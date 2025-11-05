Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

Maxi López volvió a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef (Captura de video)

Maxi López decidió instalarse en Argentina para participar en MasterChef Celebrity (Telefe), pero su permanencia en el país se alterna con viajes a Suiza, donde lo esperan su esposa, Daniela Christiansson, y la hija de ambos, Elle. La aceptación del desafío televisivo implicó para el exfutbolista una rutina marcada por la distancia y los desplazamientos, ya que la modelo se encuentra cursando la etapa final de su segundo embarazo y requiere la presencia de López en momentos clave.

Acorde a la situación familiar que atraviesa, López obtuvo el permiso especial de la producción del reality para estar junto a su familia más allá de los compromisos televisivos. Esta autorización le permite ausentarse de Buenos Aires para acompañar a Daniela durante el embarazo y, especialmente, viajar a Suiza en las semanas previas al nacimiento de su segundo hijo. De este modo, la dinámica del exdelantero se divide entre la exigencia del certamen culinario y la vida cotidiana en otro continente.

En este contexto, las redes sociales se convirtieron en el principal canal para mostrar parte de sus movimientos. En las últimas horas, López compartió una postal tomada en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), señal de un nuevo viaje lejos de Argentina. La imagen retrata una taza de café con leche con espuma, acompañada por un croissant relleno de queso fundido sobre un plato blanco, ambos ubicados en una bandeja de color claro.

La foto que subió Maxi desde el aeropuerto de Ezeiza (Instagram)

La luz natural acentúa el dorado del croissant y el tono crema de la bebida, transmitiendo una atmósfera serena previa al traslado. En la fotografía también figuran el horario, las 08:29, la temperatura de 19°C y la ubicación exacta en Ezeiza, detalles que complementan el registro de la rutina marcada por la movilidad constante.

Cada desplazamiento entre ciudades y países da cuenta de la logística y las prioridades familiares apuntaladas por López durante la competencia. El cronograma personal se adapta tanto a las demandas del programa televisivo como a la necesidad de compartir los momentos importantes del embarazo de Daniela, reforzando su rol en la familia a pesar de la agenda ajustada. La combinación entre el plano profesional y el privado encuentra en las redes sociales una ventana para documentar el esfuerzo por sostener los vínculos y la presencia en las etapas decisivas que se viven en el ámbito doméstico.

Esto llegó luego de un ida y vuelta entre el matrimonio en redes sociales. Mientras López se adapta al ritmo del programa y a su estadía lejos del hogar, el vínculo se sostiene firme: tanto en las redes sociales como puertas adentro, la pareja da muestras claras de acompañamiento y apoyo a pesar de los kilómetros que los separan y de los rumores que surgieron de un posible distanciamiento.

El apoyo de Daniela y la pequeña Elle al programa de Maxi (Instagram)

La separación física responde exclusivamente a la apuesta profesional del exdelantero de River Plate, quien eligió instalarse temporalmente en Buenos Aires durante su participación en el programa televisivo. Ante esta circunstancia, Daniela permanece en Suiza junto a la hija que comparten, afrontando el manejo cotidiano del hogar y la expectativa ante el pronto nacimiento de su segundo hijo. Distintas publicaciones de ambos en redes sociales evidencian que la cotidianeidad familiar continúa pese a la distancia, y que el respaldo mutuo permanece firme.

Mientras culmina la etapa de gestación, Christiansson ajusta rutinas para mantenerse cerca del futbolista y celebrar sus pequeñas victorias en el programa. Según muestran en sus cuentas, el impulso familiar viaja sin escalas entre ambos países. Un ejemplo concreto se vio cuando López publicó en sus historias de Instagram una foto de Daniela y la pequeña Elle acostadas en la cama, en Suiza, siguiendo una nueva emisión del reality argentino.

Sobre la imagen, agregó los emojis de una bandera del país europeo, una televisión y un bícep, acompañados por la frase: “Team Maxi Suiza. Haciéndome el aguante en MasterChef Argentina”. La respuesta llegó enseguida por parte de Christiansson, quien no solo republicó la imagen en sus propias historias, sino que le sumó un mensaje simple y directo: “Siempre con vos”.