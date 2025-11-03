Teleshow

La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez y Dai Fernández

El bailarín, exnovio de la actriz y de gira con Cazzu en México, fue tajante en medio de la consolidación del vínculo amoroso de su expareja y el protagonista de Rocky

Guardar
La reacción de Gonzalo Gerber
La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez Dai Fernández y Nico Vázquez (Instagram)

La aparición de una foto romántica de Dai Fernández y Nico Vázquez disfrutando de la noche porteña marcó un punto de inflexión en Gonzalo Gerber, expareja de la actriz.

Tras la difusión de la imagen, en la que los actores aparecen juntos y en actitud cercana durante una velada nocturna, el bailarín tomó la decisión de dejar de seguir en Instagram tanto a su exnovia como al protagonista de Rocky, estableciendo así un distanciamiento público que no pasó inadvertido para sus seguidores. Luego de los mensajes de agradecimiento y buena onda que intercambiaban en el pasado, el exganador del Bailando junto a Flor Vigna optó por una tajante decisión enfocada en mirar hacia adelante.

La reacción de Gerber, actual integrante de la gira de Cazzu, en el entorno virtual se produjo poco después de que la relación entre Dai y Nico dejara de ser un rumor para convertirse en una realidad visible. La imagen, difundida por una cuenta de espectáculos, mostraba a la nueva pareja compartiendo un momento íntimo en un restaurante porteño, con gestos de complicidad y cercanía.

La foto de Nico Vázquez
La foto de Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutando de la noche porteña (LAM, Instagram)

El trasfondo de este nuevo romance está marcado por rupturas recientes. Nico Vázquez se separó de Gimena Accardi tras 18 años de relación, luego de que ella admitiera públicamente una infidelidad. Por su parte, Fernández puso fin a su noviazgo de siete años con Gerber. La cercanía entre los ahora protagonistas de la noticia comenzó en el ámbito laboral, cuando compartían escenario en la obra Rocky, y se transformó en una relación sentimental poco después de sus respectivas separaciones. Los rumores sobre el vínculo circularon durante algunas semanas, hasta que el propio Vázquez decidió confirmarlo.

La exposición de la pareja no se limitó a la imagen viral. En los días previos, se difundieron otras fotos que los mostraban juntos fuera del teatro, disfrutando de salidas y momentos de intimidad. Una de estas imágenes, los retrataba relajados y sonrientes, alejados del entorno laboral. A pesar de la atención mediática, Fernández y Vázquez han optado por mantener cierta discreción en el ámbito teatral, evitando aparecer juntos al finalizar las funciones de la exitosa obra que comparten.

En este contexto, la figura de Gerber cobró relevancia no solo por su reacción en redes, sino también por su presente profesional y personal. Tras la ruptura con Fernández, el bailarín se trasladó a México, donde participa como parte del equipo de bailarines en la gira de la cantante Cazzu. En medio de rumores que lo vinculan con la artista, Gerber compartió en sus historias de Instagram una imagen desde Monterrey, acompañada del último tema musical de Cazzu, “Balada Malvada”. Este gesto fue interpretado por algunos como una respuesta sutil a los comentarios mediáticos y reflejó tanto su estado de ánimo como su nueva etapa lejos de la Argentina.

Gonzalo Gerber fue vinculado con
Gonzalo Gerber fue vinculado con Cazzu (Instagram)

Las versiones sobre un posible acercamiento entre Gerber y Cazzu surgieron en un programa de televisión, donde se habló de una relación marcada por la empatía, la buena sintonía y la frecuencia de los encuentros laborales. “Me dicen: ‘Excelente relación, acercamiento, empatía, charlas…’”, relató una de las panelistas, mientras otros integrantes del equipo destacaron la posibilidad de que la amistad evolucione hacia algo más. Sin embargo, hasta el momento, no existe confirmación de un romance, y las señales públicas apuntan a una relación profesional y de camaradería.

En cuanto a su situación emocional, quienes lo conocen aseguran que Gerber quedó afectado por la ruptura, pero hoy enfocado en su trabajo y en la posibilidad de recomenzar. Desde Guadalajara, donde se encuentra actualmente junto a Cazzu por compromisos artísticos, el bailarín agradeció el apoyo recibido y anticipó que, a pesar de los cambios personales, su carrera y sus proyectos siguen adelante.

Temas Relacionados

Dai FernándezNico VázquezGonzalo GerberCazzu

Últimas Noticias

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

Luis Ventura, Camilo García, Marcelo Polino, Tartu, Marcela Tauro y Daniel Ambrosino junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron parte de un especial en el que revivieron algunos de los momentos más recordados del ciclo

El reencuentro de los históricos

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La bailarina sorprendió al calmar con dulzura a un gato, un perro y un caballo en medio del caos hogareño, mientras Alex Caniggia grababa la divertida escena

Melody Luz mostró en video

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no era lo que tenías que decir!”

Entre relatos divertidos y emociones a flor de piel, las dos mujeres revivieron el inicio de un vínculo y los secretos de la separación entre la mediática y Maxi López que no habría sido tal como se contó

La desopilante confesión entre Nora

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La cantante denunció misteriosos accesos a sus redes. Entre presentaciones musicales y amistades busca reconstruir su vida personal y profesional

Lourdes Fernández enfrenta una nueva

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

La panelista y el exfutbolista mostraron cómo se vieron interrumpidos inesperadamente en medio de su velada juntos. El video

La romántica escapada de Mica
DEPORTES
Faustino Oro eliminó a un

Faustino Oro eliminó a un gran maestro croata y es el único argentino que sigue en carrera en la Copa del Mundo de Ajedrez

Se confirmó la lesión de Facundo Colidio en River: el rompecabezas que deberá armar Gallardo para el Superclásico con Boca

La contundente frase de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor que él

Las tiernas fotos que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron del cumpleaños de su hijo Thiago: el guiño al Barcelona

Racing visita a Central Córdoba de Santiago del Estero con la obligación de ganar para no postergar su futuro en el Clausura

TELESHOW
El reencuentro de los históricos

El reencuentro de los históricos de Intrusos por sus 25 años entre anécdotas memorables y la ausencia de Jorge Rial

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no era lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

INFOBAE AMÉRICA

Persecución en Venezuela: crecen las

Persecución en Venezuela: crecen las detenciones sin información pública ordenadas por la dictadura de Nicolás Maduro

Estados Unidos solicitó a la ONU sancionar a siete embarcaciones que violaron el embargo comercial a Corea del Norte

Una maravilla argentina bajo el Paraná: así es el túnel subacuático que une dos provincias y es récord continental

Último día de campaña en Nueva York: los candidatos intensifican el pulso a horas de las elecciones

Así es la nueva súper heladera inteligente de Samsung: usa full IA y tiene dos motores, como los autos híbridos