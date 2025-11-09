Teleshow

La noche más apasionada de Pampita y Martín Pepa en el show de Dua Lipa: besos, baile y romance a pleno

Desde el campo delantero, la pareja vivió la presentación internacional a flor de piel y disfrutó del espectáculo y de su amor. Saltos, selfies y el fogoso reencuentro en medio de “Hallucinate”

Mientras disfrutaban del show de Dua Lipa en el Estadio Monumental, Pampita y Martín Pepa compartieron su apasionado romance con el público (Instagram)

Desde que en agosto pasado decidieron apostar nuevamente a su historia de amor, Pampita Ardohain y Martín Pepa se muestran de mostrarse inseparables, intensificando su relación con viajes exóticos, reuniones familiares y momentos compartidos que hacen vibrar a sus seguidores. La complicidad y el romance se notan en cada detalle, y este fin de semana la pareja sumó una postal más a su álbum de instantes inolvidables: disfrutaron juntos la segunda fecha del show de Dua Lipa en el Estadio Monumental, viviendo la música y la noche a pura pasión.

La cita perfecta fue durante la presentación de la cantante británica-albanesa, uno de los conciertos más esperados del año. Pampita y Martín no quisieron perderse ni un minuto y estuvieron bien cerca del escenario, en el vibrante campo delantero. Desde el arranque, se los vio coreando los hits y saltando al ritmo de “One Kiss”, mientras el polista filmaba cada instante en modo selfie y la modelo cantaba a todo pulmón detrás de él, feliz, mimetizada con el fervor de la multitud.

Pero la música solo fue telón de fondo para una auténtica demostración de amor. Cuando Pampita tomó la cámara y apuntó hacia ambos, Martín no dudó: le agarró la cara, la giró hacia sí y le dio un beso apasionado, el mismo que quedó registrado y subido a las redes, generando comentarios y likes que celebraron la espontaneidad y la pasión de esta segunda oportunidad.

La dupla compartió sus apasionados besos con el público presente (Captura de video)

La pareja no se perdió ninguno de los momentos icónicos del show, y, entre la marea de fans y el confeti que cubría el aire, participaron como verdaderos protagonistas. Uno de los puntos altos llegó cuando Dua sorprendió a su público local versionando “Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda! que volvió a estallar a más de una década después de su salida. Cerca del escenario, Pampita y Martín acompañaron la ovación, mostrando que no solo comparten amor, sino también gustos musicales y una complicidad especial.

La fiesta siguió con “Hallucinate”, el explosivo tema de Future Nostalgia, y allí el frenesí fue total: la pareja se fundió nuevamente en un beso intenso y sentido, rodeados de miles de personas y un confeti blanco que llovía sobre la multitud en pleno clímax del show. El público, los celulares y la voz de Lipa como soundtrack fueron testigos de un romance que, tras su reconciliación, parece vivir una segunda juventud.

Una de las primeras fotos de la pareja en medio de su inesperada reconciliación (Instagram)

No fue un episodio aislado: a casi tres meses de su vuelta, la pareja viene mostrándose más fuerte que nunca. Las postales del fin de semana no hicieron más que confirmar la fortaleza y el cariño que han reconstruido a partir de su reencuentro. En historias previas, la fotógrafa Agustina Lacroze había captado a Pampita y Pepa caminando de la mano por el campo de polo de los Hamptons, en Estados Unidos, celebrando victorias junto a otros jugadores y compartiendo miradas cómplices en la intimidad de un partido. Las imágenes, que dieron vuelta en Instagram, dejaron claro el estado de plenitud y confianza en el que se encuentran.

Atrás quedaron las especulaciones y los rumores, y hoy Pampita y Martín eligen mostrarse auténticos, viviendo el romance de cara a sus seguidores y sin temerle a la exposición. El fin de semana largo, lejos de la rutina y bajo el aura del show internacional de Dua Lipa, fue el escenario perfecto para sellar con música y besos esta nueva etapa. La escena, compartida por la propia pareja, fue celebrada y compartida en redes por amigos, familiares y fanáticos, confirmando que el amor verdadero siempre merece una segunda oportunidad, sobre todo cuando se vive así: a pleno, en presente y al ritmo de un hit mundial.

