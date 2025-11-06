Teleshow

Así vive Dua Lipa la previa a sus recitales en River: salidas porteñas, familia y saludos eufóricos en Buenos Aires

Acompañada por sus padres y su hermana, la estrella británica-albanesa se instaló en un hotel de lujo y desató la locura de los fans. Mientras anticipa dos shows impactantes, disfrutó de la gastronomía local y la calidez del público

A poco tiempo de su llegada a la Argentina, Dua Lipa vio los fanáticos esperándola en la puerta de su hotel y los saludó (Instagram/@valentinpavarin)

El regreso de Dua Lipa revolucionó Buenos Aires y volvió a colocar a la cantante británica-albanesa en el centro de todas las miradas. A tres años de su arrollador debut local en el Campo Argentino de Polo, la artista eligió nuevamente nuestro país como una de las paradas clave de su exitosa gira Radical Optimism Tour. En pleno auge de su carrera y con una comunidad de fans que no para de crecer, Dua se prepara para encender el Estadio Monumental este viernes y sábado con dos shows que prometen ser inolvidables, repitiendo la locura que ya hizo vibrar Argentina en 2022.

Las primeras postales urbanas de la estrella internacional no tardaron en llegar. El miércoles, apenas caída la noche, las cámaras la captaron saliendo del lujoso hotel en Recoleta donde se hospeda junto a su equipo y su hermana, Rina Lipa. Con el clásico séquito de seguridad y decenas de seguidores apostados en la puerta, la cantante respondió a la ovación con una sonrisa, saludos y besos antes de subir a una camioneta negra, marcando el inicio de su plan porteño.

La jornada continuó con una escala gastronómica en un reconocido restaurante de Villa Crespo, donde los fanáticos volvieron a arremolinarse en busca de un saludo o, con suerte, una selfie. La artista no esquivó la oportunidad: antes de retirarse, se detuvo a retratarse con una joven admiradora, mostrando ese costado relajado y cercano que tanto disfrutan quienes la siguen.

Los padres de la artista
Los padres de la artista también se sumaron en su vista a la Argentina (@lipasdaily/X)
Dua Lipa con dos fans
Dua Lipa con dos fans poco después de su llegada al país (Instagram/@dlipargentina)

Pero la experiencia argentina de Dua Lipa no solo fue compartida con su hermana. Sus padres, Anesa y Dukagjin, también aprovecharon la visita para acompañarla. Su madre, incluso, posteó desde sus historias el cartel que anuncia las fechas de los shows de su hija en Buenos Aires, celebrando la presencia de toda la familia en este tramo del tour.

Mientras tanto, los fans no pierden detalle de cada movimiento. El club de fans local alimentó la expectativa al publicar los avances del montaje en River Plate, revelando que la pasarela del escenario tendrá 20 metros de extensión y se sumará a un segundo escenario sorpresa, buscando que todos los presentes tengan una experiencia inolvidable.

A tan solo un día de su primer show en River, Dua Lipa aprovechó para cenar en un restaurante del barrio porteño de Villa Crespo (Instagram/@trainingseason)

Cabe mencionar que su última visita al país también tuvo una mezcla entre sus obligaciones laborales y el deseo de conocer la ciudad. En ese entonces, acompañada por un fuerte operativo de seguridad que revolucionó la zona, Dua sorprendió a todos al visitar la emblemática Librería El Ateneo, ese templo de libros y cultura porteña que sobrevive en el mítico edificio del antiguo Cine Grand Splendid sobre Avenida Santa Fe. La artista recorrió los salones y no dudó en sumar algunas compras, pero además se llevó todas las miradas: cada paso que daba era acompañado por fans y curiosos que llenaron de flashes y suspiros el histórico lugar.

Pero la escapada porteña de la intérprete de “Houdini” no terminó ahí. Una vez más, Lipa demostró su espíritu explorador y se animó a una parada obligada para turistas de todo el mundo: el Cementerio de la Recoleta. Sin la compañía de su equipo ni guardaespaldas a la vista, la cantante eligió recorrer el emblemático camposanto en absoluta soledad, perdiéndose entre los laberintos de mausoleos y la atmósfera íntima del barrio, regalando así otra postal tan inesperada como auténtica de su paso por Buenos Aires.

Anesa, la madre de la
Anesa, la madre de la artista, compartió una foto de un cartel sobre el show (Instagram/@anesalipa)
El armado de la pasarela
El armado de la pasarela de 20 metros y el segundo escenario para los dos shows (Instagram/@dlipargentina)

La vuelta de Lipa es un fenómeno que trasciende la música: la artista mantiene una relación única con el país desde su desembarco como telonera de Coldplay en 2017 en el Estadio Único de La Plata, cuando su popularidad ya asomaba y el furor por conseguir entradas derivó en un show propio en el Teatro Vorterix. El salto fue definitivo en 2022 con las dos funciones agotadas del Campo Argentino de Polo, hitos que explican por qué hoy, con el Radical Optimism Tour, Buenos Aires volvió a latir a su ritmo. La ciudad se prepara para dos noches de puro talento, pop y euforia, con una estrella que terminó de conquistar no solo los charts, sino el corazón de todo un país.

Temas Relacionados

Dua LipaRadical Optimism TourBuenos AiresArgentinaRina LipaAnesa LipaDukagjin LipaEstadio MonumentalRiver Plate

