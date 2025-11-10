Karina Jelinek aclaró rumores de boda con Flor Parise: “No sé si me voy a casar”

Karina Jelinek habló sobre los rumores de boda en declaraciones en "Infama" con Marcela Tauro (Video: América)

Karina Jelinek volvió a ser el centro de atención al hablar con sinceridad sobre los rumores que rodean su vida sentimental. En recientes entrevistas televisivas, la modelo abordó abiertamente su relación con Flor Parise, desmintió versiones sobre un posible casamiento y compartió detalles sobre su carácter y la dinámica de pareja, despejando especulaciones.

En una entrevista en el programa Infama conducido por Marcela Tauro, Jelinek respondió de manera directa a las preguntas sobre un eventual enlace matrimonial con Parise. Explicó que la propuesta surgió en un contexto simbólico y sin compromiso real: “En su momento era algo simbólico, en una isla, en Tulum, un hotel que siempre me invitan los dueños porque necesitan promoción del lugar. Entonces yo le hago contenido en redes sociales y voy unos días, está buenísimo eso. Nos ofrecieron eso como algo de diversión, pero en realidad no es nada serio. Y ya pasó, no creo que lo haga”. Así, dejó claro que la idea de casamiento no forma parte de sus planes actuales y que los rumores carecen de fundamento.

Karina Jelinek desmiente rumores de casamiento con Flor Parise y aclara que la propuesta fue simbólica y sin compromiso real

La exposición pública de su relación con Parise ha sido constante, y Jelinek no evitó los comentarios que circulan sobre la pareja. Consultada sobre las etiquetas de “pareja tóxica” y las versiones de separaciones y reconciliaciones, la modelo respondió con honestidad: “No me molesta porque es verdad”. Reconoció su tendencia a ser posesiva y autocrítica: “Yo soy un poco tóxica, no me gustan muchas cosas. Lo admito y eso ya es un gran paso”. Además, admitió que los celos forman parte de su personalidad, aunque los limita a situaciones que realmente le afectan: “Sí, a veces sí, soy celosa de lo que me interesa y de lo que realmente me perturba. Soy de Aries”.

Karina Jelinek asume la responsabilidad de sus publicaciones impulsivas y no se arrepiente de compartir sus sentimientos en redes

Explicó que utiliza estas plataformas como una vía de desahogo, comparando a sus seguidores con “psicólogos” que la escuchan: “A veces yo me descargo con mis redes sociales. Me enojo como todas, como Wanda, y tenemos un montón de público que, para mí, son como psicólogos que me escuchan, porque no le quiero llevar problemas a mi familia, a contarle a mi mamá, a mi papá estas cosas. Entonces digo: ‘Ay, no, estoy así, me descargo’. Al otro día me quiero morir”.

Jelinek utiliza las redes sociales como vía de desahogo emocional y compara a sus seguidores con psicólogos

La modelo relató el episodio que la llevó a anunciar su separación en redes sociales. Según su testimonio, la publicación fue consecuencia de una discusión con Parise durante una salida al boliche. Jelinek detalló: “Lo que pasó es que a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales”. Sobre el motivo de la disputa, explicó: “Yo fui a una fiesta en Tequila y me quería ir porque estaba cansada, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Al otro día dije: ‘no fue tan grave, ya está, ya pasó’. Eso nada más. Fue una interna, una peleita que todos tenemos”. La modelo asumió la responsabilidad de sus palabras y reconoció que, aunque la reacción fue impulsiva, no se arrepiente de haber compartido sus sentimientos en ese momento.

Karina Jelinek se define como una persona segura pero reconoce altibajos en su relación y evita compromisos a largo plazo

La convivencia con la exposición mediática y los comentarios externos también incluye la relación con Gabriel Lechuga Liñares, expareja de Parise. Jelinek se refirió a él con naturalidad y sin resentimientos: “Con Gabriel que le dicen Lechuga, porque es vegetariano, no me molesta. ¿Sabés la cantidad de cosas que compartimos juntos? Viajes. Él es reamable, recaballero”. De esta manera, la modelo evidenció su capacidad para mantener vínculos cordiales y su disposición a sobrellevar la atención pública sobre su vida privada.

Jelinek mantiene una relación cordial con Gabriel 'Lechuga' Liñares, expareja de Flor Parise, y destaca su amabilidad

Al reflexionar sobre su presente sentimental, Jelinek se definió como una persona segura, aunque reconoció que la pareja atraviesa momentos de altibajos: “Soy una persona muy segura pero tenemos nuestros momentos”. Sin comprometerse con planes a largo plazo, la modelo optó por una postura abierta y flexible respecto a su futuro amoroso, eligiendo transitar cada día sin ataduras ni certezas.