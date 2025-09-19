Teleshow

Karina Jelinek se arrepintió de anunciar la separación de Flor Parise en redes sociales y publicó un corazón

La modelo dio marcha atrás con sus primeras declaraciones y dio a entender que sigue en pareja

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Desde que en marzo de 2023 Karina Jelinek y Flor Parise hicieron pública su relación, un vínculo que ya generaba expectativas en el ámbito de la farándula, sus trayectorias personales e historias compartidas estuvieron marcadas por una exposición constante y momentos de alta tensión. Acusaciones, rumores persistentes y gestos sugestivos a través de las redes sociales acompañaron desde el principio el recorrido de la pareja, que en distintos momentos insinuó planes de boda y proyectos a futuro a pesar de atravesar varias crisis.

En las últimas horas, el tema volvió a ocupar espacio en los portales de espectáculos a raíz de una secuencia de publicaciones de Jelinek en sus historias de Instagram. Primero sorprendió con un mensaje en el que parecía que anunciaba el final del noviazgo con Parise, generando una fuerte reacción tanto entre sus seguidores como en los medios especializados, que rápidamente replicaron la novedad. A esa declaración le siguió, horas después, otra actitud: Jelinek compartió una imagen con un pedazo de torta, una superficie blanca cubierta de migas y un corazón dibujado en el centro, acompañada por la frase Ok te perdono…“.

Ese escueto mensaje, cargado de significado, desplazó el eje de la conversación hacia la posibilidad de un acercamiento o una reconciliación. “Ok te perdono…” se leyó como una señal de apertura tras la tensión previa, insinuando que el desenlace podría no ser tan definitivo como parecía a primera vista y que el amor puede un poco más que los inconvenientes que estaban atravesando a puertas cerradas.

Todas estas especulaciones comenzaron en las primeras horas del viernes, cuando la modelo subió una historia a su cuenta de Instagram donde informaba la separación con su pareja.“Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, escribió junto a un corazón blanco y sobre la melodía de “Espresso”, el tema de Sabrina Carpenter.

Lo que parecía una confirmación en estos tiempos de información 2.0, pronto se volvió a sumergir en el universo de la duda. Karina borró la historia y no hizo ninguna otra referencia al tema, tomando la postura de Parise, que tampoco se manifestó al respecto. Sin embargo, desde la cuenta de X de LAM, mostraron la captura de pantalla a modo de documento. “Convengamos que lo anticipamos”, apuntaron, colgándose la medalla de la primicia.

A mediados de año, y consultada sobre la posibilidad de concretar la boda de la que se venía hablando, la modelo evitó dar certezas. “No sé, yo qué sé, capaz sí, capaz no”, deslizó. Al referirse al modo en que se dio la propuesta, aseguró que fue una decisión que se tomó “de forma natural”, sin una planificación estricta. En cuanto a la celebración, explicó: “No, no, todavía no nos probamos los vestidos. Hay una propuesta de hacer algo en Tulum. Un amigo tiene un hotel, es algo simbólico, divertido, maya”.

El primer posteo de Karina
El primer posteo de Karina que luego borró

Por su parte, Parise sumó que, si bien habían considerado una fecha tentativa para junio, el plan se modificó. “Lo íbamos a hacer una fiesta simbólica en Tulum, pero las playas no están lindas”, comentó. Al ser consultada sobre si realizarían también un casamiento legal, lo negó: “No, la idea es hacer una fiesta”.

Mientras tanto, una tercera figura se sumó con declaraciones: Paz Cornú, íntima amiga de la pareja y testigo del inicio de la relación una noche en Tequila. La diseñadora de moda contó que incluso había sido convocada para confeccionar los vestidos del casamiento: “Me escribieron para hacerles el vestido de novia, pero después no me escribieron. Las esperé para la prueba, pero después no las vi más. No sé qué pasó. Tenían que venir a probarse”.

