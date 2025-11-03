Teleshow

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

El cantante cordobés se animó a ponerse el delantal en el reality. El plato con el que estrenó las cocinas y cómo le fue con los jurados

Luck Ra debutó como reemplazo de La Joaqui en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La noche del domingo en MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un ingreso inesperado y lleno de humor: Luck Ra se sumó al reality culinario para reemplazar temporalmente a su novia, La Joaqui, quien se encontraba de gira al momento de la grabación. Desde su aparición en el estudio, el cantante cordobés mostró su carisma y desató carcajadas entre los jurados y la conductora, Wanda Nara.

“Como verán, está faltando una compañera. La dan por descartada, pero no, La Joaqui está de gira. Y nos mandó una persona que estoy segura que va a cuidar muy bien su lugar en la competencia. Bienvenido a las cocinas de MasterChef, ¡Luck Ra!”, anunció Wanda al inicio del programa.

Wanda Nara presentó a Luck
Wanda Nara presentó a Luck Ra en MasterChef Celebrity, destacando su rol temporal en lugar de su novia, La Joaqui (Foto: Prensa Telefe)

El músico ingresó sonriente, con su clásico pelo azul y una remera con la foto de ambos dentro de un corazón y la frase: “Ya saqué a bailar a mi morocha”, un guiño directo al título de uno de sus mayores hits. Después de las risas, se ganó el apodo de “pollera” por parte de sus compañeros.

“Ellos son los superiores, son los que saben, así que deben ser tratados como tal”, dijo detrás de cámaras sobre los chefs profesionales del certamen. Cuando los tuvo enfrente y saludó con un beso en la mano al jurado, formado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Wanda, divertida, lo interrumpió: “¿Ya arrancaste chupamedias? Vení para acá”.

Wanda Nara incomodó a Luck Ra con una pregunta sobre su relación con La Joaqui (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Con el delantal bordado especialmente con su nombre artístico y los apuntes que, según confesó, le preparó su “futura esposa”, Luck Ra aseguró que iba a dejarlo todo para no poner en riesgo el lugar de La Joaqui: “Vine en representación suya y tengo que poner el pecho. Vamos a dejar todo en la cancha”. Incluso, en tono cómplice, agregó: “Ella me dijo: ‘No pierdas esto, hijo de mil…’. Así que tengo una sola tarea”.

Cuando llegó el momento de cocinar, Wanda aprovechó el clima relajado para ir más allá y le preguntó si pensaba pedirle casamiento a su pareja: “¿Tenés planeada alguna pedida de…?”. A lo que él, entre risas y nervios, respondió mientras cortaba verduras: “Me vas a hacer cortar un dedo”. Pese a esa respuesta, y a que le recordó que había reinterpretado el clásico tema de Turf “Yo No Me Quiero Casar, Y Ud?”, terminó desistiendo detrás de escena: “La verdad que sí me quiero casar, pero no me lo podés preguntar mientras estoy en la cocina porque te voy a responder cualquier cosa”.

El músico se mostró decidido
El músico se mostró decidido a cuidar el lugar de La Joaqui en la competencia culinaria, siguiendo sus consejos y apuntes (Foto: Prensa Telefe)

En su primera participación, el cuartetero presentó un plato de pata de pollo con puré de zanahoria, batata y boniato con papas fritas. Lo que llamó la atención de su presentación fue la particular manera de distribuir los ingredientes: el puré resultó ser una cara, con las papas como ojos y sonrisa, y dos gajos de limones como orejas.

Ante los chefs, explicó: “Viniendo para acá me dijeron que ‘un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido’. Se me ocurrió hacer un menú kids pero manteniendo una linda gama de colores y también una mezcla armoniosa de los ingredientes”. Y añadió: “No es solo el producto. Es también cómo lo vendés”. Con humor, agregó un toque personal: entregó un papel al jurado que decía “No quiero dormir en el sillón, dejame pasar”, firmado por él.

La estrategia fue celebrada por el jurado. Donato de Santis, divertido, señaló que el plato tenía “sabor a amore mío, por vos voy a hacer cualquier cosa”. Betular, más técnico, dijo que “faltaron fritura en las papas y salsa al plato”, mientras Martitegui fue tajante: “No me gustaría estar en tu lugar”, soltó. De todas formas, subió al balcón en el primer grupo, junto a Miguel Ángel Rodríguez y Evangelina Anderson.

