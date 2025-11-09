Teleshow

Juana Viale impactó en pantalla con top bordado y short de lino: el look del domingo que deslumbró en la mesa

Entre guiños a la temporada y la comodidad, la conductora del ciclo apostó por piezas confeccionadas a mano y accesorios multifacéticos

En medio de un domingo veraniego para la ciudad de Buenos Aires, Juana Viale mostró el outfit que eligió de su diseñador de confianza, Gino Bogani (Almorzando con Juana – El Trece)

Los domingos al mediodía tienen una protagonista indiscutida en la pantalla de El Trece, Juana Viale. Semana tras semana, la conductora logra transformar Almorzando con Juana en un encuentro donde la actualidad, el carisma y, sobre todo, la moda, se adueñan del estudio. Si algo distingue a Juana es su capacidad de convertir el clásico set familiar en una auténtica pasarela, sorprendiendo a miles de televidentes con su personalidad fresca y la impronta audaz que aporta a cada emisión. Esta vez, la nieta de Mirtha Legrand capturó todas las miradas no solo con su charla distendida entre invitados, sino también con un look veraniego que celebró el sol y la temperatura porteña, alejándose de los formalismos y mostrándose más auténtica que nunca.

Fiel a su impronta, Juana irrumpió en el estudio con su desparpajo habitual, saludando y marcando el tono de la jornada. “Hola, ¿cómo están en sus casas? Feliz domingo para todos, ¿cómo están? Qué clima más espectacular que está haciendo. Se nota que estamos en Argentina, nunca sabemos qué va a pasar el día después, climatológicamente hablando”, lanzó con una sonrisa. Su referencia a la meteorología fue el gancho perfecto para presentar el estilismo del día.

Con la atención captada, la conductora detalló cada parte del look elegido especialmente para el mediodía porteño. “Miren este lookete que tengo veraniego, si los hay, que me encanta. Está todo hecho en lino e hilo, muy veraniego. Es un top a la cintura con breteles bordado en lentejuelas transparentes y un short de cintura alta y amplio. Muy bonito, muy veraniego para el clima que está siendo ideal”, resaltó ante las cámaras, mientras lucía con naturalidad el conjunto diseñado por Gino Bogani, quien es su diseñador de confianza desde hace años y quien la acompaña en cada detalle de sus vestimentas.

El outfit completo de la conductora para afrontar las altas temperaturas porteñas (Story Lab)

Juana no dejó pasar la oportunidad de volver a elogiar al diseñador de cabecera de la familia. “Vieron que no solamente hace vestidos, también hace cositas así. Me encantan. Y además, este cuero puedes combinar con un jean, te pones esto también, es multifacético. Así que ya saben, si quieren ropa elegante y espectacular, lo tienen que contactar a él, a Bogani”. La joven anfitriona demostró cómo la moda puede ser divertida, cómoda y sofisticada a la vez, y cómo un conjunto pensado para altas temperaturas puede elevarse con la firma de un creador de primera línea.

Pero el recorrido fashion no terminó ahí: Juana dedicó un párrafo especial a los detalles de su estilismo, resaltando el trabajo de su equipo personal. “Y me peinó Juan Fojo con un look recién salido de la ducha, con ondas estilo sirena. Está muy bueno, eh, me gusta. Parece que no, pero hay mucha producción acá, ¡esto no es recién salido de la ducha! Es una buclera que parece... Tiene tres capas, es compleja. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que me hizo estos violetas espectaculares en delineado, que me encantan”. Los tonos y las texturas acompañaron perfectamente el espíritu joven y fresco de la tarde, sumando un aire de modernidad a la tradición de la mesa familiar.

El look fue completado por un peinado con ondas de sirena y delineado de color violeta (Styory Lab)

Entre detalles de moda y elogios a su staff, Juana sigue reinventando el formato de los almuerzos y le suma un toque personal que engancha tanto a seguidores históricos como a una nueva generación de espectadores atentos a las tendencias. Entre charla, humor y un guiño permanente a la actualidad, Juana logra que cada domingo la televisión se llene de estilo, frescura y espontaneidad, haciendo de cada emisión, más que un almuerzo, una auténtica celebración de lo auténtico y lo diferente, que queda capturado por las cámaras.

