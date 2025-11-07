Teleshow

Flor Peña cumplió 51 años, sus amigos hackearon sus redes y el resultado fue inesperado: “Sin retoque ni filtro”

Un posteo sin permiso, anécdotas descarnadas, recuerdos de premios y un mensaje final con tres deseos entre risas

Los particulares videos del cumpleaños de Flor Peña

El sol de noviembre en el Caribe no logró opacar el estallido digital en la cuenta de Instagram de Florencia Peña. La madrugada de su cumpleaños número 51 comenzó con una publicación inesperada: “Acabamos de hackear a Florencia Peña. Nosotros, sus propios amigos”, gritaba el mensaje, lo que de inmediato desató risas y asombro entre los más de seis millones de seguidores de la actriz. ¿Quién se atreve a hackear a una estrella? Los que la conocen como nadie. Los que, en ese día especial, decidieron regalarle el mayor acto de cariño: reírse con y de ella, sin miedo ni filtro.

El posteo —publicado justo cuando la actriz celebraba lejos de casa, en República Dominicana— no tardó en multiplicarse en sus redes. Con la picardía al rojo vivo, el equipo personal de la actriz reveló: “Como está bien lejos, su equipo personal se tomó el atrevimiento de dedicarle un posteo sin su permiso, para cagarnos de risa con y de ella”. ¿Qué se ve cuando los allegados quitan todos los filtros? Aparece la otra Florencia, la verdadera, la que ni ella misma mostraría en redes.

Florencia Peña en una de
“Ustedes verán fotos y videos sin retoque ni filtros, sin censura ni chequeo previo. Porque ella también es un poco así, ya la conocen: sin filtros, impulsiva, mandada y desbocada”. Así presentaron la galería de imágenes y clips prohibidos, en los que la estrella se muestra en su versión más genuina. El texto, salpicado de emoticones, no dejó afuera el clásico humor autocrítico del entorno: “Como la señora no sabe ni siquiera subir una foto a Instagram sin nuestra ayuda o la de alguno de sus hijos, seguramente no sepa ni borrar este posteo”.

La lista de burlas y cariños creció. Flor Peña: intensa, celosa de sus amigos y de su equipo (que también son amigos), divertida, “tan actriz dramática que duele”, valiente y remadora como pocas. “Cada tanto se olvida el nombre de sus hijos… pero jamás se le pasa la cantidad de premios que ganó en su carrera”, expusieron sus cómplices, mientras el público imaginaba a la actriz contando estatuillas.

Otra de las particulares instantáneas
Entre las confesiones, una definición resuena: “Ella es el Teatro Liceo y Divas Play a la vez. Es un viaje en familia y también un canje de pezoneras. Aunque le cueste admitir, es una Moni Argento versión Triple X”. Sus múltiples caras —estrella del teatro argentino y remisera del grupo de amigos— se mezclan sin vergüenza. Es quien discute una idea política y, al instante después, pelea por el último pedazo de torta. ¿Contradicciones? Simple humanidad exhibida de forma brutalmente graciosa.

No hay censura para la cocina de Florencia Peña: “Es la misma que recomienda un té natural antiinflamatorio y se clava media docena de empanadas tamaño rotisería. Es la que graba contenido en su cocina, pero no te lava ni una cuchara”. De la ficción al fogón, pero solo hasta donde llegan las cámaras.

“Florencia Peña es así, humana.
La publicación, entre carcajadas y complicidad, cierra con un guiño: “Florencia Peña es así, humana. Como todos. Y siempre tiene un as bajo la manga… y hasta cuando la dan por muerta, está vivita”. Y todavía quedaba espacio para el desafío: “PD: Si sos tan cocora, no borres nada y bancala”.

Pero no todo terminaría allí, ya que aguardaba un mensaje final, hilarante y genuino. Tres deseos para la homenajeada, redactados sin piedad pero con cariño punzante: “Que cuando vea un espejo, haga el esfuerzo de no mirarse. Que respire cuando se saque fotos en la playa (tememos por tu vida, soltá la panza) y que deje de posar en punta de pie (todos sabemos que no llegás al metro sesenta, amiga). Que deje de decir ‘es la papa’ por, al menos, dos años”.

¿Qué ve el público cuando se cae la careta? ¿Quién es Florencia Peña detrás de las luces del teatro y las cámaras de la televisión? La respuesta, hoy, la dieron quienes más la acompañan: los amigos que no temen exponer con ternura el absurdo, la contradicción y la vitalidad inagotable de una de las figuras más queridas y discutidas del espectáculo argentino.

