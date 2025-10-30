Daniela Christiansson mostró junto a su hija quién la acompaña en su embarazo lejos de Maxi López

En la recta final de su gestación, Daniela Christiansson mostró a su compañía incondicional (Instagram)

En la vida de Maxi López y Daniela Christiansson, los días transcurren entre cambios, emociones y una cuenta regresiva marcada por la llegada del segundo hijo de la pareja. En pleno torbellino de proyectos y con la familia repartida entre la Argentina y Europa, cada gesto y cada detalle cobran un nuevo significado mientras transitan uno de los momentos más movilizantes de sus vidas. Y es en medio de esa revolución cotidiana donde Daniela decidió compartir un costado íntimo de su rutina: su compañía durante los últimos momentos de la gestación.

La modelo sueca dejó ver a través de Instagram quién la acompaña en los minutos más sensibles y esperados: fue con una imagen de Kika, su fiel mascota, echada a sus pies mientras ella descansaba y se preparaba, en cuerpo y alma, para la inminente llegada de su bebé. “Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, escribió Daniela, junto a emojis de brillos y corazones, tanto en inglés como en español. La frase, tan simple como poderosa, enfatizó su vínculo con la mascota y dejó en claro lo importante que es para ella contar con esa presencia incondicional en estos días especiales.

La historia de Kika es también parte esencial de la familia. La perra, de raza japonesa akita inu, llegó a la vida de la pareja en 2020, como un regalo de Maxi para Daniela, cuando aun vivían juntos en una mansión en Italia. Desde entonces, el paso de la mascota ha sido tan relevante que incluso tiene su propia cuenta en las redes sociales, donde Christiansson suele compartir instantáneas de sus paseos, cumpleaños, como el quinto, celebrado en junio, y gestos de ternura cotidiana. También estuvo acompañando a Daniela durante el embarazo de Elle, la hija mayor, cumpliendo el rol de guardiana y sostén en aquellos días de espera, repitiendo esa complicidad ahora que se acerca el nacimiento del segundo niño.

En esta nueva etapa, el sentimiento de embarazo se mezcla con la nostalgia y la distancia. López regresó en las últimas semanas a la Argentina para afrontar las intensas grabaciones de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe), hecho que obligó a la familia a separarse momentáneamente. La despedida, inevitable y emotiva, quedó registrada en una galería de fotos que Daniela subió a sus redes: postales de momentos en familia, risas y abrazos con Maxi y la pequeña Elle, justo antes de la partida del exfutbolista.

Las palabras elegidas por la modelo para acompañar ese álbum virtual fueron tan sinceras como conmovedoras. “Cuando tu corazón se rompe en silencio, pero tu mente susurra: ‘solo es un adiós por ahora’. El amor nos da paciencia y la razón nos recuerda que es lo correcto, por ahora”, escribió en inglés, confesando así la mezcla de tristeza y comprensión que embarga a quienes viven relaciones a la distancia.

Además, Daniela sumó un guiño en castellano: “Te esperamos, amor. Gracias por estos días juntos”. Una frase que, acompañada de imágenes de la pareja y su pequeña hija, terminó de cerrar el círculo de ternura y espera compartida.

En este séptimo mes de embarazo, para Christiansson, los días están marcados por pequeños rituales que la ayudan a transitar la ausencia de Maxi y a prepararse para la llegada del nuevo integrante de la familia. La meditación con Kika a su lado, los paseos junto a Elle y la construcción de una atmósfera de calma y contención definen esta etapa de su vida. La mascota, que ya fue protagonista en el primer embarazo, es ahora más que nunca bastión emocional y silenciosa compañera en las horas de incertidumbre y alegría.

Así, entre panza, perro y valijas, la pareja navega este presente de emociones encontradas apoyándose en el amor, los recuerdos y la promesa de un futuro en familia, donde cada integrante cumple un papel fundamental. La cuenta regresiva sigue su curso y, por ahora, las imágenes y los mensajes que viajan entre continentes son el puente más fuerte para mantener latiendo el corazón del hogar.