La Joaqui y Luck Ra encendieron Halloween con sus disfraces inspirados en un clásico animado

La Joaqui se disfrazó de la dragona de Shrek (Foto: Instagram)

La Joaqui y Luck Ra transformaron Halloween en un fenómeno viral y repleto de complicidad con sus seguidores, al convertir en realidad el juego propuesto por sus fanáticos durante La Voz Argentina. Durante el programa, los televidentes apuntaron a la semejanza de Luck Ra con el burro de Shrek, y fue la propia Joaqui quien, lejos de esquivar la broma, se autodenominó “la dragona”, en obvia referencia al personaje femenino de la película animada. Así nació el desafío redes mediante: ¿se animarían ambos músicos a recrear esos icónicos personajes?

El primero en sumarse al desafío fue la cantante de RKT, quien compartió una serie de imágenes en las que se lució con un disfraz de dragona, apropiándose del espíritu lúdico de la consigna. Eligió un body ajustado de textura que simulaba escamas en rojo oscuro, con broches metálicos al frente y unas alas rígidas que sobresalían de su espalda. Las botas altas decoradas y su largo cabello oscuro, cayendo recto por la espalda, completaron una estética poderosa y perfectamente lograda.

En la primera fotografía, la cantante posó agachada ante un espejo, mostrando el conjunto completo mientras un pequeño perro marrón con suéter blanco sumaba ternura a la escena y una gruesa cadena y una butaca de cuero rojo aportaban el toque teatral al ambiente. Otras imágenes permitieron apreciar el disfraz en todos sus detalles: vista desde atrás, para resaltar el diseño de las alas; de perfil, mostrando los tatuajes y la impronta desafiante; y, finalmente, con una máscara de dragón cubriendo su rostro, en una pose en la que su mirada se impone en el encuadre. “Tu dragona de confianza”, escribió al pie, detonando la reacción de sus seguidores y el inicio del esperado cruce digital.

“Nos falta hacer cuatro bebes dragoncitos”, fue la picante contestación de Facundo. La respuesta llegó de parte del cantante de cuarteto, quien no tardó en cumplir la promesa hecha en redes: “1 like y me hago el disfraz del burro”, había lanzado apenas horas antes. El cantante apostó por un enterizo de felpa gris oscuro con capucha ornada con orejas, un mechón negro sintético y el rostro caricaturesco del burro bordado. En una de las fotos, aparece junto a una piscina al aire libre, llamando la atención con gestos simpáticos mientras sostiene la cola del disfraz.

Otras imágenes lo muestran en interiores: relajado sobre un sillón claro y acompañado por un perro marrón vestido de esmoquin, con un póster personalizado de fondo y una expresión tan distendida como divertida. En otro registro se lo ve recostado sobre el deck junto a la piscina y, finalmente, de pie sobre el césped con la capucha calzada, las manos sobre la cabeza y una mirada de complicidad directa a la cámara. Cada imagen subraya el clima humorístico de la propuesta y el desenfado propio de la personalidad del artista, quien remató la publicación con frases como “Alguna dragona disponible para apapachar” y “Se hizo realidad el meme”.

En los comentarios, ella había bromeado antes: “Que forma rara de proponerme casamiento, pero acepto”. La interacción entre ambos no quedó en Instagram. Luck Ra trasladó el juego a X (ex Twitter) con un mensaje: “Yo corté burro, no compro con Lord Farquaad”, mientras que La Joaqui subió otra foto y disparó: “Tenía una sola cosa que hacer y la hizo. ¿Qué hago? ¿Me caso?”.

Esta ola de disfraces digitalizados no solo alimentó el vínculo de la dupla con sus seguidores, sino que es un reflejo de la manera en que hoy los artistas potencian la viralización y la comunicación directa desde la lógica del humor y la autenticidad. A través de cada foto, pose y comentario cruzado, La Joaqui y Luck Ra transformaron una comparación espontánea en historia y fenómeno pop, demostrando que el verdadero efecto viral se logra cuando la complicidad y la creatividad encuentran espacio para desplegarse en comunidad. Así, Halloween se convirtió no solo en un juego de disfraces, sino en una celebración participativa y viral, donde la ficción, la música y la interacción se mezclaron para contar —en tiempo real y junto a miles— una historia única y compartida.