Redes al rojo vivo: Zaira Nara, Bauletti y la trama de un impactante ramo de flores sin remitente

Bauleti y los rumores de romance con Zaira Nara

El aire de las redes sociales ardió en las últimas semanas, entre rumores, indirectas y desafíos sutiles. El nombre de Zaira Nara volvió a estar en boca de todos por su supuesto romance con el streamer Bauletti. Los cruces entre ambos, lejos de ser actos privados, incendiaron la curiosidad de miles.

Todo comenzó con un comentario público. Santiago Baietti (tal su nombre real), sin rodeos, lanzó: “Usá la remera o me enojo”. La respuesta de Zaira Nara levantó más de una ceja: “Sos de enojo fácil últimamente”. El centro de la broma, una remera con el rostro y el nombre del streamer, un obsequio peculiar que desató un diálogo repleto de dobles sentidos. ¿Quién podría resistirse a leer entre líneas cuando cada palabra parece un guiño deliberado?

El impactante ramo de rosas que recibió Wanda Nara

No pasó mucho tiempo antes de que una tercera voz detonara la situación. Wanda Nara apareció en escena con una de sus frases inconfundibles: “Si blanquean, ya lo autorizo a venir al asado del domingo familiar”. Nadie en la familia Nara se queda callado, y la menor del clan tampoco. “Primero tenemos la comunión el sábado”, lanzó Zaira, deslizando el recordatorio de un evento mucho más íntimo y señalando veladamente que quizá hay prioridades familiares por delante de cualquier otra cosa.

Ese sábado fue un día clave. Después de meses sin mostrarse juntos, Zaira y Jakob Von Plessen coincidieron por primera vez en mucho tiempo, conectados por un rito familiar: la Primera Comunión de Malaika, la hija que comparten. Se separaron en 2022, tras ocho años de relación, pero hoy, dicen sus círculos cercanos, el respeto y la madurez reinan en su trato. Las fotos compartidas por Zaira en sus redes sociales desbordaron mensajes de apoyo: en ellas, madre y padre se dejaban ver juntos, sin rencores, frente a la mirada atenta de su hija.

Zaira presumió en las primeras horas del miércoles del regalo recibido

Pero el fuego de las sospechas volvió a prender cuando en el Instagram de Zaira Nara apareció una imagen: un impresionante ramo de flores, capturado en una foto borrosa frente a un espejo. El regalo, protagonista absoluto, dejó una duda: ¿Quién fue el autor del presente? Las preguntas comenzaron a multiplicarse a lo largo del día.

La respuesta, o más bien, una insinuación, llegó en medio del stream de Bauletti. Al abordar el tema de la fotografía, soltó: “No te das cuenta lo que es mi cuenta”, sugiriendo sin tapujos el costo elevado del ramo. Y acto seguido, con ironía, agregó: “Mañana me voy a anotar en Mercado Crédito”. La audiencia estalló: ¿había sido él? ¿Se delataba con humor? Bauleti, rápido de reflejos, aclaró que jamás había dicho de forma literal ser él el remitente. Pero, para entonces, las cartas ya estaban echadas.

Zaira Nara y Bauletti: ¿Crece un romance?

El aporte de Wanda Nara al posible romance de su hermana

El juego, el ida y vuelta, dejó expuestas preguntas que retumban en la madrugada digital: ¿Es Bauletti quien conquista el corazón de Zaira Nara? ¿O solo se trata de un divertido round en el cuadrilátero de las redes? Nada está confirmado, pero todo el mundo espera la siguiente jugada.

Por lo pronto, Zaira disfruta su soltería récord desde su separación hace seis meses del polista Facundo Pieres, según le confió a Nati Jota, en un divertido intercambio sobre los noviazgos de las famosas: “Yo realmente nunca estuve soltera como ahora. O sea, creo que es un momento récord de soltería en mi vida. O sea, ahora estoy soltera y lo vengo sosteniendo bárbaro desde, ponele desde abril, mayo”.