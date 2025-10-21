La palabra de Valentina Cervantes sobre la polémica versión de que Wanda Nara le escribía a Enzo Fernández

Valentina Cervantes habló del polémico rumor de que Wanda Nara le escribía a Enzo Fernández (Video: SQP/ América)

La presencia de Valentina Cervantes en las grabaciones de MasterChef Celebrity generó una ola de rumores sobre un supuesto enfrentamiento con Wanda Nara, así como también acerca de un mensaje que la conductora le habría enviado a Enzo Fernández, pareja de la influencer. Tras una entrevista en SQP (América), ella negó cualquier conflicto y minimizó la versión sobre el mensaje.

“No tengo ningún problema con Wanda Nara, nunca me hizo nada a mí”, declaró la pareja del futbolista, durante una entrevista en el ciclo que conduce Yanina Latorre, tras ser consultada sobre los rumores de tensión con la conductora durante en las grabaciones de la competencia culinaria.

El cronista del ciclo quiso saber cómo vivía Valu el clima en la cocina y si existía algún enfrentamiento con Wanda Nara. “El que vieron ustedes”, respondió la influencer, quitándole dramatismo al asunto. “No hay ningún problema con Wanda”, insistió Cervantes, quien además marcó distancia de las especulaciones surgidas en redes. “Siempre van a generar eso, pero qué sé yo, lo genera más la gente, porque yo no tengo ningún problema con ella. No me hizo nada a mí”, enfatizó.

"Yo no tengo ningún problema con ella. No me hizo nada a mí”, aseveró Valentina Cervantes sobre el rumor de la mala relación con Wanda Nara (MasterChef Celebrity, Telefe)

Consultada por el supuesto mensaje que la conductora le habría enviado al padre de sus hijos, tema sobre el que habló la conductora de SQP en las últimas horas, Valentina descartó cualquier conocimiento directo. “Sí, lo vi. No, que yo sepa, no he visto ningún mensaje”, manifestó al ser interrogada sobre el rumor.

El cronista insistió sobre si Enzo Fernández le comentó algo sobre esa versión: “No, no, a mí Enzo nunca me habló de nada. No, nunca me habló de nada de eso”, reiteró Cervantes, negando que su pareja le hubiera contado algo.

Cuando fue consultada sobre cómo se enteró del tema, Valentina Cervantes explicó: “Lo vi el otro día, le estaba diciendo recién al chico, me los mandaron los clips, mi familia, porque yo no miro tele en mi casa”. Pese a la insistencia sobre si habló el tema con su pareja, la influencer fue tajante: “No, mirá si lo voy a molestar a Enzo para una boludez. Ni le pregunté”, afirmó.

Valentina Cervantes junto a Enzo Fernández (Instagram)

El contexto de la nota surge a partir de lo que relató Yanina Latorre, quien aportó en su programa la información sobre un supuesto mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández y el clima de las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde, según ella, la relación entre la conductora y Valentina Cervantes no sería la mejor. Desde su lugar, la influencer buscó despejar rumores y bajarle el tono a la polémica, asegurando que no hay conflicto y que la viralización en redes alimenta versiones sin fundamento.

El presunto mensaje directo que Wanda Nara habría enviado a Enzo Fernández durante unas vacaciones fue el detonante de una nueva controversia mediática. Según había contado Santiago Sposato en A la tarde (América), la empresaria contactó al jugador de la Selección Argentina con un mensaje directo: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”, según relató al aire.

"Enzo nunca me habló de nada", expresó la modelo sobre la polémica versión

La reacción del deportista fue determinante en el desarrollo del conflicto. De acuerdo con lo narrado por Sposato en el programa, Enzo Fernández encontró el mensaje tras regresar de una caminata y optó por enseñárselo de inmediato a su pareja, Valentina Cervantes. Esta decisión, enfatizó el periodista, desencadenó el disgusto de la empresaria.

La polémica se amplió con la intervención de Ximena Capristo en SQP. “Me dice que Valu sabe que Wanda le escribía a Enzo. No sé la situación y el momento”, explicó la panelista sobre las internas que existirían dentro del programa de Telefe que reunió a ambas.