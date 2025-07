“Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda! que volvió a viralizarse a 15 años de su lanzamiento

En pleno certamen, Ale Sergi y Juliana Gattas emocionaron al cantar "Tu misterioso alguien" (Video: La Voz Argentina - Telefe)

A veces, una canción necesita apenas un pequeño impulso para volver a sonar con fuerza. Y eso fue lo que ocurrió con “Tu misterioso alguien”, el clásico pop de Miranda!, que quince años después de su lanzamiento original volvió a escalar posiciones en las plataformas digitales, impulsado por un momento televisivo que despertó nostalgia y emoción entre fanáticos de distintas generaciones.

La pieza, estrenada en junio de 2010 a través del canal oficial del grupo y producida por Pelo Music Group, ya acumulaba millones de reproducciones. Sin embargo, en las últimas semanas el tema resurgió con fuerza, en gran parte gracias a la interpretación en vivo que Ale Sergi y Juliana Gattas realizaron durante una emisión de La Voz Argentina (Telefe), donde ambos se desempeñan como coaches. El fragmento fue replicado en redes sociales, donde usuarios lo acompañaron con recuerdos personales y nuevas interpretaciones.

Con más de 43 millones de vistas en YouTube, el video original volvió a circular con fuerza, y la canción regresó a los rankings de lo más escuchado en el país. El fenómeno se transformó en tendencia, alimentado por mensajes de fans y figuras del medio, entre ellas Lali Espósito, quien no solo trabaja junto a Miranda! en el programa de talentos, sino que también mantiene una colaboración artística con ellos.

La reflexión de Lali Espósito ante el resurgimiento del hit "Tu misterioso alguien" (X)

“Ayer, mientras grabábamos La Voz, con Miranda hablábamos emocionados de lo que pasa con nuestras canciones ‘Tu misterioso alguien’ y ‘Mejor que vos’. Una, con una historia de otras, y una nueva que hicimos juntos. ¡Estamos emocionados y agradecidos, che!”, escribió Lali en sus redes, celebrando el momento compartido. En el mismo mensaje, agregó: “¡Aguante el pop! Los Miranda son mis salvadores en esta historia. Los uno, ¡qué lindo compartir música con ellos! Gracias por escuchar mi último álbum de esta manera”. Ante las palabras de su colega, Sergi le respondió con el mismo entusiasmo. “¡Aguanto vos, Lali! Temón hicimos. Sonará para siempre. Te quiero”, en referencia a su trabajo conjunto.

El renovado interés por la canción no solo trajo de vuelta su popularidad, sino que revivió también la historia detrás de su creación, un detalle que muchos fanáticos desconocían. En 2021, durante una entrevista en el podcast 1990, Educación Sentimental de Futurock, conducido por Galia Moldavsky, los integrantes de Miranda! revelaron el origen de la letra.

“El nacimiento de la canción no tiene absolutamente nada que ver y, mil disculpas porque les voy a cag… la vida”, bromeó Ale Sergi en aquella charla. Luego explicó: “Hay una serie que se llama Lost, que en los primeros capítulos hay un personaje que se llama Locke, que encuentra a uno que estaba de antes en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento uno de los amigos le dice: ‘sí, ese que vos tenés ahí encerrado, tu misterioso alguien’. Y yo cuando vi eso, lo vi escrito, me gustó y me lo anoté. Dije: ‘ya lo voy a usar’, y llegó el momento”.

Años atrás, el origen detrás de la canción había sido explicado por Ale Sergi, uno de los integrantes de Miranda! (Prensa Paramount)

La letra, que para muchos remite a un romance secreto, en realidad surgió a partir de esa escena puntual. “Por eso dice ‘a quien has ocultado de mí todo el tiempo’. Puede ser una relación, pero yo me acordaba que estaban ocultando al otro...”, señaló Ale. “Hice una asociación súper libre de la situación y adapté esa historia. Le metí esas palabras y salió. A mí me encanta la letra pero no nace de una situación real y sus sentimientos”, concluyó.

Así, lo que comenzó como una escena de una serie se convirtió en una canción que atravesó el tiempo, marcó a miles de personas y, ahora, encuentra una nueva vida en las redes sociales y en los rankings musicales. Entre recuerdos, nuevas lecturas y reflexiones compartidas, “Tu misterioso alguien” vuelve a demostrar que la música no tiene fecha de vencimiento. Y que, en el universo pop de Miranda! la dupla, siempre puede haber una sorpresa más.