La reacción de Mauro Icardi a la entrevista conjunta de Wanda Nara y Maxi López: “Gente que fracasa sola”

El delantero del Galatasaray publicó mensajes irónicos y provocativos, que despertaron especulaciones sobre un posible destinatario

Wanda Nara y la revelación a Maxi López sobre su infidelidad con Mauro Icardi (Video: Ferne con Grego. Telefe).

El delantero argentino del Galatasaray, Mauro Icardi, eligió el filo de la ironía para reaparecer en sus redes sociales con un posteo contundente en medio de un nuevo escándalo mediático. Fue en sus Instagram Stories donde el futbolista, protagonista de una agitada relación junto a la China Suárez en Estambul, encendió otra vez la polémica y dividió aguas dentro y fuera de la cancha.

Sus palabras, breves como un disparo, recorrieron la virtualidad en cuestión de minutos. “Recuerden: Nunca sigan consejos de quienes no pudieron ni con ellos mismos”, deslizó en una primera frase. Solo una línea más abajo, Icardi remató: “No olviden: Hay gente que fracasa sola, pero igual quieren dirigir tu camino”. La postal elegida: una imagen suya en blanco y negro, riendo a carcajadas, como si su mensaje no tuviera destinatario concreto, pero todos adivinaron la dirección.

¿Qué busca decir Icardi con estas palabras picantes? ¿A quién señala el delantero con ese dedo invisible pero definitivamente apuntado? El contexto no da tregua: sus frases aparecen apenas horas después de la primera entrevista conjunta entre Wanda Nara y Maxi López tras largos años de conflictos y heridas sin cerrar. El reencuentro televisivo, cargado de mensajes, indirectas y algún que otro reproche, arrojó más leña a la hoguera de intrigas que arde desde hace más de una década.

La reflexión de Mauro Icardique dejó dudas sobre el destinatario

Pronto, las redes sociales se inundaron de especulaciones. Para muchos usuarios, el posteo de Icardi funcionó como un misil dirigido hacia su ex, Wanda Nara, madre de sus hijas. La relación entre ambos viene marcada por un feroz enfrentamiento luego de que la empresaria decidiera separarse, un gesto que puso fin a dos años de idas y vueltas agravadas desde el estallido mediático conocido como el Wandagate. “Aconsejar a otros sin resolver lo propio”, leyeron algunos seguidores entre líneas, recordando las últimas disputas públicas en las que ambos cruzaron fuego en medios y redes.

En ese reciente encuentro cara a cara entre Maxi López y Wanda Nara, ella no ocultó nada: “Cuando muchos dicen: el ‘icardiado’, la ‘icardiada’, el primero que se enteró y toda de la situación, yo levanté el teléfono y hablé con él y le planteé la situación del porqué. Después lo podés aceptar, te enojás, nos peleamos, las casas, las no casas, mil cosas. Pero yo siempre fui clara con él y sincera, es como. Y la verdad que hoy estoy recontenta por su mujer, sus hijos”.

Las cámaras enfocan, los micrófonos graban, pero la confesión flota en el aire junto a otros tantos secretos. Maxi López, por su parte, respondió sin evasivas ni resentimientos: “Yo acompaño a los tuyos también, comemos juntos, tomamos mate. Me parece que la felicidad hoy pasa por otro lado”.

La reacción de la China Suárez al posteo de Mauro Icardi (Instagram)

Wanda también reconoció que, a pesar de las diferencias, mantienen un respeto mutuo y que incluso en los últimos años le ha pedido consejos sobre temas comerciales. “Es muy buen empresario, y hay cosas que él maneja muy bien. Cuando te separás, a veces pensás: ‘Uy, esto me hubiera gustado preguntárselo a Maxi’. Me tenía bloqueada, pero después lo consulté”, confesó entre risas.

Sobre la resolución de su vínculo, el exdelantero reveló frente a Grego Rossello: “Siempre fui así. Pasa que empezaron a haber quilombos grosos de verdad y no me copaba estar en los medios. Me llamé a silencio y empecé a tener cosas para mí. No quería salir a hablar y que en un futuro mis hijos me digan ‘papá, vos dijiste esto’”.

Así, tras la reflexión de Mauro, aunque nadie lo nombre, el clima deja entrever una batalla por los relatos y la búsqueda de una verdad a medida de cada uno. ¿Realmente fue un mensaje para Wanda? ¿O solo una jugada más de Icardi para mantenerse bajo la luz de los reflectores, mientras la tormenta familiar se transforma, una vez más, en contenido viral?

