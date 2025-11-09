Teleshow

Camilota mostró su nuevo departamento y respondió a las críticas en redes: “Hoy me elijo primero a mi”

La influencer sufrió cuestionamientos por el origen de los fondos para el alquiler de su flamante vivienda. La ex Cuestión de Peso habló con Teleshow y contó cómo es su presente

Guardar
Camilita mostró el nuevo departamento
Camilita mostró el nuevo departamento que alquila en Ramos Mejía

La mudanza de Camilota a un nuevo departamento en Ramos Mejía, Buenos Aires, marcó el inicio de una etapa que la exconcursante de Cuestión de Peso definió como un renacer personal. A través de sus redes sociales, la influencer compartió imágenes del interior de su vivienda, mostrando una cocina luminosa y ordenada, y acompañó la publicación con un mensaje en el que celebró su perseverancia: “Hoy empieza una nueva etapa. Me costó, lloré, dudé pero nunca bajé los brazos. Este lugar es el resultado de creer en mí incluso cuando todo se caía. Lo soñé, lo busqué, lo logré. Mi nuevo capítulo empieza hoy”, escribió Camilota en sus plataformas digitales.

La noticia de su mudanza generó una fuerte repercusión en redes sociales. Mientras algunos seguidores la felicitaron por el logro y destacaron su esfuerzo, otros la cuestionaron. Entre los comentarios críticos, varios usuarios insinuaron que Camilota habría utilizado parte del dinero recaudado para su hermano Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente de moto meses atrás, para costear su nuevo hogar o actividades personales. “Con las donaciones de la gente, cómo lucraste con tu hermano”, escribió un usuario, mientras que otro agregó: “Hace un mes ni tenías plata para ayudar a tu hermano que estaba en el hospital... perdón pero hoy te compras un depto? Una casa? Mmmm no sé”. Las acusaciones se multiplicaron, señalando supuestas inconsistencias en el destino de los fondos donados.

Frente a estas críticas, también surgieron voces de apoyo. Diversos mensajes defendieron a la influencer, resaltando que su trabajo en redes sociales le permite obtener ingresos y que tiene derecho a disfrutar de sus logros. “Dios te bendiga, si supiera la gente que gracias a Dios las redes pagan bien, es cuestión de trabajo amigos, dejen tranquila a las personas”, expresó una seguidora. Otros destacaron el rol de Camilota en el cuidado de su familia y la animaron a priorizar su bienestar: “Dedicaste tu vida a criar a tus hermanos, hoy que ya son grandes es momento de pensar en la tuya. Te felicito”.

Camilota reaccionó luego de ser acusada de robar el dinero recaudado para Thiago Medina

En diálogo con Teleshow, Camilota abordó directamente las acusaciones sobre el origen del dinero utilizado para su mudanza. Explicó que el departamento es alquilado y no propio, y que lo financió con sus propios ahorros y el dinero obtenido a través de su trabajo en publicidad y ventas en redes sociales. “No, no, yo venía juntando plata y tenía mis ahorros”, afirmó, y aclaró que la vivienda anterior en la que residía era temporal y amueblada, y que ahora se encuentra viviendo sola en un espacio propio. Sobre las versiones que circulan en redes, sostuvo: “No es cierto, hablan por hablar, pero a mí un poco me incomoda eso”.

En la charla, la influencer señaló que, tras un periodo de dedicación a sus hermanos, ahora busca priorizar su propio bienestar: “Me estoy eligiendo primeramente a mí. No solamente no veo a mi hermano Thiago, sino que a mis otros hermanos tampoco, porque siempre estuve de acá para allá, pero ahora me estoy enfocando un poquito en mí”.

Según contó, su hermano Thiago Medina “está bien, está con su familia, con sus hijas, con su mujer, haciendo sus cositas”. Y además, reafirmó con “Está con Dani”, en referencia a Daniela Celis, la madre de sus hijos, con quien convive.

El contundente mensaje de la
El contundente mensaje de la influencer ante las acusaciones (Instagram)

El trasfondo de la polémica se remonta al accidente de Thiago Medina, quien permaneció internado en terapia intensiva durante casi un mes. En ese contexto, Camilota asumió la vocería de la familia y organizó una campaña de recaudación que, según se informó, alcanzó los tres millones de pesos. Actualmente, Thiago se encuentra con su familia y, de acuerdo con Camilota, continúa su proceso de recuperación.

Luego del alta de su hermano, Camilota compartió en sus redes sociales unas fotos disfrutando de un día de relajación con una amiga en un spa. Esto generó que muchos la cuestionaran y la acusaran de haber utilizado los recursos recaudados para su hermana para pagar la estadía en el centro de spa.

