Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

En su 15ª edición, La revista del Cervantes, La Sirenita y Despertar de Primavera son los grandes favoritos. La gala será en el Teatro Coliseo, transmite La TV Pública

Llegó el día: esta noche se entregan los Premios Hugo, el galardón que distingue lo mejor del teatro musical argentino. Creado por Ricky Pashkus y Pablo Gorlero, el premio se ha consolidado como un referente al celebrar año tras año el talento, la creatividad y la excelencia de las producciones y artistas que enriquecen el género en todo el país. Será, además, una noche especial en el Teatro Coliseo ya que se trata de la 15ava edición. Transmite en vivo la TV Pública desde las 20.30 hs.

Un repaso en la lista de nominados ubica a La revista del Cervantes (con 18), La Sirenita (17) y Despertar de primavera(16) como los proyectos que acapararon mayor reconocimiento; le siguen Sandro, el gran show (14), Derecho de piso (13), Sapos secos (9), El barbero de Sevilla (9), Saraos uranistas (8), La ratoncita Pérez (7), Cuentopos de Gulubú (6), Küyén Huapi (6), Mina che cosa sei? (5), El fado de Ulises (5), Alicia, Alice by heart (4), Coraza cáscara casa (4), Pretty Woman (3) y Liza y Orson, una historia entre mandarinas (3).

La Sirenita y Despertar de
La Sirenita y Despertar de primavera llegan como favoritas; Flor Peña y Juan Ingaramo cautivaron con Pretty Wooman

En esta edición especial se suma el Premio Hugo de Oro, un reconocimiento que se otorga cada cinco años con el objetivo de destacar una contribución excepcional al teatro musical. Un galardón adicional busca resaltar el impacto y la trayectoria de quienes han dejado una huella significativa en la escena cultural local.

La lista completa de los nominados

Mejor musical

  • Despertar de primavera
  • La revista del Cervantes
  • La Sirenita
Ningún musical logró tantas nominaciones
Ningún musical logró tantas nominaciones como La Revista del Cervantes: 18 en total (Foto: Gustavo Gorrini)

Mejor music hall, café concert y/o varieté musical

  • Disney celebra: Una Navidad inolvidable
  • Laboratorio de amor
  • Mina che cosa sei?
  • Sandro, el gran show

Mejor musical off

  • Derecho de piso
  • Sapos secos
  • Saraos uranistas

Mejor dirección

  • Ana Sans - Julio Panno (Sandro, el gran show)
  • Ariel del Mastro - Marcelo Caballero (La Sirenita)
  • Fer Dente (Despertar de primavera)
  • Pablo Maritano (La revista del Cervantes)
La Sirenita alcanzó 17 nominaciones
La Sirenita alcanzó 17 nominaciones (Fuente)

Mejor coreografía

  • Andrea Servera (La revista del Cervantes)
  • Analía González (La Sirenita)
  • Vanesa García Millán (Despertar de primavera)
  • Verónica Pecollo (Sandro, el gran show)

Mejor dirección musical

  • Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)
  • Gaby Goldman (Mina che cosa sei?)
  • Ian Shifres (Derecho de piso)
  • José Luis Pagán (Sandro, el gran show)
  • Sebastián Aldea Dávila (Sapos secos)

Mejor libro de musical argentino

  • Ana Schimelman - Ian Shifres (Derecho de piso)
  • Juanse Rausch (Saraos uranistas)
  • Pedro Velázquez (Sapos secos)

Mejores letras de musical argentino

  • Gabo Illanes - Juanse Rausch (Saraos uranistas)
  • Ian Shifres (Derecho de piso)
  • Pedro Velázquez (Sapos secos)
  • Vanesa Butera (Coraza cáscara casa)

Mejor adaptación y/o traducción de libro y letras

  • Julio Panno - Ro Noziglia (Alicia, Alice by heart)
  • Marcelo Caballero - Juan Pablo Schapira (La Sirenita)
  • Marcelo Kotliar (Despertar de primavera)

Mejor música original

  • Gabo Illanes (Saraos uranistas)
  • Ian Shifres (Derecho de piso)
  • Sebastián Aldea Dávila (Sapos secos)
  • Vanesa Butera (Coraza cáscara casa)
Sandro cosechó 14 nominaciones
Sandro cosechó 14 nominaciones

Mejores arreglos musicales

  • Enzo Ferrari (Laboratorio de amor)
  • Fernando Albinarrate - Gerardo Delgado (La revista del Cervantes)
  • José Luis Pagan (Sandro, el gran show)

