La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

La Joaqui celebró su mejor momento personal y profesional junto a Luck Ra (Video: LAM, América TV)

En medio de un gran momento profesional, La Joaqui atraviesa también una de las etapas más plenas de su vida personal. Luego de su esperado debut en MasterChef Celebrity (Telefe) y mientras disfruta de su romance con Luck Ra, la cantante marplatense volvió a mostrarse abierta y sincera al hablar de su relación con el cordobés, uno de los artistas más exitosos del país.

Durante una entrevista con LAM (América TV), la intérprete de Butakera no solo confirmó el gran presente amoroso que atraviesan, sino que además se permitió hablar de lo que siente con la naturalidad que la caracteriza. “Es verdad que él está en todo lo que lo necesite. Se hace cargo de todo: de mi corazón, del hogar, de nuestra estabilidad emocional, de todo. Él es el tipazo más tipazo de la Argentina”, expresó con una sonrisa que lo decía todo.

La charla surgió a partir de un rumor que indicaba que Luck Ra podría reemplazarla como participante en el reality culinario. Sin embargo, lejos de alimentar las especulaciones, la cantante aprovechó la oportunidad para elogiarlo. “Si en algún momento yo no pudiera venir, no tengo duda de que sacaría el arpón por mí, porque es un capo”, dijo, con una sonrisa, dejando entrever la complicidad y admiración mutua que los une.

La cantante destacó el apoyo incondicional de Luck Ra en su vida

Consultada sobre si había planes de casamiento, la artista fue clara: “No, todavía no nos casamos. Chicos, hace un año y medio salimos. Estamos disfrutando. Estoy prolongando el período de luna de miel, de conquista, que es tan bonito. Estoy encontrando maneras de enamorarlo todos los días”.

En la misma entrevista, la cantante reflexionó sobre lo que representa este vínculo en su vida: “No me vieron querer nunca antes a nadie. Era una persona a la que le costaba confiar. Pero cuando llega el amor de verdad, fluye solo. Uno intenta que las cosas funcionen y no son. Intentás que tu círculo entre en un cuadrado, y no va a entrar. Pero cuando llega la persona que es, las cosas fluyen solas, y estoy viviendo eso ahora”.

La Joaqui, que suele mostrarse fuerte y frontal, habló desde un lugar más íntimo, mostrando un costado tierno y genuino que conmovió incluso a los cronistas presentes. “Estoy sumamente agradecida. No había encontrado antes a alguien que maneje los mismos códigos o valores que yo”, agregó.

La artista reveló que no hay planes de casamiento y disfruta la etapa de conquista

Esa mezcla de amor y vulnerabilidad también se vio reflejada hace algunas semanas, cuando La Joaqui visitó el programa Tapados de laburo en el canal de streaming OLGA. Allí habló por primera vez del motivo por el cual todavía no grabó una canción con su pareja, a pesar de que sus fans vienen pidiéndolo desde hace meses.

“Hay una situación que me pasa que es muy controversial, porque siento que hay tanta energía integrada en que algún día hagamos algo juntos... me preocupa mucho fallar”, confesó. Mientras en el estudio le aseguraban que no había manera de que algo así saliera mal, ella profundizó en lo que le genera esa expectativa: “Es tan importante para mí, significa tanto... Yo siempre hice música para disociar, para fiesta, para olvidarme de lo que estoy sintiendo. Pero esto sería distinto”.

La Joaqui explicó por qué aún no grabó una canción con Luck Ra pese a la expectativa de sus fans (Video: OLGA)

El miedo no tiene que ver con su talento, sino con la carga emocional que le genera compartir un proyecto artístico con la persona que ama. “Yo soy mucho más feliz de lo que esperaba ser en mi vida antes de morir. Es como que mi expectativa ya está superadísima”, reconoció.

Durante esa entrevista, la marplatense también habló de sus orígenes, del esfuerzo que la llevó a ser una de las voces más reconocidas del género y del impacto que tuvo la música en su vida. “Mi sueño era pagar la luz, el agua y el gas. No tenía sueños muy enormes. Solo quería tener una casa para mí y para mis hijas. Ni siquiera quería comprarla, solo alquilar algo que fuera nuestro, que nadie nos pudiera sacar”, recordó con emoción.