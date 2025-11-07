De las lágrimas de Nicki Nicole a Fito Paéz: la reacción de los argentinos a sus nominaciones en los Grammy 2026

La emoción de Nicki Nicole tras ser nominada a los Grammy 2026 (Video: Instagram)

El mediodía del viernes se conocieron las nominaciones para la edición mundial número 68 de los Premios Grammy 2026, que se entregarán el 1 de febrero en Crypto.com Arena de Los Ángeles. En una jornada celebrada por la música argentina, varios artistas nacionales fueron destacados por la Recording Academy , entre ellos Nicki Nicole, Trueno, Fito Páez, Paco Amoroso y Ca7riel, quienes celebraron y compartieron sus reacciones en redes sociales.

Para Nicki Nicole, el anuncio resultó profundamente emotivo. En una historia de Instagram, la cantante se mostró llorando y declaró: “Chicos, no. O sea, NAIKI está nominado a los Grammys americanos. Está nominado a los Latin Grammys y ahora está nominado a los Grammys americanos”. En el video sumó: “NAIKI nominado a los latin grammy y ahora a los grammy. Alguien que me tome el puslo”. En la secuencia compartió el momento en que la Academia anunció su terna, escribiendo: “Lloro, con artistas increíbles”, seguido de capturas de mensajes en X celebrando su nominación con frases como “NAIKI nominado a los grammy!! A los G R A M M Y S AMERICANDOS” y “Ok. Bueno. LLorando”.

Nicki no pudo contener las lágrimas tras recibir el honor de la Academia

"Novela", el último disco de Fito fue nominado para la categoría de Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

Fito también expresó su alegría con un posteo en Instagram donde mostró el recuadro rosa con las inscripciones “Nominated for Best Latin Rock or Alternative Album at the Recording Academy Grammys” y “2026 Grammy Nominee” junto al nombre de su disco, Novela, y el texto destacado: “Nominado al Grammy en la categoría Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo”.

Trueno, por su parte, reaccionó de manera sintética pero contundente: ante la publicación de los nominados eligió dos emojis – una llama y manos en posición de rezo – y después, al compartir el video de la categoría en sus historias, escribió: “¿Desde el barrio de la Boca?”, haciendo referencia a su origen y el orgullo barrial.

La reacción de Trueno a su nominación a los Grammy 2026 (Video: Instagram)

Paco Amoroso y Catriel celebraron juntos otra primera nominación. Los artistas compartieron en sus historias una imagen en la que aparecen vestidos con trajes oscuros de corte sastre y poses firmes, uno luciendo el cabello corto y platinado, el otro con el cabello castaño y detalles rojizos. Enmarcados en un gráfico oficial, la leyenda “FIRST-TIME GRAMMY NOMINEE” y sus nombres en letras destacadas acompañan el logo de los premios Grammy, todo en una paleta de tonos rosados y etiquetas alusivas a la distinción.

Las nominaciones de estos artistas marcan un hito para la presencia argentina en los Grammy y reflejan el alcance, la diversidad y la fuerza de la música nacional en la actualidad. Las diferentes maneras de celebrar —desde las lágrimas hasta los símbolos y los mensajes en redes— muestran el impacto personal y colectivo de este reconocimiento internacional.

Ca7riel y Paco Amoroso ya había recibido nominaciones a los Latin Grammy, siendo uno de los más nominados (Instagram)

Las categorías a las que están nominados

Los argentinos se tendrán que enfrentar a pesos pesados en la industria y tendrán la posibilidad de hacer historia llevando la estatuilla a sus hogares.

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino

Genes Rebeldes — Aterciopelados

ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso

ALGORHYTHM — Los Wizzards

Novela — Fito Páez

No es menor destacar que los cuatro están nominados a los Grammy Latinos, que se llevara adelante en Las Vegas, el próximo 13 de noviembre. Durante esta entrega se presentarán artistas nominados en diversas categorías, entre ellos Akapellah, Andrés Cepeda,João Gomes, Mestrinho, Jota.pê, Jesse & Joy, Judeline, Leiva,Julia Mestre, Fito Páez, Vivir Quintana y Trueno, quienes representarán una amplia gama de géneros que van desde el pop y el rock hasta el jazz, el hip-hop y la música alternativa.