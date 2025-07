Karina Jelinek y Flor Parise revelaron cómo comenzó su historia de amor: “Al principio no me caía bien”

Karina Jelinek recordó cómo conoció a Flor Parise (Video: Max Sessions)

Fue en marzo de 2023 cuando se oficializó el noviazgo de Karina Jelinek y Flor Parise, instante en que no dudaron en dejarse fotografiar besándose en el cumpleaños de Belén Francese.

Desde ese momento, muchas fueron las dudas y especulaciones respecto del origen de la relación de la modelo y la productora, quienes con el paso del tiempo dejaron ver cada vez un poco más de su intimidad, pero siempre con secretos que aún quedan por develar.

Así las cosas, en los últimos días, ambas relataron que su primer encuentro tuvo lugar en el boliche Tequila en 2017, mientras compartían una salida junto a una amiga en común, la reconocida diseñadora Paz Cornú. Parise recordó aquel momento: “Fue en Tequila”, mientras que Jelinek detalló: “Cuestión que estábamos bailando con una amiga en común, Paz”. Durante la conversación, Jelinek interpeló a Parise preguntando: “¿Son amigas o eran?”, a lo que su pareja respondió: “No, ‘éramos’ amigas porque después dejamos de frecuentarnos”, dejando en claro que con el tiempo la relación con Cornú se fue enfriando.

Flor Parise y Karina Jelinek hablaron por primera vez sobre su relación: “Estamos muy bien”

La evolución del vínculo entre Parise y Jelinek requirió tiempo y varios encuentros. Flor expresó: “Nos conocimos un montón de días, o sea, todo el año”, y precisó que la simpatía no fue instantánea: “No nos llevábamos tan bien al principio, no me caía tan bien”. Jelinek añadió para distender: “Pero cuando me recordás se me empaña porque es todo bueno ahora”, afirmó sobre la buena relación que mantienen.

El paso de la amistad a convertirse en una pareja se produjo gradualmente. “Es tan difícil decir qué pasó, me da como cosa, y miedo también. Hace 20 años soy conocida, pero aun sigo teniendo miedo de qué digo, de que me vaya mal. Y ella tiene su familia también, y no voy a entrar en detalles porque no quiero”, contó Jelinek. La modelo evidenció su reserva sobre el inicio de la relación y los temores que experimenta aún con la visibilidad pública.

Durante su participación en las Max Sessions de Max Orlandi, ambas compartieron impresiones sobre el futuro. “Me gustaría casarme en la playa, descalza, con un rodete y poco maquillaje”, confesó Karina al detallar cómo imagina la ceremonia, sin protocolos formales y con un estilo relajado.

Karina y Flor juntas en el cumpleaños de Belén Francese (RS Fotos)

Cabe recordar que el casamiento en principio estaba previsto para el pasado mes de junio en Tulum, pero luego se canceló sin muchas más aclaraciones sobre el tema, como todo lo que ronda a la relación.

Pero sin dudas uno de los momentos más serios se vivió al ser consultadas sobre si tendrían un hijo juntas. Fue entonces que Karina explicó: “En su momento sí me gustó la idea, y hubo esa posibilidad, pero no me fue bien con ese proyecto, entonces hoy no, al menos juntas”.

Cabe recordar que, hace un tiempo, Jelinek había hablado de su deseo de ser madre junto a Flor. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen dónde ir y necesitan un hogar. O alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, había contado entonces en una entrevista en PH Podemos Hablar.

La primera aparición pública de la pareja de Karina y Flor fue en el año 2023 (RS Fotos)

En el ámbito de la cocina y la alimentación, Jelinek manifestó: “Mi estilo de vida es sano, pero me doy muchos gustos, no hago una dieta específica, ya sé lo que quiero. Antes me moría de hambre, me desmayaba, hacía dietas. Alimentarse es lo mejor”.

Respecto a las tareas culinarias en la vida cotidiana, ambas coincidieron en que Parise es quien cocina más. “Te juro que cocina muy bien”, aseguró la modelo. “Soy vegetariana, pero a veces como pescado y un poco de carne porque está bueno y el cuerpo me lo pide”, cerró Karina fiel a su estilo franco y directo.