Mejor actuación protagónica masculina

  • Marco Antonio Caponi (La revista del Cervantes)
  • Sebastián Suñé (La revista del Cervantes)
  • Valentín Zaninelli (Alicia, Alice by heart)

Mejor actuación protagónica femenina

  • Agostina Becco (Alicia, Alice by heart)
  • Florencia Peña (Pretty Woman)
  • María Rosa Fugazot (El porvenir)
  • Trini Montiel (Despertar de primavera)

Mejor actuación masculina en music hall, café concert y/o varieté musical

  • Alan Madanes (Sandro, el gran show)
  • Diego Reinhold (Mina che cosa sei?)
  • Nacho Pérez Cortez (Sandro, el gran show)

Mejor actuación femenina en music hall, café concert y/o varieté musical

  • Elena Roger (Mina che cosa sei?)
  • Malena Rossi (Sandro, el gran show)
  • Sofía Val (Sandro, el gran show)

Mejor actuación de reparto masculina

  • Joaquín Scotta (Despertar de primavera)
  • José María Listorti (La Sirenita)
  • Mariano Magnífico (Pretty Woman)
  • Nahuel Adhami (La Sirenita)
  • Tomás Wicz (Despertar de primavera)
Tomás Wicz interpreta a uno
Tomás Wicz interpreta a uno de sus personajes favoritos de la obra, Moritz, quien resalta por su triste final

Mejor actuación de reparto femenina

  • Alejandra Radano (La revista del Cervantes)
  • Evelyn Botto (La Sirenita)
  • Iride Mockert (La revista del Cervantes)
  • Jessica Abouchain (La revista del Cervantes)
  • Paz Gutierrez (Despertar de primavera)

Mejor interpretación masculina en ensamble

  • Gonzalo Gerber (Sandro, el gran show)
  • Guido Savino (La Sirenita)
  • Julián Rubino (Alicia, Alice by heart)
  • Lare (Despertar de primavera)
  • Sacha Bercovich (La Sirenita)

Mejor interpretación femenina en ensamble

  • Noelia Vera (La sirenita)
  • Ro Noziglia (Pretty woman)
  • Valentina Pergolini (Despertar de primavera)

Mejor dirección vocal

  • Eugenia Gil Rodríguez (Despertar de primavera)
  • Fernando Albinarrate (La revista del Cervantes)
  • Ian Shifres (Derecho de piso)
  • Sebastián Mazzoni (La Sirenita)
Albana Fuentes, en su primer
Albana Fuentes, en su primer trabajo, consiguió ser honrada con la nominación (Foto: Martín Ponczyk)

Mejor producción integral

  • Ozono-MP-Los Rottenberg (La Sirenita)
  • Sandro Producciones - 3C Films - JLP Music - Torneos (Sandro, el gran show)
  • Teatro Nacional Cervantes (La revista del Cervantes)

Revelación masculina

  • Gerardo Chendo (Derecho de piso)
  • Jerónimo Giocondo Bosia (La revista del Cervantes)
  • Nicolás Sousa (Sapos secos)
  • Octavio Murillo (Despertar de primavera)

Revelación femenina

  • Albana Fuentes (La Sirenita)
  • Guadalupe Otheguy (Derecho de piso)
  • Monina Bonelli (La Diabla o cómo destruir el mundo)

Mejor diseño de vestuario original

  • Ana Sans (Sandro, el gran show)
  • La Polilla (Despertar de primavera)
  • María Emilia Tambutti (La revista del Cervantes)
  • Romina Lanzillotta - Catalina Rodríguez Loredo (La sirenita)

Mejor escenografía y/o diseño audiovisual original

  • Andrea Mercado (La revista del Cervantes)
  • Gonzalo Córdoba Estevez (Despertar de primavera)
  • Jorge Ferrari - Maxi Vecco (La Sirenita)

Mejor caracterización

  • Adam Efron (maquillaje de Saraos uranistas)
  • María Emilia Tambutti (maquillaje de La revista del Cervantes)
  • Matías Nazareno (maquillaje de La Sirenita)

Mejor diseño de luces original

  • Anteo del Mastro - Sebastián Viola (La Sirenita)
  • Leo Muñoz - Julio Panno (Sandro, el gran show)
  • Lucas Gabriel Gringas (Despertar de primavera)
  • Sebastián Francia (Derecho de piso)
  • Verónica Alcoba (La revista del Cervantes)

