María Becerra y otro récord histórico: agotó un River en solo tres horas

La artista va por su tercer River...

El de María Becerra se trata del show más grande en la historia de Mâs Monumental y la primera vez que una artista realizará un show de estas características con una puesta 360°, pensado para conectar con su público desde todos los ángulos.

Sin dudas, un éxito absoluto: en tan solo 3 horas el esperado show 360° de la cantante en el estadio River Plate, previsto para el 12 de diciembre, agotó todas sus localidades.

Con 85.000 entradas vendidas, será el recital más grande en la historia del Mâs Monumental y un nuevo capítulo en la carrera de una artista que no deja de romper récords.

En menos de tres horas, Becerra vendió 85 mil entradas

Con este sold-out, María se convierte en la primera artista femenina argentina en realizar tres shows en River Plate, sumando esta nueva fecha a los dos conciertos completamente agotados en 2024. Y no solo eso: será la primera vez que el estadio reciba un espectáculo en formato 360°, una propuesta inmersiva que transformará el Mâs Monumental en una experiencia total, con el escenario ubicado en el centro y una producción diseñada para sorprender desde todos los ángulos.

Este concierto marca el regreso más esperado de Maria Becerra a los escenarios. Su conexión con el público argentino, sumada a una puesta de nivel internacional y un repertorio con el que presentará su nuevo material, asegura que el 12 de diciembre quedará grabado como una de las noches más importantes en la historia de la música en vivo del país.

Cada vez más global

María Becerra cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de Youtube, y acumula más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.

María Becerra en la presentación de 'Own your code' de Xti, en Madrid (Carlos de Antonio de la Peña).

A lo largo de 2024, Maria se consolidó como una de las artistas más importantes de la música latinoamericana. En enero la artista formó parte de la celebración de Año Nuevo en Times Square, frente a más de 50 mil personas. Luego, en febrero, fue convocada como jurado en el Festival de Viña del Mar, donde protagonizó el show de cierre del evento más importante de habla hispana.

En marzo, hizo historia en la música argentina al convertirse en la primera artista mujer en presentarse en el mítico estadio River Plate, con dos shows sold out en tiempo récord ante más de 130 mil personas. Este hito dio inicio de su #Tour24, la gira más grande de su carrera, que recorrerá más de 50 escenarios entre Europa, Estados Unidos y América Latina.

New York, New York, qué mejor para recibir el nuevo año

En abril de 2024, actuó en la final de la Queens & Kings League en Madrid, donde interpretó su éxito “Corazón Vacío” y compartió en exclusiva “Imán”. En ese mismo mes, viajó a Los Ángeles para debutar en el escenario del Festival Coachella, invitada por J Balvin para interpretar “Qué Más Pues?”. En mayo de este año, finalmente dio a conocer “Imán”, una declaración pop influenciada por el distintivo sonido de Estocolmo, grabada en MXM Studios con Richard Liohn y su productor Xross.

En octubre, María fue elegida para encender las luces rojas del Empire State Building, como parte de la celebración del 80 aniversario de Hola USA. Ese mismo mes, compartió con el mundo “Sexo Es La Moda” junto a Yandel, uno de los referentes más importantes del reggaetón, y estrenó “Agora”, una balada que fusiona español, portugués e inglés. También fue nominada a Mejor Fusión/Interpretación Urbana con “Corazón Vacío” para los Latin Grammys 2024.

Maria Becerra en los premios Latin Grammy, en Miami, en noviembre del año pasado (RUTERS/Marco Bello)

A finales de 2024, sorprendió con su versión bilingüe de “Jingle Bell Rock”, donde incorporó nuevos versos en español, formando parte de una adaptación oficial que suma su voz a la de Bobby Helms.

En marzo de 2025, María presentó “Tatu”, una balada romántica y vulnerable que adelanta su próximo álbum. El videoclip fue grabado en vivo ante 500 mil personas durante la Fiesta de la Confluencia en Neuquén. En mayo de 2025, lanzó “Ramen Para Dos”, una balada que fusiona R&B y trap, en colaboración con Paulo Londra. Allí presentó por primera vez a su alter ego Shanina, un personaje emocional y extremo que protagoniza este nuevo universo audiovisual. En julio, estrenó “Infinitos como el mar”, la continuación de esta historia.