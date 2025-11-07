Teleshow

De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

Los dos rosarinos, más Trueno y Paco y Ca7riel recibieron el honor de ser ternados en la edición número 68 de los premios mundiales de la Recording Academy

Guardar
La emoción de Nicki Nicole tras ser nominada a los Grammy 2026 (Video: Instagram)

El mediodía del viernes se conocieron las nominaciones para la edición mundial número 68 de los Premios Grammy 2026, que se entregarán el 1 de febrero en Crypto.com Arena de Los Ángeles. En una jornada celebrada por la música argentina, varios artistas nacionales fueron destacados por la Recording Academy , entre ellos Nicki Nicole, Trueno, Fito Páez, Paco Amoroso y Ca7riel, quienes celebraron y compartieron sus reacciones en redes sociales.

Para Nicki Nicole, el anuncio resultó profundamente emotivo. En una historia de Instagram, la cantante se mostró llorando y declaró: “Chicos, no. O sea, NAIKI está nominado a los Grammys americanos. Está nominado a los Latin Grammys y ahora está nominado a los Grammys americanos”. En el video sumó: “NAIKI nominado a los latin grammy y ahora a los grammy. Alguien que me tome el puslo”. En la secuencia compartió el momento en que la Academia anunció su terna, escribiendo: “Lloro, con artistas increíbles”, seguido de capturas de mensajes en X celebrando su nominación con frases como “NAIKI nominado a los grammy!! A los G R A M M Y S AMERICANDOS” y “Ok. Bueno. LLorando”.

Nicki no pudo contener las
Nicki no pudo contener las lágrimas tras recibir el honor de la Academia
"Novela", el último disco de
"Novela", el último disco de Fito fue nominado para la categoría de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

Fito también expresó su alegría con un posteo en Instagram donde mostró el recuadro rosa con las inscripciones “Nominated for Best Latin Rock or Alternative Album at the Recording Academy Grammys” y “2026 Grammy Nominee” junto al nombre de su disco, Novela, y el texto destacado: “Nominado al Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo”.

Trueno, por su parte, reaccionó de manera sintética pero contundente: ante la publicación de los nominados eligió dos emojis – una llama y manos en posición de rezo – y después, al compartir el video de la categoría en sus historias, escribió: “¿Desde el barrio de la Boca?”, haciendo referencia a su origen y el orgullo barrial.

La reacción de Trueno a su nominación a los Grammy 2026 (Video: Instagram)

Paco Amoroso y Catriel celebraron juntos otra primera nominación. Los artistas compartieron en sus historias una imagen en la que aparecen vestidos con trajes oscuros de corte sastre y poses firmes, uno luciendo el cabello corto y platinado, el otro con el cabello castaño y detalles rojizos. Enmarcados en un gráfico oficial, la leyenda “FIRST-TIME GRAMMY NOMINEE” y sus nombres en letras destacadas acompañan el logo de los premios Grammy, todo en una paleta de tonos rosados y etiquetas alusivas a la distinción.

Las nominaciones de estos artistas marcan un hito para la presencia argentina en los Grammy y reflejan el alcance, la diversidad y la fuerza de la música nacional en la actualidad. Las diferentes maneras de celebrar —desde las lágrimas hasta los símbolos y los mensajes en redes— muestran el impacto personal y colectivo de este reconocimiento internacional.

Ca7riel y Paco Amoroso ya
Ca7riel y Paco Amoroso ya había recibido nominaciones a los Latin Grammy, siendo uno de los más nominados (Instagram)

Las categorías a las que están nominados

Los argentinos se tendrán que enfrentar a pesos pesados en la industria y tendrán la posibilidad de hacer historia llevando la estatuilla a sus hogares.

Mejor Álbum de Música Urbana

  • DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Páez

No es menor destacar que los cuatro están nominados a los Grammy Latinos, que se llevara adelante en Las Vegas, el próximo 13 de noviembre. Durante esta entrega se presentarán artistas nominados en diversas categorías, entre ellos Akapellah, Andrés Cepeda,João Gomes, Mestrinho, Jota.pê, Jesse & Joy, Judeline, Leiva,Julia Mestre, Fito Páez, Vivir Quintana y Trueno, quienes representarán una amplia gama de géneros que van desde el pop y el rock hasta el jazz, el hip-hop y la música alternativa.

Temas Relacionados

Nicki NicoleTruenoFito PáezPaco AmorosoCa7rielPaco y Ca7rielGrammy 2026

Últimas Noticias

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

La conductora opinó sobre el fallo adverso que recibió Claudio Contardi por parte del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Campana y advirtió que el recluso está en falta con la cuota alimentaria

Julieta Prandi habló del rechazo

Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

La banda creada en Popstars tiene planeado regresar a los escenarios para celebrar sus 25 años. La respuesta del grupo ante la traumática situación que vivió la cantante

Lissa Vera habló del reencuentro

El gesto inesperado de Nico Vázquez con Gimena Accardi por la publicación del afiche de TILF, su nuevo proyecto

El actor, que está en Nueva York con su nueva pareja, Dai Fernández, reaccionó ante la imagen viralizada del trabajo que une a la actriz con el músico Seven Kayne. Cuál fue la respuesta de Gimena

El gesto inesperado de Nico

Mauro Icardi vuelve a la Argentina luego de cinco meses sin ver a sus hijas

El delantero del Galatasaray aprovechará la fecha FIFA y regresa al país con la intención de reunirse con las dos pequeñas que tiene junto a Wanda Nara

Mauro Icardi vuelve a la

El polémico gesto de Wanda Nara ante la posible renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

Luego de una semana que las tuvo enfrentadas en el reality, la conductora reaccionó a un posteo que analizaba la decisión de la influencer de dejar el certamen por pedido de su pareja

El polémico gesto de Wanda
DEPORTES
Quién es el mayor ícono

Quién es el mayor ícono de la NBA para Lionel Messi y por qué su elección reabrió un debate histórico

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

San Lorenzo y Rosario Central abren la fecha 15 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

El jugador de la selección argentina que fue a alentar a Franco Colapinto en el GP de Brasil: “Esperemos darle suerte”

TELESHOW
Julieta Prandi habló del rechazo

Julieta Prandi habló del rechazo judicial a la prisión domiciliaria de su ex marido, condenado por abuso sexual: “No la merece”

Lissa Vera habló del reencuentro con Lourdes Fernández tras el episodio de violencia que sufrió: “Nos juramos amor eterno”

El gesto inesperado de Nico Vázquez con Gimena Accardi por la publicación del afiche de TILF, su nuevo proyecto

Mauro Icardi vuelve a la Argentina luego de cinco meses sin ver a sus hijas

El polémico gesto de Wanda Nara ante la posible renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Siria anunció

El Ejército de Siria anunció la reincorporación de soldados desertores de las antiguas fuerzas de Bashar al Assad

Una confesión de Mick Jagger podría reescribir la historia creativa de los Rolling Stones

La Corte Suprema de EEUU evalúa un caso que podría revertir el fallo que legalizó el matrimonio igualitario en 2015

Receta de jugo de apio y pepino, rápida y fácil

Robert De Niro celebró sus raíces italianas con un premio en Roma