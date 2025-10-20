Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

Pablito Lescano se despidió de MasterChef Celebrity con música: "Fue como cocinar en casa"

La primera gala de eliminación de la nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo uno de esos momentos que quedan en la memoria de los televidentes: humor, música y emoción se mezclaron en una misma noche. Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y referente indiscutido de la cumbia argentina, fue el protagonista absoluto de una jornada que empezó con un clima festivo y terminó con una despedida que sorprendió a todos. En un mismo programa, hizo bailar al estudio con uno de sus clásicos, presentó un plato cargado de historia familiar y anunció que debía abandonar el certamen para cumplir con sus compromisos musicales.

El episodio comenzó con los participantes que habían obtenido el delantal negro durante la semana, listos para cocinar y asegurarse un lugar más en el reality culinario de Telefe. Mientras el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis se preparaba para degustar los platos, el cantante decidió romper la tensión con un gesto tan inesperado como fiel a su estilo. Con una sonrisa cómplice hacia Wanda Nara, la conductora del ciclo, tomó su keytar —un teclado que se cuelga al hombro como una guitarra— y comenzó a ponerle ritmo al momento.

Sin dudarlo, comenzó a tocar “No te creas tan importante”, uno de los hits más conocidos de su carrera. El estudio, acostumbrado a los nervios y la presión de las galas de eliminación, se transformó en una pista de baile. Los demás participantes abandonaron por un momento las hornallas, se acercaron al frente y acompañaron el improvisado show. Wanda Nara, siempre atenta al clima del estudio, fue la primera en sumarse al baile. Betular y De Santis, divertidos, siguieron el compás, mientras Martitegui observaba con una sonrisa contenida. La escena fue una explosión de energía: en pocos minutos, el ambiente tenso se volvió una fiesta, con aplausos y risas generalizadas.

Cuando la música terminó, Pablito se acomodó el delantal y regresó a su estación de trabajo, listo para la degustación. Su plato era simple: albóndigas de carne con puré de papas. Sin embargo, lejos de ser una receta simple, su preparación tenía una historia detrás. “Es una receta de mi vieja, doña Norma, que la aprendió cuando trabajaba en una casa de familia judía”, contó con orgullo. Con ese recuerdo como inspiración, bautizó su plato con el característico humor que lo define: “albóndigas con salsa de dragón y puré shalom de doña Norma”.

El intercambio con el jurado fue uno de los momentos más entretenidos de la noche. “¿Puré shalom?”, le preguntó Martitegui, curioso. “Sí, porque lo aprendió en esa casa. Tiene huevo duro y cebolla”, respondió Lescano. “¿Las albóndigas de qué son?”, continuó el jurado. “De carne de... ¿cómo se llama la ovejita? Dolly”. “Cordero”, lo corrigió Betular, entre risas. “Eso, cordero”, remató el músico. El jurado, pese a las bromas, valoró la combinación de sabores y el toque personal del plato.

Martitegui destacó que el puré “tenía un giro interesante” y elogió el sabor de la salsa. De Santis agradeció la honestidad de su propuesta y Betular señaló la buena textura del puré. Wanda Nara celebró la degustación con entusiasmo: “¡Guau, bravo, Pablo!”. Con su habitual desenfado, Lescano concluyó: “Para mí, el plato está excelente. Cuando le cocino a Marita, no se queja”.

Cuando todo parecía indicar que Pablo seguiría en carrera, llegó el momento más inesperado de la noche. Luego de que el jurado confirmara que tanto él como Andy Chango, Julia Calvo y Susana Roccasalvo continuaban en el reality, el músico pidió la palabra. Lo hizo con un tono distinto al habitual, más sereno, y con la emoción visible en su rostro. “No me voy a andar emocionando ni nada, pero quiero decirles que son unos compañeros excelentes, que en el momento en que la pasé, la pasé genial. Pero lamentablemente no puedo seguir en MasterChef”, anunció, dejando en silencio a todo el estudio.

La conductora fue la primera en reaccionar. “¿Qué pasó, Pablito?”, preguntó sorprendida. “Sí, tengo muchos compromisos con la música que ya estaban pactados y yo me mandé igual, porque dije ‘no sé si voy a seguir o no’. Cociné con cariño, pero lo que me llevo de acá es la clase de personas que tenemos laburando con nosotros”, explicó, visiblemente conmovido. En ese momento, varios de sus compañeros comenzaron a aplaudirlo, algunos con lágrimas en los ojos.

El artista continuó su despedida con palabras que reflejaron la gratitud y el afecto que desarrolló durante su paso por el programa. “Pasé muchos sentimientos, muchas cosas. En un momento parecía como que estaba en el colegio. Pero tengo muchos shows y compromisos que estaban cerrados, y no puedo seguir. Me quiero matar, porque la pasé espectacular”. “Estoy triste. Triste más que nada por la conexión que hubo entre mis compañeros. La pasé genial, me gustó mucho cocinar. Fue como cocinar en casa para Marita”, explicó.

Los aplausos llenaron el estudio y Wanda, entre la emoción y el humor que la caracteriza, intentó suavizar el momento: “¿Pablito, nos dejas el piano?”. “Sí, te lo regalo”, respondió él con una sonrisa. Acto seguido, el músico improvisó una versión del tema “Perrito Malvado” para despedirse: “El Pablito se fue del Master en pleno brillar de la luna”, concluyó.