La confesión de Cande Ruggeri que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “¿Qué te pasa hoy?”

Cada programa de Los 8 Escalones va más allá de una simple dinámica de preguntas y respuestas. El ciclo que conduce Pampita Ardohain en El Trece abre la puerta a la intimidad de los concursantes y de los jurados, quienes ponen sobre la mesa diferentes anécdotas que puedan surgir a partir de las consignas. Así, el programa que condujo originalmente Guido Kaczka y que llegará a su fin en las próximas semanas, logró convertirse un clásico de la pantalla chica.

En esta oportunidad, la subtrama tuvo como protagonista a Cande Ruggeri, la influencer, que próximamente celebrará su casamiento con Nicolás Maccari, el padre de su hija Vita. La pregunta que disparó la confesión se la hizo Pampita a Martín, un concursante que iba a ser asesorado por Iliana Calabró: “Según una encuesta del año 2022, ¿qué porcentaje de argentinos está de acuerdo en que los alimentos que tienen buen aspecto también son sabrosos?“.

Las posibles respuestas eran 57%, 77%, 87% y la consigna generó dudas en el participante. “Viste que los que son lindos, son sabrosos. Pero no siempre”, analizó Calabró, y entonces llegó el aporte de Ruggeri que desvió completamente la conversación: “Pasa como con los hombres, viste que te atraen al principio, y después, por ahí por dentro, son un desastre”.

La frase cayó por sorpresa en el estudio y se plantearon dos escenarios diferentes. Mientras Iliana y Martín debatían cuál podía ser el porcentaje correcto, Pampita introdujo una pregunta fuera de concurso. “¿Qué es lo más feo que se comieron?“. Y otra vez Ruggeri dio la nota. ”¿Hombres?“, repreguntó casi de inmediato.

“Si querés, decime hombres, Cande... ¿Cómo estamos hoy, por Dios, qué pasó?“, se sorprendió Pampita. ”Mirá que te estás por casar", la advirtió Marcelo Polino desde su rol de jurado. “Está de despedida de soltera”, apuntó Calabró, mientras la conductora, a esa altura intrigada, le pidió que diera nombres. “Ya no nombro más a nadie”, se excusó la influencer dando por terminado el tema. Todavía faltaba la respuesta de Martín a la consigna inicial, aunque a esa altura ya poco importaba. “77 por ciento”, se jugó el participante, que quedó lejos de la respuesta correcta, que era 57.

Días atrás, la conductora se había sorprendido por la revelación de Gustavo, un concursante que generó diferentes repercusiones por la naturaleza poco convencional de su vida amorosa. El hombre detalló que mantiene una relación sentimental con Karina, su expareja y madre de sus hijos mellizos, en un esquema que definió como “complicado”.

Como es habitual en el ciclo, la dinámica de conversaciones espontáneas llevó a que los participantes compartieran aspectos de su vida personal. El caso de Gustavo resultó llamativo por la sinceridad de su explicación: “Es un noviazgo con mi ex”. Ante esto, Pampita expresó: “No entiendo nada”, ilustrando la reacción general del estudio.

El concursante precisó que ambos viven a solo ocho cuadras de distancia en la ciudad, en departamentos separados, aunque coordinan rutinas familiares y tiempo con los hijos. No existe un acuerdo abierto para salir con otras personas, pero tampoco adoptan la estructura de un matrimonio tradicional. “Todos los conflictos que tenían que ver con la convivencia, papás grandes, hijos mellizos, fueron desgastando. Entonces, al estar cada uno en su mundo, tenemos una convivencia fantástica”, relató en el programa de El Trece.

De esta manera, Karina y Gustavo comparten vacaciones y actividades con sus hijos, pero han delimitado sus espacios privados: “Los días que estoy solo leo mis libros, escucho música... Volví a la casa que era de mis papás y vivo con mi hermano”. Esta postura derivó en la conclusión de Pampita por el cuadro de situación: “Karina y Gustavo se inventaron una zona donde sos exclusivo, pero sos el ex... Cuando estás agotada le tocan a papá, cuando estás agotado le tocan a mamá. Es la fórmula perfecta. Tienen unos días para dormir tranquilos y ser novios”. La conductora se mostró interesada en la forma en la que ambos diseñaron una convivencia flexible orientada a la crianza.