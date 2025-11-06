Teleshow

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

Vinculada al mundo de la moda e hija de un reconocido estilista, tiene su vida alejada de los medios y sus redes sociales privadas

Pachu Peña habló de su separación después de 25 años y de su nueva relación con Paula Paparella (Video: Puro Show. El Trece)

Conocido por su bajo perfil y por evitar escándalos o la exposición de su vida privada, Pachu Peña confirmó recientemente una transformación en su situación personal. A los 63 años, el humorista atravesó el final de su matrimonio con Felicitas Isse Moyano, con quien compartió más de 25 años y formó una familia junto a sus cuatro hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina.

La separación se produjo tras una fuerte crisis reconocida por el propio Peña, y luego de una etapa marcada por la discreción y el cuidado del ámbito familiar. En este contexto de cambio se gestó su vínculo con Paula Paparella, una mujer de 42 años que, pese a sus conexiones con el ambiente artístico por ser la hija de un reconocido estilista de celebridades, siempre prefirió la reserva y la vida alejada de los medios.

Paula Paparella, flamante pareja de Pachu Peña, tiene su cuenta de Instagram privada pero mantiene abierta con algunas fotos su perfil de Facebook (Facebook)

Debido al trabajo de su papá, Paula creció en un entorno cercano a figuras del espectáculo, pero eligió mantener una identidad vinculada al mundo de la moda y la estética sin protagonismo ni participación en el circuito público.

Según contó Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, al aire de Puro Show (El Trece), Paula es soltera, no tiene hijos y su prioridad es la privacidad y el cuidado de los vínculos personales.

Paula Paparella es hija de un reconocido estilista de la moda y mantiene un vínculo reciente con Pachu Peña (Facebook)

Un dato que refuerza su perfil reservado es que Paparella tiene su cuenta de Instagram configurada como privada y un círculo selecto de seguidores, de tan solo mil setecientas personas. Entre quienes acceden a sus publicaciones se encuentran Pachu y Martín Pepa, la pareja de Pampita, reflejando el trato discreto y la selectividad que aplica a su vida digital. En tanto, en su cuenta de Facebook, sí tiene como amigo a su flamante novio.

En una de sus imágenes de Facebook, Paula Paparella compartió una foto suya en blanco y negro desde Estados Unidos (Facebook)

El propio Peña habló sobre esta nueva etapa que transitan juntos. Sin brindar demasiados detalles ni etiquetar la relación, al aire de Puro Show el humorista admitió la buena sintonía y la búsqueda de un ritmo donde prevalezcan el bienestar y el día a día. Describió el inicio del vínculo con palabras simples, remarcando que “nos estamos conociendo, pasándola bien, yendo a comer con gente amiga”. Además, dejó claro que por ahora no proyectan más allá del presente y eligió mantener la calma ante la atención que despierta la noticia.

Paula Paparella tiene 42 años y cultiva el bajo perfil en su vida personal (Facebook)
Si bien es hija de un reconocido estilista, Paula elige tener sus redes sociales cerradas, manteniendo su vida fuera de los focos

El propio comediante, cuando confirmó su incipiente romance, contó que todo se dio de manera natural. “Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y nada... Nos estamos conociendo, pasándola bien”, expresó en el ciclo de El Trece.

La noticia tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que no se sabía que Peña se había separado de la madre de sus cuatro hijos, y también porque ambos protagonistas comparten la filosofía de mantener su vida afectiva lejos del foco mediático y de la exposición que conlleva la popularidad.

Según contó Pochi en el ciclo que conduce Pampito y Matías Vázquez, en el entorno de ambos, la relación se percibe como una nueva etapa para el comediante, quien, tras una larga historia con su exesposa, vuelve a apostar por el amor. Personas cercanas a la pareja señalaron que, aunque la relación se mantuvo en secreto durante los primeros meses, en las últimas semanas Pachu y Paula comenzaron a mostrarse juntos en algunos eventos y salidas con amigos, sin ocultarse, pero sin buscar la exposición mediática que suele ser moneda corriente en la vida del cómico.

En este escenario, la reciente decisión de Pachu y su novia de empezar a una historia de amor en conjunto revela una etapa de cambios y apertura para ambos, donde la discreción y el respeto mutuo siguen siendo centrales, y la felicidad se vive preferentemente en el ámbito privado.

