perdón la expresión, pero lo estoy leyendo textual".

Al respecto, la joven manifestó su deseo de cerrar su vínculo con Thomas Nicolás Tobar, nombre real del artista, de la mejor manera: “Estamos los dos bien y seguros con la decisión”. Con la idea de ahondar en los motivos de la separación, la comunicadora le consultó si hubo terceros en discordia. Sin embargo, Ángela negó esta situación: “No, no, para nada. No los hubo. Fue una decisión entre ambos buscando lo mejor para los dos. Besito y suerte”.

Como si fuera poco, en paralelo, la cantante publicó un misterioso video en su cuenta de Tiktok. En una clara alusión a su ruptura, la joven bailó con un tema de Lali Espósito de fondo. “Un amor que me quiera súper auténtica, que no me haga trampa y no use tácticas. El que no me haga sentir problemática. Un amor para mí, un amor”, decía la letra de la canción elegida por Ángela.

Aseguran que Ángela Torres y Rusherking están separados

La noticia había sido confirmada por Ángel de Brito durante la última emisión de LAM (América). “Ella es mayor que él. Edad. Ella tuvo muchos cambios de look, es verdad. Son primer hervor, ese lo había revelado. Los dos son cantantes, es verdad, ella es actriz y canta muy bien, ella no roba, es muy talentosa. Ella tiene familiares famosos”, dijo el conductor para luego anunciar cuál era la pareja que había llegado a su fin.

“La separación es muy reciente, hace una semana. Se terminó todo, no hay terceros, lo chequeamos con ellos. Nos confirmaron a nosotros, todavía no salió el comunicado, son novios famosos los dos. Fue decisión de los dos separarse. El motivo, reiteradas peleas, discutían mucho, no se ponían de acuerdo en muchas cosas. En enero de este año se habían separado, lo contamos acá. Volvieron, pero ahora ‘caput’”, explicó el conductor.

Semanas atrás, la artista había saludado al joven por su cumpleaños. En el video que compartió de su último viaje a Europa, disfrutando de un paseo en barco por el río Sena, le hizo una tierna declaración de amor, en el pie del corto, escribió: “Feliz cumple mi amor, te amo mucho”, Ángela resumió su aprecio y cariño hacia el cantante, reflejando un vínculo que fue más allá de la simple convivencia, convirtiéndose en una celebración pública de su amor.

El saludo de Ángela Torres a Rusherking por su cumpleaños: “Muchos momentos muy lindos”

La intimidad y complicidad de la pareja había quedado patente en otra publicación, donde se les observó en casa, protagonizando un instante informal y divertido. El ambiente relajado y los atuendos cómodos sugirieron una autenticidad que resonó bien con su audiencia joven. Ángela acompañó el momento con un comentario: “Nada como un buen saludo de pareja”, añadiendo emojis que capturaron el humor y la cercanía que compartieron, humanizando su relación al presentar momentos que fueron fácilmente identificables para muchas otras personas jóvenes y parejas.

A principios de año, en una charla con Infobae, el joven había hablado de su vínculo con Ángela: “Es súper especial y tenemos una relación muy linda. Me ayudó mucho a crecer en varios aspectos. Es muy madura en lo emocional, también. Estamos creciendo juntos desde ese lado. Es super talentosa y viene trabajando desde muy chiquita. Es una capa. La admiro mucho y la amo mucho”.