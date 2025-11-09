Teleshow

Manuel Wirtz le contó a Juana Viale la vez que Charly García se la agarró con él por ser mimo

El músico relató en Almorzando con Juana una curiosa experiencia de cuando acompaña a Juan Carlos Baglietto en escena... y de pronto llegó Charly. El video

MANUEL WIRTZ LE CONTÓ A JUANA UNA CURIOSA EXPERIENCIA CON CHARLY GARCIA

Mediodía de domingo, nueva edición de Almorzando con Juana (eltrece) con estos invitados: un hombre de la casa, Federico Seeber, la bailarina Celeste Muriega, el gran actor Manuel Vicente (sí, el portero vecino de Eliseo/Francella en El encargado) y la actriz Alejandra Radano (la rompe en La Revista del Cervantes) y el cantante Manuel Wirtz.

Justamente fue en un diálogo de la nieta de Mirtha con Wirtz que se generó uno de los momentos más divertidos del programa:

—Y hablando de mimos, vos fuiste un gran mimo-le recordó Juana a Wirtz-. Y sé que tuviste una experiencia... Hay una persona del espectáculo, ¡bah, del espectáculo! ¡Un ícono argentino que dijo que no le gustaban los mimos, ¿no?

—Sí... -siguió Wirtz.

—¿Quien?

—Charly García -resolvió el misterio el oriundo de San Nicolás de los Arroyos-. Era 1982, yo vine a estudiar teatro y en el conservatorio estaba Alberto Ibert, mi gran maestro. Eso coincide con la Trova Rosaria, que empezaban a venir a tocar acá y empiezo a trabajar con Juan Carlos Baglietto, un gran maestro en mi vida, un tipo que me ayudó mucho, también; para mí uno de los mejores intérpretes que tiene este país, y a él le gustaba meter cosas en sus shows y metió un mimo en canciones como “El loco en la calesita” y “La censura”, entre otros. Entonces yo estaba a un costado del escenario para salir en “El loco...”, ya todo pintado de blanco, con una remerita rayada... Y de pronto aparece Charly García, como aparecía en esa época Charly: totalmente desquiciado, sacado, feliz, contento, aparece así por una escalera, me mira y me dice: “¡No me gustan los mimooooosssssssss!“. Y se fue. Yo tenía 20 años y lo re admiraba a Charly. Finalmente salí al escenario e hice mi actuación. Ya después, en los camarines, Charly me ve y me dice: ”¡Estuviste bien, eh!”. Ahí zafé.

—Encima esa fue tu primera aparición como mimo...

—Bueno, recuerdo que en el diario titularon “El mimo del rock”. En cuanto lo vi, fui y me compré como 18 diarios porque en San Nicolás ese diario no llegaba. Yo los quería para repartirlos a mi familia. Después me di cuenta que en la foto estaba pintado de blanco, así que nadie me reconocía. “¡Pero qué boludo!”, pensaba, “tendría que haber una fotito mía sin nada’, pero no, no estaba esa foto.

En las mejores familias

Por cierto, hace unos días, Juana era tema en más de un programa de chimentos. La intimidad de las familias del espectáculo suele estar bajo la lupa, y el pasado fin de semana, Marcela Tinayre fue el centro de atención al celebrar sus 75 años en una cena rodeada de seres queridos y figuras del ambiente.

En medio de la polémica por la presunta tensión con Marcela Tinayre, Juana Viale dio detalles sobre su relación (LAM – América)

La presencia de su madre, Mirtha Legrand, sumó brillo al festejo, pero la gran ausente fue su hija, Juanita, desatando versiones sobre distanciamiento y supuestas tensiones en la familia más famosa de la televisión argentina. Los rumores crecieron a tal punto, que fue la propia Juana quien decidió enfrentar las especulaciones y contar su versión de los hechos ante las cámaras de LAM (América).

Al llegar a un evento, la conductora de Almorzando con Juana se encontró rodeada de preguntas acerca de su vínculo con Marcela. Sin perder la calma ni la ironía, Juana respondió: “Hay tantos rumores que han pasado en mi vida que uno más o menos...”, expresó. La incomodidad siguió cuando le preguntaron si era cierto que su madre podría reemplazar a Legrand en la pantalla chica. La presentadora, tajante, bajó el tema: “No tengo ni idea de eso... No vivo de los rumores, de verdad”. Su gesto dejó claro que no está dispuesta a engancharse con el ida y vuelta que suele circular sobre su vida.