Esa vez, la influencer utilizó sus redes sociales para responder a quienes la acusan de haber utilizado fondos destinados a su hermano para fines personales. En un reel musicalizado, Camilota compartió distintos momentos de su vida reciente y escribió: “A veces la gente habla sin conocer, sin saber el dolor ni las luchas que uno vivió. No necesito justificarme, porque mi conciencia está tranquila”. En otra publicación, profundizó en su postura: “No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, ni las noches sin dormir, ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”. Además, subrayó que siempre actuó con amor y que tanto Dios como su familia conocen la verdad: “No todo lo que se dice es cierto, pero todo lo que soy se demuestra con el tiempo”.

El impacto emocional de la exposición pública y las críticas constantes también fue tema de reflexión para Camilota. Reconoció que los comentarios negativos la afectan, pero insistió en la importancia de superar esas situaciones y seguir adelante. “Son cosas que uno tiene que superar y sacar”, expresó con Teleshow. En sus redes, reiteró que la apariencia de calma no refleja todo lo que vive internamente y que busca espacios de autocuidado para sobrellevar el momento.

En medio de la controversia, Camilota dejó en claro que atraviesa un periodo personal complejo, pero mantiene la determinación de avanzar y sanar, aun cuando la realidad que enfrenta dista de la imagen que muchos perciben desde el exterior.

Temas Relacionados

CamilotaThiago MedinaGran HermanoRamos MejíaRedes socialesMudanza

Últimas Noticias

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

La cantante británica entonó la letra de “Tu Misterioso alguien” y desató la locura de sus fanáticos en el estadio de River Plate

Dua Lipa hizo vibrar a

Juli Poggio vivió una espectacular experiencia en un santuario de elefantes durante su viaje a Tailandia

La influencer se encuentra en el sudeste asiático hace algunos días y aprovechó para disfrutar una vivencia única

Juli Poggio vivió una espectacular

Nicole Neumann celebró dos años de matrimonio con Manu Urcera y mostró postales íntimas de su familia

La modelo y el corredor automovilístico festejaron su segundo aniversario en las redes sociales

Nicole Neumann celebró dos años

Wanda Nara contó que Martín Migueles se quiere casar con ella: “Insiste”

La conductora confesó que su novio tiene ganas de dar el siguiente paso en su relación, a pesar de que ella todavía no se encuentra divorciada de Mauro Icardi

Wanda Nara contó que Martín

Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analiza mudarse: “Quiero ser como Meghan, la esposa de Harry”

La cantante y Matías Palleiro compraron una casa antes de quedar embarazados, por lo que ahora el pequeño Arturo no tiene cuarto propio. Cuál es el deseo que, según ella, la emparenta con la actriz

Jimena Barón se sinceró sobre
DEPORTES
El golazo de Lionel Messi

El golazo de Lionel Messi que abrió el marcador para el Inter Miami ante Nashville

Con goles de Messi, Inter Miami le gana a Nashville en un duelo decisivo para avanzar en la MLS

Tras la victoria de Racing, Barracas Central empata ante Unión en un duelo clave por la cima de la Zona A del Torneo Clausura

Enzo Fernández confirmó que será baja por lesión en la selección argentina para el amistoso contra Angola: “Es la mejor decisión”

Los escalofriantes detalles del accidente a 339km/h de Bortoleto en la Fórmula 1: “Tuve mucha suerte de salir ileso”

TELESHOW
Dua Lipa hizo vibrar a

Dua Lipa hizo vibrar a su público con una emocionante versión de un tema de Miranda!

Juli Poggio vivió una espectacular experiencia en un santuario de elefantes durante su viaje a Tailandia

Nicole Neumann celebró dos años de matrimonio con Manu Urcera y mostró postales íntimas de su familia

Wanda Nara contó que Martín Migueles se quiere casar con ella: “Insiste”

Jimena Barón se sinceró sobre su situación familiar y analiza mudarse: “Quiero ser como Meghan, la esposa de Harry”

INFOBAE AMÉRICA

Santiago Peña y Rodrigo Paz

Santiago Peña y Rodrigo Paz sellaron su primera cumbre bilateral para “fortalecer los lazos” de Paraguay y Bolivia

Así es Belém, la joya amazónica que recibe la COP30: historia, sabores y tradiciones únicas

El entrenamiento de fuerza puede prevenir la disfunción eréctil y mejorar el deseo sexual, según Harvard

Estados Unidos y Bolivia restablecerán relaciones diplomáticas a nivel de embajadores tras 17 años

Gabriel Boric y Rodrigo Paz iniciaron una nueva etapa en la relación de Chile y Bolivia tras 19 años sin cumbres bilaterales