La China Suárez y sus hijos celebraron Halloween con juegos y disfraces

Los hijos de la China Suárez en Halloween

La cuenta de Instagram de la China Suárez se convierte, al cerrarse octubre, en el escenario más esperado para los fanáticos de Halloween y de esa dosis de juego que sobrevive incluso entre flashes y exigencias del estrellato. Año tras año, la actriz comparte con sus 7,7 millones de seguidores una colección de disfraces que deambula entre la creatividad, la reinvención y los homenajes a personajes oscuros y entrañables. Este año, a ese ritual se suma la alegría de ver a sus hijos protagonizar la jornada, transformados, maquillados y disfrutando de variados juegos. ¿Por qué fascina tanto ver las metamorfosis de una artista y su descendencia en la noche de brujas? ¿Cuánta memoria y cuánto juego caben en una máscara?

Las imágenes históricas de la China invitan a recorrer su propio “salón de la fama del disfraz”. En la primera foto de la serie, asume uno de los papeles clásicos del filme Pesadilla, una Nancy moderna, envuelta en una bata blanca marcada con un imperativo: “No matarás”. El maquillaje simula una herida profunda en el cuello y el cabello rubio, ondulado en bucles, acentúa la tensión entre fragilidad y terror. El disfraz vibra entre homenajes y apropiaciones personales, ese arte de convertir el miedo en imagen y la imagen en identidad.

Más tarde, el relato se trastoca con una imagen donde se transporta a la infancia traviesa de los relatos clásicos: disfraz de demonio, vestido rojo ajustado y gestos exagerados que invitan a la comicidad. Subida a un carro de golf, parece dispuesta a arrasar con la solemnidad y quedarse con la noche.

La China Suárez revivió sus mejores looks de Halloween

Entre escenas domésticas y escenarios cuidadosamente ambientados, Suárez también aparece como esqueleto: un mono negro ajustado, decorado con la anatomía pintada en blanco, enmarca la figura.

Nada queda fuera de su colección: en otro retrato, se sumerge en el terror ochentoso y encarna a Chucky. Mono azul, remera rayada y el toque inconfundible de una mirada desafiante. Junto a ella, sus tres hijos también disfrazados—dos personajes de Chuky y una vampiro—reflejan la complicidad y el disfrute compartido de la noche más oscura del calendario.

No falta la apuesta por lo “diabólico”: en el exterior, La China reaparece con unvestido corto rojo, uñas largas y pose felina sobre el césped, la clásica diabla reinventada para Instagram y para quien sepa leer entre líneas la alegría de vestirse de otro.

Amancio Vicuña y una reversión de Spiderman

Finalmente, el desfile concluye con una evocación pop: Suárez se transforma en Velma de “Scooby-Doo”, con suéter naranja, falda marrón, anteojos de marco grueso y una expresión de asombro frente a un cráneo animal sobre la pared. Un destello de infancia en clave detectivesca, juguetona y absolutamente cómplice de quienes alguna vez quisieron resolver un misterio.

Pero si los disfraces de la China Suárez generan admiración y nostalgia, hay un giro de ternura inevitable este año: el protagonismo de sus hijos, quienes le toman el relevo en la pasión por Halloween. Las imágenes de esta jornada reciente hablan de una fiesta compartida y de la transmisión, escena a escena, del gusto por el asombro y la transformación.

En la primera fotografía, su hijo Amancio aparece en primer plano, mitad rostro de Spiderman, mitad villano oscuro y fantástico: maquillaje que cubre la cara de negro y blanco, simula fauces y grietas, mientras los ojos dan brillo a la inocencia intacta. Detrás, globos verdes y naranjas multiplican el ambiente festivo.

Los detalles de la celebración estuvieron hasta en la comida

El resto es puro movimiento: su hija viste un vestido negro largo de volados y tul, peinada con dos trenzas rubias, homenaje a Merlina Addams. Salta sobre la cama elástica, la sonrisa abierta y el rostro iluminado por luces rosadas. A su lado, el hermano Spiderman, atento al juego, completa la escena de complicidad entre hermanos y disfraces.

Ambos, rodeados de juegos, encarnan lo más genuino de la fiesta: la infancia convertida en carnaval, donde la alegría y el miedo coexisten en una misma noche, y los disfraces—como en el caso de su madre—son una forma de narrar, crear y perpetuar historias propias.

Así, la saga de Halloween en la casa de la China Suárez se renueva: de los personajes adultos y las máscaras magistrales de Eugenia, a los saltos, maquillajes y gritos de sus hijos. Una tradición que crece, se transforma y sobrevive, año tras año, en cada foto compartida con millones en las redes y en el recuerdo íntimo de una familia que sabe celebrar la magia de lo efímero.