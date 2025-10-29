Teleshow

Sofía Gonet se lució con su plato en MasterChef y su dedicatoria sorprendió a todos: “Perdoname, volvamos”

La influencer brilló con unas ribs con papas pay, y recordó que era una comida que hacía con su ex, Homero Pettinato. La reacción del comediante

Durante la gala de eliminación del martes —una excepción en el calendario habitual de MasterChef Celebrity (Telefe)— Sofía “La Reini” Gonet fue una de las protagonistas indiscutidas de la noche. La joven deslumbró al jurado con unas ribs al horno acompañadas de papas pay crocantes y chutney de manzana, y sorprendió con una confesión personal que involucró a Homero Pettinato, su expareja.

Su participación comenzó entre nervios y humor: “Es imposible leerles la mente, imposible. Mucho silencio. Necesito que me digan ya qué, qué, qué”, confesó ansiosa al jurado cuando sirvió el plato. La devolución llegó tan pronto como probaron las ribs. “Está súperbien el plato”, sentenció Damián Betular, mientras Wanda celebró con un “¡Guau!” acompañado de aplausos. Desbordada de emoción, Sofía exclamó: “Es el día más feliz de mi vida”.

Betular profundizó con elogios: “La cocción de las ribs está supertierna, tiene un sabor espectacular. El chutney la verdad que te quedó muy bien. Tenía un poco de miedo con el azúcar negro, pero te quedó muy bien. Está especiado, no te quedó tanto, te quedó como una salsa. Está bien de sal, está bien de pimienta, el plato está…” Wanda la interrumpió nuevamente admirada: “¡Qué bien!”, mientras la participante no podía ocultar la felicidad: “Ay, no lo puedo creer, me emociono”. Betular remató: “Hay una luz”, y la propia Reini, visiblemente emocionada, reconoció: “Me emociona un montón esto. Jamás pensé que me iba a poner tan feliz de cocinar algo bien”.

Fue Germán Martitegui quien le dio una bienvenida simbólica al estudio y también a su evolución gastronómica: “Hoy le quiero dar la bienvenida a cuatro cosas a MasterChef: al chutney, al cerdo bien cocido, a las papas pay bien hechas y a la Reini”. Entre risas y lágrimas, Sofía concluyó: “Llegó la Reini cocinera, que es algo que desconocíamos todos”. Donato de Santis sumó: “Mucho instinto también. Te vi cocinar, estabas ahí, dejaste fluir, hiciste un plato extremadamente simple en su presentación. Alguna complejidad en ese chutney, donde hay el agridulce que estábamos buscando. Así que sentite orgullosa”.

El cierre del jurado fue unánime, invitando a la participante a disfrutar el logro: “Te salió muy bien, te salió muy bien”, aseguró Martitegui, con La Reini agradeciendo una y otra vez: “Muchas gracias, de verdad, estoy muy contenta. Qué bueno”. Wanda Nara la definió como “un hallazgo”, y no se privó del humor en el elogio: “Esos zapatos… ¿Y caés con ese plato? No hay hombre que se resista”. “Ay, ¿viste?”, replicó Sofía, divertida.

La confesión divertida finalmente llegó: “Yo cocinaba ribs con mi ex, que es amigo de Betu. Y hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo. Vuelve conmigo. Por favor, perdoname. Borro el video de TikTok. Perdoname, volvamos”, lanzó en cámara, combinando humor, ternura y un guiño al pasado.

La noche terminó con la influencer aplaudida por los jurados, con el reconocimiento unánime de haber presentado uno de los mejores platos de la velada y, con su espontaneidad, brindando uno de los momentos más recordados y genuinos del reality.

La reacción de Homero a las palabras de su expareja en MasterChef Celebrity causó sensación en redes sociales por su inconfundible toque de humor e ironía. Luego de que Gonet sorprendiera en el programa Pettinato respondió de manera pública en la cuenta oficial de MasterChef Argentina.

Homero dejó su marca en los comentarios con el emoji de un hombre embarazado, un mensaje tan breve como singular que rápidamente acumuló miles de likes y cientos de respuestas. El uso inesperado de este emoji, cargado de ironía y guiño al absurdo, reforzó el juego mediático entre ambos y demostró que la historia continuó generando impacto en los seguidores, quienes interpretaron la respuesta como una aceptación lúdica del ida y vuelta lanzado en televisión.

