La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

En medio del revuelo por su presunta renuncia a Masterchef Celebrity por pedido de Enzo Fernández, Valentina Cervantes habló de su vínculo y, además, de cómo se lleva con Wanda Nara (Desayuno Americano - América)

El miércoles por la noche, el mundo del espectáculo entró en estado de alerta cuando Ángel de Brito dio una primicia que sorprendió a todos: Valentina Cervantes dejaría Masterchef Celebrity (Telefe). Según el conductor de LAM (América), la decisión habría sido provocada por un pedido de su pareja, el futbolista Enzo Fernández, lo que pondría punto final a su participación en el reality culinario más visto del país. Entre rumores, versiones cruzadas y especulaciones sobre la vida sentimental del mediocampista y la influencer, la propia Valentina decidió romper el silencio y despejar dudas sobre su presente, tanto en cuanto a la distancia como al vínculo con Wanda Nara, conductora del ciclo.

Desde el interior de su auto, Valentina se sinceró ante las cámaras de Desayuno Americano (América), abriendo la intimidad de su relación con Enzo Fernández en este momento a kilómetros de distancia, ya que vive en Londres. “Estamos súper bien. Hablamos todos los días y hacemos videollamadas”, aseguró con sonrisa calma. La influencer profundizó: “Obvio que lo extraño todos los días, él también a mí y queremos estar los cuatro juntos. Los dos somos muy seguros de sí mismos. Él está muy concentrado en el fútbol, le está yendo bárbaro mientras juega varios partidos seguidos y yo estoy acá. Obvio que lo quiero ver lo antes posible”.

Lejos de apuntar a roles tradicionales ni reclamos públicos, la influencer contó cómo manejan la comunicación y sostienen la cotidianeidad a la distancia: “Hablamos todos los días. Cuando me levanto, me voy a dormir, hablamos con los nenes, así que estamos siempre comunicados”. Consultada sobre los celos, Valentina fue directa: “Nunca fue un tema de superación porque no soy celosa en general. Nunca lo fui”.

"Hablamos todos los días y hacemos videollamadas", aseguró Valentina sobre la dinámica de su relación a distancia con Enzo (Instagram)

Cervantes hizo hincapié en la armonía que supieron construir y remarcó sobre un eventual reencuentro con el futbolista, sea en Londres o en Buenos Aires: "Vamos a ver si está la posibilidad, sí”. Sin dar demasiados detalles ni títulos grandilocuentes, la participante de MasterChef Celebrity dejó bien en claro que la base de su vínculo es la confianza y la seguridad.

El tema de las versiones sobre mensajes filtrados de Nara a Enzo fue motivo de consulta obligada. Con tranquilidad y sin buscar polémica, Valentina respondió: “Re bien con ella. La veo al igual que todos mis compañeros en el momento de grabación, pero después no me la cruzo”. En cuanto a cómo lo manejó con su pareja, fue tajante: “Sacan todo de contexto. No le pregunto boludeces en general. Con él prefiero sobre las cosas lindas que me pasan, cómo se siente él y cómo están los nenes. No hacemos hincapié en otras cosas. Le pregunto si me extraña, me dice que sí, yo se lo digo también. Esas cosas...”.

La influencer aseguró que no habla con su pareja sobre los mensajes que Wanda Nara le envió (Instagram)

Vale recordar que la polémica por los mensajes había nacido dos semanas atrás, cuando en A la tarde (América), el periodista Santiago Sposato relató que Wanda habría contactado al jugador durante unas vacaciones con un mensaje directo: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. Según la misma fuente, la reacción de Enzo fue mostrarle de inmediato el mensaje a Valentina, gesto que generó el malestar de la empresaria y agregó más leña al fuego en la relación laboral durante las grabaciones.

Por su parte, la circulación de versiones sobre una tensión entre Wanda Nara y Valentina Cervantes fue abordada por Yanina Latorre en LAM, señalando que la relación entre la conductora y la influencer no era la mejor dentro de Masterchef Celebrity. Sin embargo, Valentina eligió bajar el tono de la polémica, afirmando que no existe conflicto fuera del set y que la viralización de estos rumores responde más a la dinámica propia de las redes y el show que a la vida real.

En síntesis, la protagonista del momento dejó claro que sigue enfocada en su familia, apuesta a la comunicación diaria y mantiene la calma frente a los vaivenes que impone el juego mediático. Mientras tanto, la audiencia espera saber si finalmente Valentina dirá adiós a las cocinas de Telefe sin más explicaciones o si los rumores quedarán apenas en el anecdotario de la farándula. Por ahora, puertas adentro, la historia la define el vínculo que ella y Enzo Fernández siguen cultivando, lejos del ruido y de la mirada ajena.