Mejor diseño de sonido original

  • Ariel Gato - Camilo Zentner (La revista del Cervantes)
  • Eugenio Mellano Lanfranco - Luciano Ricardi (Sandro, el gran show)
  • Gastón Briski (Despertar de primavera)
  • Rodrigo Lavecchia (Mina che cosa sei?)
Flor Peña, nuestra Pretty Wooman
Flor Peña, nuestra Pretty Wooman criolla

Mejor espectáculo musical para un solo intérprete

  • Coraza cáscara casa (Vanesa Butera)
  • La Diabla o cómo destruir el mundo (Monina Bonelli)
  • Mi vida anterior (Dennis Smith)

Mejor dirección en musical off

  • Ana Schimelman - Ian Shifres (Derecho de piso)
  • Dennis Smith (Mi vida anterior)
  • Juanse Rausch (Saraos uranistas)
  • Pedro Velázquez (Sapos secos)
  • Sebastián Suñé (Coraza cáscara casa)

Mejor interpretación masculina en musical off

  • Nacho de Santis (Sapos secos)
  • Nicolás Martín (Derecho de piso)
  • Omar Lopardo (Opereta de los bandoleros)
  • Tomás Wicz (Saraos uranistas)

Mejor interpretación femenina en musical off

  • Lucre Orlando (Sapos secos)
  • Lucía Adúriz Bravo (Saraos uranistas)
  • Victoria Baldomir (Derecho de piso)
  • Vero Gerez (Derecho de piso)

Mejor musical infantil y/o juvenil

  • Cuentopos de Gulubú
  • El barbero de Sevilla
  • El fado de Ulises
  • La ratoncita Pérez

Mejor dirección en musical infantil y/o juvenil

  • Claudio Hochman (El fado de Ulises)
  • Héctor Presa (La ratoncita Pérez)
  • María Jaunarena (El barbero de Sevilla)

Mejor coreografía en musical infantil y/o juvenil

  • Ariel Pastocchi - Matías Prieto Peccia (Küyén Huapi)
  • Marina Svartzman (Cuentopos de Gulubú)

Mejor libro en musical infantil y/o juvenil

  • Claudio Hochman (El fado de Ulises)
  • Héctor Presa (La ratoncita Pérez)
  • María Jaunarena (El barbero de Sevilla)
  • Pablo Di Felice (Liza y Orson, una historia entre mandarinas)

Mejores letras en musical infantil y/o juvenil

  • Claudio Hochman (El fado de Ulises)
  • María Jaunarena (El barbero de Sevilla)
  • Matías Prieto Peccia (Küyén Huapi)

Mejor música original de musical infantil y/o juvenil

  • Diego Lozano (La ratoncita Pérez)
  • Diego Lozano (Liza y Orson, una historia entre mandarinas)
  • Fran Gaia - Sol Bardi (Küyén Huapi)
  • Hernán Matorra (El pulpo está crudo)

Mejor interpretación femenina en musical infantil y/o juvenil

  • Carlota Blanc (El fado de Ulises)
  • Laura Penchi (El barbero de Sevilla)
  • Luli Romano Lastra (La ratoncita Pérez)
  • Sabrina Lara (Dafne y el dragón)
  • Valeria Acciaresi (La ratoncita Pérez)
Fer Dente, nominado a mejor
Fer Dente, nominado a mejor director por Despertar de primavera

Mejor interpretación masculina en musical infantil y/o juvenil

  • Emiliano Pi Alvarez (Cuentopos de Gulubú)
  • Gabriel Carasso (El barbero de Sevilla)
  • Pablo Di Felice (Liza y Orson, una historia entre mandarinas)

Mejor producción en musical infantil y/o juvenil

  • Ariel Ciocco (La historia sin fin)
  • Galaxias Creativas (Cuentopos de Gulubú)
  • Gustavo Passerino (El barbero de Sevilla)
  • Noeli Chiarenza (Küyén Huapi)

Mejor diseño de escenografía en musical infantil y/o juvenil

  • César Berguella (Küyén Huapi)
  • Gonzalo Córdova Estevez (El barbero de Sevilla)
  • Héctor Presa - Claudio Provenzano (La ratoncita Pérez)
  • Marcelo Valiente (Cuentopos de Gulubú)

Mejor diseño de vestuario en musical infantil y/o juvenil

  • María Jaunarena (El barbero de Sevilla)
  • Noeli Chiarenza - Roberto Sánchez - Fabiana Marlo (Küyén Huapi)
  • Sandra Szwarcberg - Flavia Pereda (Cuentopos de Gulubú)

Luck Ra debutó en MasterChef

Las tiernas postales de Alexis

Chris Martin de Coldplay sorprendió

La conmovedora aparición que vivió

Nicki Nicole, tras su separación
