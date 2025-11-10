Gimena Accardi compartió una jugada foto con Seven Kayne y contó cuál es su vínculo: “Un drama erótico”

Gimena Accardi y Seven Kayne protagonizan TILF, un proyecto audiovisual cargado de erotismo y química artística

Después de Gimena Accardi dio que hablar con una foto junto al músico Seven Kayne, en la que parecía jugar con la posibilidad de un acercamiento, la exesposa de Nicolás Vázquez publicó una trilogía de historias en sus redes que marcaron el lanzamiento de su nuevo proyecto audiovisual, TILF, y confirmaron su vínculo artístico —y cargado de química— con el cantante que debutará en la actuación.

Tres posteos bastaron para encender las redes: un plano íntimo con un chupetín rojo, una frase provocadora y el afiche oficial del proyecto, donde ambos aparecen en una escena de alto voltaje.

El lanzamiento de TILF en redes sociales generó tendencia con imágenes provocadoras y un afiche de alto voltaje

La primera historia fue la que desató la revolución. En ella, Accardi y Kayne aparecen a pocos centímetros de un beso, compartiendo un chupetín rojo como único punto de contacto. La foto está cuidadosamente encuadrada: solo se ven sus labios, la piel cercana, los tatuajes en los dedos del músico y una luz cálida que resalta las texturas. El plano cerrado genera un efecto inmediato: la tensión está en el gesto, no en la acción. No hay beso, pero lo insinúa todo. El chupetín se transforma en un objeto de deseo y provocación. En la composición, el rojo funciona como hilo conductor: color de la pasión, del peligro, del fuego.

Gimena Accardi anunció que TILF es una creación conjunta con la directora Agus Navarro, apostando por un drama erótico innovador

Minutos después, Accardi subió la segunda historia: un fondo en blanco y negro, la misma imagen de las bocas en penumbra y un texto. “La HOTera empieza con un drama erótico”, escribió, en letras blancas y rojas. Y siguió: “Proyecto en el que vengo trabajando hace mucho, junto a mi socia Agus Navarro. Escribimos y dirigimos juntas, como ya lo hicimos otras veces. Estoy muy ansiosa y no veo la hora de que puedan 'hotearse’, filosofar e imaginar todo lo que la mente sea capaz de imaginar”.

La tercera historia cerró el círculo. Allí se reveló el flyer oficial de TILF (Teacher I’d Like to F*ck), con los nombres de Gimena Accardi y Seven Kayne en primer plano, acompañados por la inscripción “Dirigida por Accardi – Navarro”. La imagen es la misma del chupetín, pero enmarcada dentro de un diseño gráfico más amplio, dominado por el color rojo y las letras mayúsculas que forman la palabra TILF. En el borde inferior, una frase manuscrita se lee como advertencia y confesión: “A veces la moral es el disfraz del deseo”.

El flyer oficial de TILF destaca los nombres de Gimena Accardi y Seven Kayne, con un diseño dominado por el color rojo y frases provocativas

De todas formas, el anticipo de TILF no se limitó al flyer. Días antes, Accardi había compartido en sus historias de Instagram la tapa del guion. En ese posteo, la actriz invitó a sus seguidores a “estar ligeritos de ropa porque la temporada de Escorpio da mucho calor”, acompañando el mensaje con un emoji de corazón en llamas. La emoción de la actriz se reflejó en un video donde, emocianda, se cubría la boca y manifestaba su entusiasmo por el proyecto, aunque evitó revelar detalles concretos, lo que incrementó la expectativa entre sus seguidores.

La actriz Gimena Accardi expresó su entusiasmo por TILF, aumentando la expectativa entre sus seguidores en Instagram (Instagram)

El cierre del anuncio de TILF estuvo marcado por la presentación de Seven Kayne como coprotagonista. El joven, cuyo nombre real es Joaquín Cordovero, tiene 26 años y es una de las figuras destacadas del trap y la música urbana argentina. Inició su carrera en 2017 con el tema “Si Te Lastimé” y, desde entonces, consolidó su lugar en la escena con canciones como “Atrapado”, “Lento” y “Tres Rosas”, sumando millones de reproducciones en plataformas digitales. Su estilo fusiona trap, rock y R&B, y lo llevó a colaborar con artistas como Duki, KHEA y Bizarrap. En 2025, se encuentra en plena gira internacional con su tour TRANSMU7ACION.

Aunque el trasfondo de la trama de TILF (Teacher I’d Like to F*ck) aun no fue develada, Gime Accardi anticipó que el proyecto representa un desafío intenso y una apuesta personal, asegurando que el público aún no imagina la magnitud de lo que está por llegar.