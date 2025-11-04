Nico Vázquez habló de Gonzalo Gerber, expareja de Dai Fernández: “Fuimos compañeros pero no éramos amigos”

Previo a emprender la maratón de Rocky en Estados Unidos, Nico Vázquez habló sobre su presente laboral y cómo está en el panorama sentimental (Puro Show – El Trece)

En las últimas horas, la foto de Nico Vázquez y Dai Fernández a punto de embarcar rumbo a Nueva York se convirtió en una de las postales más comentadas del mundo artístico. La pareja, que conquistó la atención del público por su romance recientemente confirmado y el éxito arrollador de la obra Rocky, fue capturada por las cámaras antes de embarcarse hacia Estados Unidos. El viaje no solo es romántico, también se sumarán a la tradicional maratón Rocky Run, en medio de reuniones y un frenético calendario de proyectos profesionales y personales. Y, antes de poner un pie en el avión, Nico se detuvo a hablar con la prensa con la sinceridad habitual sobre este presente tan especial.

Respecto al viaje, Nico se mostró exultante por la posibilidad de llevar el fenómeno de Rocky a otras latitudes y deslizó un sueño que parece cada vez más cerca. En diálogo con Puro Show aseguró: “Estamos muy felices. Estamos, si Dios quiere, con la posibilidad de que a Sylvester Stallone lo podemos traer el año que viene a Argentina, con un crecimiento tremendo con la obra“. Y continuó hablando sobre el proyecto que arrasa en el teatro Lola Membrives: ”Vamos a hacer una buena promoción, imágenes nuevas. Y además, con reuniones que tienen que ver con Stallone y con mi sueño, que ojalá que pueda lograrlo. Estamos muy cerca y eso me da mucha felicidad. Es histórico, realmente, no solo por lo que pasa con el público y la cantidad de gente que viene a vernos, sino por cómo se elevó la vara con la producción”.

Sobre la naturaleza del viaje, Nico destacó que, si bien hay trabajo fuerte, también habrá tiempo para disfrutar junto a su novia y el resto de sus compañeros. “Nos vamos a distender con todo el equipo, como lo hacemos siempre cuando trabajan conmigo. La gente trabaja muy tranquila y obviamente que vamos a laburar mucho, pero también tenemos la posibilidad de la reunión en Nueva York, entonces podemos ir a ver teatro, pasar un buen momento, comer. Este es un equipo que come mucho”, aseguró Vázquez frente a la cámara.

Nico y Dai rumbo a Nueva York en medio del éxito de la obra de Rocky (RSFotos)

El actor también hizo referencia a la especial conexión que mantiene con su flamante pareja, con quien blanqueó la relación recientemente a pocos meses de separarse de Gimena Accardi. “Estoy tratando de vivir el momento día a día, aquí ahora le doy mucha bola a eso. Nos sentimos bien, nos queremos mucho, nos vamos conociendo desde otro lugar y eso está bueno. Siento que no quiero hablar de esto. Siento que la historia la quiero contar más para adentro que para afuera y estoy muy contento. Y gracias por decirme que se ve bien, porque me siento bien y eso está bueno”.

Consultado sobre Gonzalo Gerber, expareja de Dai, Nico fue claro y dejó de lado cualquier versión de enemistad entre ambos. “No tendría por qué tenerlo. No me sorprende. Gonza es un muy buen tipo. Ha sido un gran compañero para mí. Hemos trabajado muy bien y obviamente ha tenido una relación con Dai hermosa, así que también le deseamos lo mejor y que esté muy bien”, aseguró.

El actor y su flamante pareja se prepararon para embarcarse en una aventura que combina trabajo con diversión (RSFotos)

El actor tampoco esquivó preguntas sobre su anterior pareja, Gimena, y habló de la relación fluida que mantienen: “Voy a tener contacto con Gime permanentemente porque vamos a ser familia siempre. Son muchos años y obviamente tratamos de estar al habla por otras cosas. Tengo tres mascotas que no las puedo ver porque son gatos, no lo puedo mover del lugar, pero siempre le pregunto cómo están. Y mucha familia en común, así que siempre estamos ahí”.

Sobre los rumores de distancia con Gerber, quien dejó de seguirlos en las redes, Nico adoptó un tono distendido: “No puede ser, yo qué sé. Si no lo hubiera dicho, si no lo dijo... Y además, siento que éramos compañeros, así que nunca fuimos amigos. Él volvería a trabajar conmigo también. Y yo con él. Es un bailarín muy talentoso y cuando laburé con él, laburamos muy bien. Así que ojalá que se dé, siempre hay mucho proyecto”.

De esta manera, la pareja de Vázquez y Fernández vive días agitados y plenos, repartidos entre el trabajo, el amor y los nuevos sueños en común. El viaje a Nueva York suma capítulos a una historia que mezcla éxitos y desafíos, sin dejar de lado el valor de los afectos y la pasión por el teatro.