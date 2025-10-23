Teleshow

Camilota fue acusada de usar las donaciones para Thiago Medina en un día de spa: “Fue un respiro”

La influencer enfrentó los cuestionamientos sobre el uso del dinero recaudado para los gastos médicos de su hermano

Martina Cortés

Por Martina Cortés

La influencer respondió las acusaciones
La influencer respondió las acusaciones de haberse quedado con dinero recaudado para su hermano (Instagram)

Hace apenas unos días, Camila Deniz, popularmente conocida como Camilota, encontró un momento de respiro tras semanas de preocupación y tensión familiar por el grave accidente en moto de su hermano, Thiago Medina. El alta médica del muchacho trajo alivio y una bocanada de esperanza a la familia, que había atravesado una verdadera montaña rusa emocional y logística. Con el futuro un poco más despejado, la influencer decidió dedicar un día a sí misma y lo compartió en sus redes sociales, mostrándose relajada y disfrutando en un spa junto a una amiga.

Sin embargo, lejos de generar comentarios positivos, la decisión abrió la puerta a una fuerte polémica, críticas y cuestionamientos sobre el destino de las donaciones que la familia había recibido durante la internación del exparticipante de Gran Hermano 2022.

Como suele suceder en la era de las redes sociales, las imágenes de Camila en un día de relax, sentada bajo una sombrilla blanca, con bata, traje de baño negro, un mate en la mano y una bandeja de fruta fresca, se viralizaron rápidamente. Al pie de la foto, la frase era toda una declaración de intenciones: “Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí”. Lejos de la pose, se la veía intentando recuperar algo de paz y bienestar tras semanas de hospital, dolor y desvelo.

Camilota en su día de
Camilota en su día de spa tras la internación de su hermano Thiago Medina (Instagram)

No obstante, el eco virtual fue inmediato y no todo fue halago, sino que los seguidores inundaron la sección de comentarios con mensajes cuestionando cómo pagó su día de descanso. “¿Cómo paga eso?”; “¿No tenía plata para viajar al hospital y ahora tiene para esto?”; “Usaron lo que donaron”; “No donen más plata porque se aviva”; “Lucraste con tu hermano”, fueron tan solo algunos de los cuestionamientos más reiterados y duros. El centro de la polémica fue el dinero recaudado para la recuperación de Thiago: algunos usuarios sospecharon que el momento de relax de Camila fue financiado con los aportes solidarios destinados a cubrir necesidades médicas y gastos de hospitalización.

La influencer decidió responder las
La influencer decidió responder las críticas en su contra

Frente al revuelo, Camilota no demoró en salir a responder y defenderse en sus propias historias. En la primera publicación, subió una selfie en la que se la veía seria, acompañada de un mensaje directo. “Si supieran cómo estoy y me siento y lo que estoy atravesando. No todo es color de rosa”, escribió, señalando que la apariencia de calma no refleja todo lo que vive por dentro.

Minutos más tarde, Camila volcó un descargo aún más contundente que buscó despejar rumores y explicar su necesidad de autocuidado: “No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, ni las noches sin dormir, ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”. En el mismo posteo, insistió sobre la importancia de no apresurar juicios frente al dolor ajeno: “A veces la gente juzga sin saber. Nadie imagina lo que uno carga ni lo que necesita para seguir adelante. No fue un lujo, fue un respiro”. Como cierre, dejó una reflexión personal sobre el momento que atraviesa: “Estoy pasando por un momento personal, no la estoy pasando bien pero sigo en pie. No todo lo que se muestra es color de rosa, y aun así sigo intentando sanar”.

El contundente mensaje de la
El contundente mensaje de la influencer ante las acusaciones (Instagram)

Cabe recordar que, durante la internación de Thiago, Camila fue la referencia pública del drama familiar, compartiendo cada parte médico, gestionando ayudas, preocupándose por el bienestar del joven y, como ella misma recordó, poniendo en pausa sus propios intereses y proyectos para priorizar la recuperación de su hermano. El regreso a las pequeñas rutinas, como un día de spa, fue más que un lujo: funcionó como un momento de respiro y autocuidado necesario para seguir adelante tras una etapa tan intensa.

