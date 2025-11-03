La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez y Dai Fernández

La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez Dai Fernández y Nico Vázquez (Instagram)

La aparición de una foto romántica de Dai Fernández y Nico Vázquez disfrutando de la noche porteña marcó un punto de inflexión en Gonzalo Gerber, expareja de la actriz.

Tras la difusión de la imagen, en la que los actores aparecen juntos y en actitud cercana durante una velada nocturna, el bailarín tomó la decisión de dejar de seguir en Instagram tanto a su exnovia como al protagonista de Rocky, estableciendo así un distanciamiento público que no pasó inadvertido para sus seguidores. Luego de los mensajes de agradecimiento y buena onda que intercambiaban en el pasado, el exganador del Bailando junto a Flor Vigna optó por una tajante decisión enfocada en mirar hacia adelante.

La reacción de Gerber, actual integrante de la gira de Cazzu, en el entorno virtual se produjo poco después de que la relación entre Dai y Nico dejara de ser un rumor para convertirse en una realidad visible. La imagen, difundida por una cuenta de espectáculos, mostraba a la nueva pareja compartiendo un momento íntimo en un restaurante porteño, con gestos de complicidad y cercanía.

La foto de Nico Vázquez y Dai Fernández disfrutando de la noche porteña (LAM, Instagram)

El trasfondo de este nuevo romance está marcado por rupturas recientes. Nico Vázquez se separó de Gimena Accardi tras 18 años de relación, luego de que ella admitiera públicamente una infidelidad. Por su parte, Fernández puso fin a su noviazgo de siete años con Gerber. La cercanía entre los ahora protagonistas de la noticia comenzó en el ámbito laboral, cuando compartían escenario en la obra Rocky, y se transformó en una relación sentimental poco después de sus respectivas separaciones. Los rumores sobre el vínculo circularon durante algunas semanas, hasta que el propio Vázquez decidió confirmarlo.

La exposición de la pareja no se limitó a la imagen viral. En los días previos, se difundieron otras fotos que los mostraban juntos fuera del teatro, disfrutando de salidas y momentos de intimidad. Una de estas imágenes, los retrataba relajados y sonrientes, alejados del entorno laboral. A pesar de la atención mediática, Fernández y Vázquez han optado por mantener cierta discreción en el ámbito teatral, evitando aparecer juntos al finalizar las funciones de la exitosa obra que comparten.

En este contexto, la figura de Gerber cobró relevancia no solo por su reacción en redes, sino también por su presente profesional y personal. Tras la ruptura con Fernández, el bailarín se trasladó a México, donde participa como parte del equipo de bailarines en la gira de la cantante Cazzu. En medio de rumores que lo vinculan con la artista, Gerber compartió en sus historias de Instagram una imagen desde Monterrey, acompañada del último tema musical de Cazzu, “Balada Malvada”. Este gesto fue interpretado por algunos como una respuesta sutil a los comentarios mediáticos y reflejó tanto su estado de ánimo como su nueva etapa lejos de la Argentina.

Gonzalo Gerber fue vinculado con Cazzu (Instagram)

Las versiones sobre un posible acercamiento entre Gerber y Cazzu surgieron en un programa de televisión, donde se habló de una relación marcada por la empatía, la buena sintonía y la frecuencia de los encuentros laborales. “Me dicen: ‘Excelente relación, acercamiento, empatía, charlas…’”, relató una de las panelistas, mientras otros integrantes del equipo destacaron la posibilidad de que la amistad evolucione hacia algo más. Sin embargo, hasta el momento, no existe confirmación de un romance, y las señales públicas apuntan a una relación profesional y de camaradería.

En cuanto a su situación emocional, quienes lo conocen aseguran que Gerber quedó afectado por la ruptura, pero hoy enfocado en su trabajo y en la posibilidad de recomenzar. Desde Guadalajara, donde se encuentra actualmente junto a Cazzu por compromisos artísticos, el bailarín agradeció el apoyo recibido y anticipó que, a pesar de los cambios personales, su carrera y sus proyectos siguen adelante.