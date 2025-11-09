Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

Dua Lipa la rompió en el Monumental con un tema de Miranda! (Video: X)

Dua Lipa vivió el sábado por la noche su segunda fecha del Radical Optimism Tour en el estadio de River Plate, ante un público que volvió a agotar cada entrada disponible para ver a la artista británica. El espectáculo, con su despliegue de coreografías elaboradas, efectos visuales y una producción de nivel internacional, volvió a dejar en claro el magnetismo de la cantante y la sintonía con sus seguidores argentinos en cada paso que da sobre el escenario.

La gran sorpresa de la velada llegó cuando Dua Lipa interpretó en vivo “Tu misterioso alguien”, el tema de Miranda! que, a 15 años de su lanzamiento, sigue vigente y es considerado un hito dentro de la música pop nacional. Apenas comenzaron a sonar los primeros acordes, la reacción del público explotó en una ovación unánime: los fanáticos no dudaron en sumarse a los gritos y entonaron la canción junto a la cantante, celebrando tanto el gesto artístico como la perfecta pronunciación del español que exhibió la británica en toda la interpretación.

La escena no tardó en multiplicarse e impactar en redes sociales, donde miles de usuarios reflejaron la magnitud del momento. Los comentarios iban desde el asombro hasta la emoción genuina, con frases como: “Lo de Dua Lipa es increíble”; “Me emocionó Dua Lipa cantando Miranda”; “Dua Lipa cantando Tu misterioso alguien me dio años de vida”; “Nonnono cosas que nunca pensé ver en mi vida DUA LIPA CANTANDO TU MISTERIOSO ALGUIEN”; “Dua Lipa cantando Tu misterioso alguien de Miranda, perdón, pero nunca me harán odiar a esta mujer”; “No bueno Dua Lipa cantando Tu misterioso alguien por dios te lo pido que mujerón”; “No, bueno, Dua Lipa subió a Miranda al nivel de Soda Stereo con ese cover, ¿entienden? Estamos todos sorpresa, ¿verdad?”; “Dua Lipa cantando Tu misterioso alguien de Miranda es todo lo que necesitaba”; “Dua lipa es clave”.

La performance de Dua Lipa desde otro ángulo (Video: X)

La versión de Dua Lipa no solo reavivó el reconocimiento hacia Miranda! dentro del repertorio internacional, sino que selló un nuevo puente de complicidad y cariño entre la artista y el público argentino. Su capacidad para incorporar repertorio local e interpretar cada palabra con entusiasmo y precisión consolidó la comunión entre la estrella pop y los fanáticos, asegurando que las noches en River Plate se conviertan en instantes memorables para la música en vivo en Buenos Aires.

En la primera noche en el país, Dua inauguró con gran éxito el Radical Optimism Tour. La estrella británica repasó sus grandes éxitos en un show enérgico, que combinó coreografías elaboradas, impacto visual y una puesta en escena internacional. El espectáculo, sostenido por una producción de primer nivel, marcó el inicio de una gira global que confirma el alcance de la artista y la sintonía con sus seguidores argentinos.

Uno de los momentos más resonantes de la velada llegó cuando Dua Lipa sorprendió a los presentes al interpretar “De Música Ligera”, la canción emblemática de Soda Stereo. La elección no fue casual: hace poco tiempo, la cantante compartió en sus redes sociales que finalizó su curso de español, aprendizaje que lució al cantar la letra a la perfección y sumarle su propia impronta. La artista imprimió su estilo y actitud en cada estrofa, generando una conexión inmediata con el público local.

Así presentó Dua Lipa su versión de De música ligera

El gesto se transformó en tendencia y la reacción fue unánime: la ovación atravesó todo el estadio y los fanáticos celebraron tanto su respeto por la cultura nacional como la naturalidad con la que se apropió del clásico de Gustavo Cerati. Su interpretación selló la comunión entre artista y audiencia, fusionando el alcance global del pop con las pasiones del rock argentino. La escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los mensajes de admiración y sorpresa reforzaron el impacto emocional del homenaje y confirmaron la capacidad de Dua Lipa para dejar huella en cada escenario que pisa.