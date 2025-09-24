Teleshow

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años

Carlos Borel tuvo notoriedad en 2013, luego de un caótico careo entre la modelo y Leonardo Fariña en Tribunales. Luego del episodio, contó cómo la conoció en una entrevista con AM, el programa que conducían Vero Lozano y Leo Montero

Karina Jelinek se mostró con su custodio personal, Charlie

El regreso de Karina Jelinek a La Jaula de la Moda no solo marcó su vuelta a la televisión tras un año y medio de ausencia, sino que también puso nuevamente en escena a una figura inseparable de su vida pública: Carlos Borel, su custodio personal. En el trayecto hacia el programa, la modelo compartió con sus seguidores que sigue contando con la protección de quien la acompaña desde hace más de una década. “Bueno, les cuento que estoy volviendo a la Jaula de la Moda después de un año y medio con mi querido Charlie, mi custodio personal, ¿de hace cuántos años?”, preguntó Jelinek en un video acompañado por un graph que decía “Mi querido custodio de tantos años que me salvó del loco de mi ex... volvió”, y mostró al hombre que conducía el automóvil, subrayando la vigencia de una relación profesional forjada en medio de uno de los episodios más conflictivos de su vida.

Es que la relación entre la modelo y su custodio ya suma 12 años. La notoriedad de Borel se remonta a 2013, cuando la separación entre Karina Jelinek y Leonardo Fariña acaparó la atención mediática. El 23 de septiembre de ese año, la pareja, que aún compartía domicilio en un departamento de la ciudad de Buenos Aires, se presentó en los tribunales para la primera audiencia de mediación por el divorcio iniciado por la modelo. Tras salir del Juzgado N°88 de Familia en medio de un tumulto en el que también estuvo involucrado Borel, Jelinek describió la experiencia como “un parto, bastante difícil”, y añadió: “Me di cuenta que traté con un psicópata mentiroso y mitómano, así que sigo esperando y confiando en la Justicia”. La modelo también manifestó: “Las actitudes de Leo se vieron en todos lados, los 4 millones de personas y sus alrededores. Es una separación difícil”.

Karina Jelinek y Carlos Borel
Karina Jelinek y Carlos Borel

Durante ese tumultuoso episodio judicial, Carlos Borel intervino para abrir paso a Jelinek entre la multitud, pero en el intento terminó lesionando a dos periodistas, entre ellos Sebastián Tempone de América. Tras la denuncia pública de los cronistas, Borel asumió la responsabilidad y declaró en Desayuno Americano, por América: “No quise lastimar a nadie. Pido disculpas. Con el brazo izquierdo protegía a Karina y con el derecho lo usaba para parar a la gente. La hicieron caer dos veces. Yo pongo el codo y como Sebastián es bajito le pega en la cara”.

La exposición mediática llevó a Borel a presentarse en el programa AM, por Telefe, conducido por Verónica Lozano y Leo Montero, donde se profundizó en su vínculo con Jelinek y el origen de su labor como custodio. Lozano lo presentó como “el custodio personal de Karina”, y Montero recordó el caos vivido en la salida del juzgado. En ese contexto, Borel, sin canas en la imagen del pasado, explicó: “Soy amigo de Mauricio Catarain, el manager de Karina. A raíz de este problema con su ex, con Fariña, yo ya había trabajado para Mauricio con Nicole, con un par de chicas, haciendo un acompañamiento de ese tipo. Me dice: ‘Carlos, pasa esto y esto y esto, quiero que me des una mano’. Y así la conozco”.

Charlie, el custodio de Karina Jelinek, cuenta como comenzó a trabajar con ella

El primer contacto profesional entre Borel y Jelinek, contó el custodio, se produjo durante la muestra Expoturismo en La Rural, donde la modelo actuaba como anfitriona en el stand de Entre Ríos. Borel relató: “Esa fue la primera vez que voy con ella. Y, bueno, a ella le gustó el trabajo, se sintió cómoda, se sintió segura. Y volviendo me dice: ‘Carlos, yo quisiera que me acompañes a algunos lugares, estoy pasando por unos momentos malos...’”.

Consultado sobre los motivos de su contratación, Borel aclaró la preocupación de Jelinek: “Ella me contrata por miedos que tiene por su problema personal”. Ante la pregunta de Verónica Lozano sobre si existía temor a posibles acciones de Fariña o su entorno, Borel respondió: “Leo y su entorno, ella tiene miedo y sí se siente segura...”. Sin embargo, al ser interrogado por Leo Montero sobre si había presenciado alguna situación extraña en ese sentido, Borel fue tajante: “No”.

El conflicto entre Jelinek y Fariña se intensificó tras la difusión de un informe televisivo sobre lavado de dinero que complicó judicialmente al empresario. Al día siguiente, Jelinek anunció una pausa en la relación, manifestando estar “confundida y con mucho dolor”. Aunque continuaron viviendo juntos, la modelo sostuvo que confiaba en la inocencia de Fariña hasta que la Justicia se pronunciara, y mencionó que él le prometió explicarle la situación. La distancia entre ambos se hizo evidente en una entrevista conjunta, y la aparición de un video de Fariña con otra mujer, Magalí Mora, precipitó la ruptura definitiva, que se hizo pública. A partir de ese momento, comenzaron duros cruces entre ambos.

La disputa se trasladó al ámbito judicial. Jelinek logró evitar el desalojo del domicilio compartido y obtuvo la exclusión de Fariña del hogar. Por su parte, Fariña argumentó que la exclusión no correspondía en casos de infidelidad, negó haber amenazado a Jelinek y afirmó que le ofreció otro lugar para vivir, propuesta que ella rechazó. Además, sostuvo que Jelinek denunció amenazas sin ratificarlas ante el juez y cuestionó la forma en que su exesposa manejó el conflicto.

En marzo de 2015, la jueza civil Adriana Mónica Wagmaister dictó la sentencia de divorcio, aunque no resolvió la división de bienes.

